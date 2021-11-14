BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu!

14 Kasım 2021 Pazar 15:29 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 15:29

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda hijyen ürünleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta çay, kahve, kurabiye ve noodle gibi gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de Salı günü satılacak olan bulaşık makinesi tableti, toz çamaşır deterjanı ve kağıt havlu uygun fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 16 KASIM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı temizlik malzemeleri ve gıda kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca filtre kahve, gofretler, sürülebilir krema çeşitleri ve çikolata kaplı drajeler uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı kişisel bakım ürünleri, deterjanlar ve atıştırmalık gıda malzemeleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda Peros Toz Çamaşır Deterjanı, Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti, Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı ve Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı gibi fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda yeni lezzetler yer alıyor. Buono Dolce Bitter Çikolata Kaplı Karamel Toffee 80 gr 8,90 TL, Atıştır Kremalı İnce Mini Gofret 6,90 TL, Buono Bitter Çikolata Kaplı Nane Aromalı Fondan 200 gr 7,90 TL, Buono Dolce Çikolata Kaplı Kurutulmuş Çilekli Draje 80 gr 10,90 TL, Dostino Tahıl Patlaklı Süt Krema Dolgulu Çikolata 9x23,5 gr 10,90 TL,

Dostino Sütlü Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 8x11 gr 5,90 TL, Centro Sütlü Çikolata Kaplamalı Kakao Kremalı Gofret 33 gr 1,75 TL, Centro Hindistan Cevizi Kaplamalı Bütün Bademli Dolgulu Gofret 150 gr 10,90 TL, Sayley Sürülebilir Krema 200 gr 22,90 TL, Sayley Karamelize Bisküvi Kreması 380 gr 14,90 TL, Buono Dolce Bitter Çikolata Kaplı Meyve Çubukları 8,90 TL,

Bim Aktüel kataloglarının sunduğu avantajlar arasında yer alan; Buono Dolce Çikolataya Batırılmış Portakal Dilimi 8,90 TL, Sayley Tahinli Krema 400 gr 12,90 TL, Buono Bitter Çikolata 8,90 TL, Topitanem Patlayan Şekerli Çikolata Kaplı Nohut Unlu Draje 80 gr 8,90 TL, Portakola Gazlı İçecek 1,5 Litre 4,50 TL, Vip Filtre Kahve 100 gr 11,90 TL ve Simbat Kavrulmuş Kabuklu Kaju 100 gr 16,90 TL fiyatıyla ağızları tatlandıracak.

BİM 16 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda temizlik malzemeleri uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Peros Toz Çamaşır Deterjanı 12 Kg 57,90 TL, Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 15,90 TL, Soda Plus Çamaşır Sodası 500 gr 5,90 TL, Marc Express Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 13,90 TL ve Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 86,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan hijyen ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Prill / Deepfresh 3'lü Temizlik Paketi 19,90 TL, Finish Bulaşık Makinesi Temizleyicisi 250 ml 14,90 TL, Queen Kağıt Havlu 12'li 29,90 TL

Ayrıca Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı 24'lü 41,90 TL, Ecco Soft Peçete 200'lü 3,90 TL, Cillit Bang Pas ve Kireç Çözücü 1000 ml 9,90 TL, Cillit Bang Yağ ve Kir Sökücü 1000 ml 9,90 TL, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 3,90 TL, Asperox Banyo Temizleyici 1 Litre 12,90 TL, Miss Arap Sabunu 1 Litre 9,50 TL, Işıl Zeytinyağlı Sıvı Sabun 500 ml 7,90 TL, Dushy Duş Jeli 500 ml 8,90 TL, Agu Baby Islak Havlu 56'lı 3,75 TL ve Mr.Green Kir Sökücü Bez 3'lü 5,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM kataloğundaki kişisel bakım kapsamında hazırlanan ürünlerde ise Veet Yüz Ağda Bandı 12'li 15,90 TL, Sleepy Hijyenik Ped Gece 24'lü 11,90 TL, Sleepy Hijyenik Ped Normal 32'li 11,90 TL, Claderm Kil Maskesi 20 ml 2,90 TL ve Cire Aseptine El Kremi 200 ml 8,90 TL fiyatıyla müşterilerin alımına sunulacak.