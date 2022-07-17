YKS taban puanları 2022! 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS taban puanları ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme öncesinde yoğun olarak araştırılıyor. YKS'ye katılan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından sınavda elde ettikleri puana göre 2 yıllık veya 4 yıllık üniversite tercihi yapacaklar. 4 yıllık Üniversite bölümlerini tercih edecek olan adaylar, 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını merak ediyor. Peki YKS taban puanları açıklandı mı? İşte 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları Temmuz'un 20'sinde açıklanacak. Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu yayımlanacak. Bununla birlikte üniversite taban puanları ve kontenjanları da açıklanacak.

YKS sınavına katılan üniversite adayları için 4 yıllık ( Lisans ) programlarının Başarı Sıralamaları, Taban Puanları ile kontenjanları 2022 YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte açıklanacak. ÖSYM, 2021 yılına ait 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarını yayımladı. İşte 2021 YKS taban puanları...

2021- 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYINIZ

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir.

Üniversitelerin dört yıllık bölümleri, 4 yıllık sözel bölümler, 4 yıllık sayısal bölümler ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri olarak da ele alınır. Üniversite adayları, geçmiş yılları da göz önünde bulundurarak 4 yıllık bölümler arasında birisini tercih eder.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir.

YKS sıralama hesaplama 2022 (TYT, AYT, YDT) Puan Hesaplama!