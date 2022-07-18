YKS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda üniversite tercihlerini yapacaklar. Peki Tercih yaparken hangi puan türüne bakılacak? YKS sonuçları, Sınav puanları ve Yerleştirme Puanları olarak iki farklı sonuçtan oluşuyor. Buna göre YKS sonuçlarında hangi puana bakılacak? YKS sonuçlarında Y-TYT yerleştirme puanı nedir? İşte konu hakkında merak edilenler...

YKS SONUÇLARINDA HANGİ PUANA BAKILACAK?

YKS sonuçlarında; Sınav Puanları ve Yerleştirme Puanları olarak iki farklı puan tablosu yer alıyor. Adaylar, YKS sonuçlarında hangi puana bakılacağını merak ediyor.

Üniversite tercihleri doğrultusunda "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup, "Sınav puanları" kısmında yer alan rakamlar alınan ham puanı temsil etmektedir. Yani YKS sonuçları doğrultusunda yerleştirme puanları ve başarı sıralaması, tercihlerde kullanılacak rakamlardır.

Y-TYT YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Ham puan, sınav sonrasında hesaplanmış olan puandır. Yerleştirme puanı ise ham puanın ağırlıklandırılmış halidir. Yerleştirme puanının belirlenmesinde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) kullanılır.

Y-TYT Yerleştirme puanı, Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) için hesaplanan yerleştirme puanını ifade etmektedir.

Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanıyor.

a) Aday aynı alandan geliyorsa (30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için uygulanmayacaktır.)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x OBP )

b) Aday diğer alanlardan geliyorsa

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 x TYT-P )

2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecektir. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

2020-YKS'den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 300 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir.

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SINAV PUANI BARAJI UYGULAMASI KALDIRILDI

Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

YKS yerleştirme puanı nedir? Yerleştirme puanı ile taban puanı aynı mı?