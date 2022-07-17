ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 2022 YKS sonuçları Temmuz'un 20'sinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından puanı belli olan öğrenciler, üniversitelerin belirlediği kontenjanlara göre tercih yapacak. 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları ise 4 yıllık bölümlerden tercih yapamayacak olan adaylar tarafından inceleniyor. Bu kapsamda 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

YKKS 2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, 2022 YKS sonuçları Temmuz'un 20'sinde açıklanacak. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu yayımlanacak. Bununla birlikte üniversite taban puanları ve kontenjanları da açıklanacak.

2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI



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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavına katılan üniversite adayları için 2 yıllık ön lisans programlarının Başarı Sıralamaları, Taban Puanları ile kontenjanları 2022 YKS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte açıklanacak.

SINAV PUANI BARAJI UYGULAMASI KALDIRILDI

Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.