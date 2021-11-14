17 Kasım 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

14 Kasım 2021 Pazar 17:00 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 17:00

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 17 Kasım 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler Elektrikli Ev Aletleri, ısıtıcılar, kışlık giyim ve oyuncak çeşitleri uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Spor ve egzersiz aletlerinden, spor kıyafetlerine, Züccacideyen mutfak ürünlerine kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

17 Kasım 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda fitness ve egzersiz için gerekli spor malzemeleri indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Hem koşu hemde masaj yapabileceğiniz, mekik çekme aparatlı, katlanabilen, hız kalori mesafe ve egzersiz süre bilgilerini göstereg led ekranlı, ayarlanabilir sele ve pedal yüksekliğine sahip olan Fox Fitness FZ23 Masajlı Koşu Bandı 3.599 TL, amortisörlü, ayak kaymasını önleyen ayak pedallı R50 Kürek 1.499 TL, Orbitrack 1.699 TL ve FZ23 Ayarlanabilir sele ve pedal yüksekliğine sahip olan Kondisyon Bisikleti 899 TL fiyatla ilk dikkat çeken aktüel ürünlerden oluyor.

Ayrıca Tunturi TB30 Egzersiz Sehpası 1.299 TL, Everest Everfit Akıllı Bileklik 69,90 TL ve Kiwi KSB-2203 Şarjlı Sport Blender 89,90 TL fiyatla satışa sunulacak.

*ŞOK Aktüel Ürünler 500 ml Colorado Dijital Göstergeli Termos 89,90 TL, 750 cc My Bootle Kılıflı Cam Matara 24,95 TL. Kadın Sporcu Büstiyer 29,95 TL, Kapı Barfiksi 49,95 TL, Krone Pilates - Yoga Topu 89,90 TL ve Egzersiz Matı 44,95 TL olacak.

*ŞOK 17 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında yer alan spor malzemelerinde; Boks Torbası 59,90 TL, Twister 24,95 TL, Egzersiz Tekeri 34,95 TL, 2x1 kg Neopren Dumbell 59,90 TL ve 2x5 kg Cosfer Pvc Dumbell Seti 49,95 TL, Cosfer Atlama İpi 12,95 TL. 3'lü Krone Pilates Yoga Bandı 24,95 TL, 3'lü Krone Egzersiz Bandı 21,95 TL, Çok Fonksiyonlu Egzersiz Aleti 39,95 TL. Krone Çelik Atlama İpi 24,95 TL, Krone Ayarlanabilir El Yayı 32,95 TL fiyatıyla ŞOK marketlerde yerini alacak.

*ŞOK'ta bu hafta kışlık giyim kapsamında; Slazenger Erkek Şardonlu Sweatshirt 69,90 TL, Slazenger Erkek Spor Ayakkabı 109 TL, Kadın Spor Tayt 29,95 TL, Erkek Ribanalı Şardonlu Eşofman Altı 59,90 TL fiyatla bu hafta Çarşamba günü Şok Market raflarında yerini alacak.

ŞOK Market kampanyasının bu hafta için hazırlanan kataloğunda mutfak için gerekli ürünler yer alıyor. Zücacciye kapsamındaki ürünlerde; Kanaviçe Kurulama Bezi 8,99 TL, Acarlar Muffin Döküm Kek Kalıbı 99,90 TL, 1260 cc Paşabahçe Krem Silikon Kapaklı Sürahi 23,95 TL, 345 cc 3'lü Paşabahçe Meşrubat Bardak 19,95 TL, 280 cc 3'lü Paşabahçe Su Bardağı 18,95 TL, Vakumlu Erzak Kabı 21,95 TL ve Makarna - Pirinç Süzgeci 9,99 TL fiyatla yer alıyor.

Şok Aktüel Kataloğu fırsatlarının yanı sıra pek çok gıda ürünü, Nivea markalı ürünlerde kampanyalar, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri de indirim olacak.