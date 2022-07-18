YKS yerleştirme puanı nedir? Yerleştirme puanı ile taban puanı aynı mı?

YKS yerleştirme puanı nedir? Üniversite sınavının sonuçları erişime açıldı. Puanlarını öğrenen adaylar sonuç belgesindeki puan türlerinden hangisi ile tercih yapabileceklerini araştırıyor. Diğer yandan ham puan ile YKS yerleştirme puanı arasındaki farkı merak konusu oldu. Peki YKS'de yerleştirme puanı ile taban puanı aynı mı? İşte detaylar...

YKS YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar alınan ham puanı göstermektedir.

Yani YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde kullanılacak olan önemli rakamlardır.

YERLEŞTİRME PUANI İLE TABAN PUANI AYNI MI?

Yerleştirme puanı bazı bölümlerde baraj olarak görülür. Bazı bölümlerde ise yerleştirme puanı için taban puan belirlenmiştir. Taban puan, okulun belirlediği rakamdır. Yerleştirme puanı ile taban puanına göre sıralamaya girilir.

HAM PUAN NEDİR?

Ham puan üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş halidir.

2022 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınmaktadır. Tüm lise öğrencileri gibi meslek lisesi öğrencileri de öncelikle iki aşamalı olan üniversite sınavına girerler. Daha sonra mezun oldukları meslek bölümünden tercih yapmaları gerekçesi ile sınavdan aldıkları puan üzerine belirli bir ek puan eklenir.

EK PUANLI YERLEŞTIRME ILE ALAN BÖLÜMLER NELERDIR?

Ek puanlı yerleştirme meslek lisesi mezunlarına tanınan bir haktır. Bu yüzden aldığı bölümler, meslek liselerinde bulunan ve meslek yüksekokulu bölümleridir.