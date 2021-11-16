BİM'de bu hafta Cuma neler var? BİM 19 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu!

16 Kasım 2021 Salı 15:30 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 15:30

BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 19 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan dekorasyon ürünleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta elektrikli mutfak aletleri, çerezlik, baharatlık ve plastik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de Cuma günü satılacak olan Kumtel Beyaz ankastre set 1.999 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 19 KASIM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma mobilya ve kışlık giyim kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca elektrikli süpürge, ütü, erkek bakım seti ve oyuncak çeşitleri uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma elektronik, mobilya ve züccaciye ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 19 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğundaki elektronik grubunda harika fırsat ürünleri dikkat çekiyor. Kumtel Beyaz Ankastre set 1,999 TL, Gaz eminyet güvenlik sistemli, otomatik kendinden çakmaklı Kumtel Beyaz Set Üstü Ocak 499 TL. Devrilmeye karşı emniyet sistemli, 3 ayrı güç seviyeli Kumtel Çift Taraflı Isıtıcı 169 TL, Fakir Atria Elektrikli Süpürge 699 TL, Fakir Buharlı Ütü 229 TL, Fakir Erkek Bakım Seti 149 TL ve Fakir rendeli Blender Seti 319 TL'den satılacak.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda züccaciye ve mutfak ürünlerinde büyük indirimler var. İlk sayfada Modern Yemek Masası 399 TL, Bench 299 TL, yemek Masası Sandalyesi 189 TL, 8 Bölmeli Dolap 299 TL, Mr Green Deterjan Hazneli Mop 89,90 TL, Vantuzlu Banyo Taburesi 32,90 TL fiyatla müşterinin beğenisine sunulacak. Ayrıca Çekmeceli Ekmeklik 189 TL, Casilda Home 3 Katlı Tekerlekli Kurutmalık 169 TL, Casilda Home Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı 29,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan elektrikli mutfak aletlerindeki fırsatlar bu kadarla da kalmıyor.

Kütahya Porselen kalitesiyle 12 kişilik ve 51 parçadan oluşan Rölyefli ve Fileli Porselen Yemek Takımı 479 TL, Hisap optima Granit Sahan ve Tava seti 169 TL, Stantlı 4'lü Baharatlık 29,90 TL, Farklı renklerde Metal kaşıklık 19,90 TL, Borcam kapaklı Dikdörtgen Borcam 34,90 TL, Paşabahçe Azur Sürahi 16,90 TL, Paşabahçe 2'li metal Kulplu Bardak 12,90 TL, Lav 3'lü renkli Meşrubat Bardağı 12,90 TL, Benante markası ile 6'lı Porselen Çay Tabağı 34,90 TL'den satılacak.

Farklı desenlerde 1 adet büyük, 6 adet küçük boydan oluşan Benante 7 Parça çerezlik Seti 29,90 TL. benante 3'li Oval Tabak 24,90 TL, Farklı renklerde Hazneli Rende 8,90 TL, Benante 3'lü Baharat Seti 27,90 TL, Kaymaz Taban Yolluk 79,90 TL, 4 L Kapklı Kutu 12,90 TL, Bambu stantlı Benante Siyah Beyaz Tuzluk Biberlik 27,90 TL.

BİM'de bu hafta; Giyim ürünleri geniş yer kaplıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan kışlık ve spor kıyafetlerde değişik beden ve renklerde Kapüşonlu Lüks Eşofman Takımı 129 TL, Süper soft Kadın Pantolon 44,90 TL, Süpersoft Kadın Pijama Takımı 75 TL, Süpersoft Kadın Mont 69,90 TL, Letoon kısa Fermuarlı Erkek Polar 49,90 TL, Letoon Uzun Fermuarlı Kadın Polar 54,90 TL, letoon Fermuarlı Çocuk Polar 39,90 TL.

Welsoft Çocuk Uyku Bandı 5,90 TL, farklı numara seçenekleri olan Kadın Peluş Terlik Çeşitleri 24,90 TL, Lüks Ev terliği 29,90 TL, Welsoft Kadın Patik 8,90 TL, Welsoft Çocuk Patik 7,90 TL, Pullu Kız Çocuk Çanta 24,90 TL, Welsoft Nakışlı Cüzdan 9,90 TL, Lisanlı Çocuk Pijama Takımı 39,90 TL, Erkek-Kadın Spor Ayakkabı 59,90 TL, Kadın termal Tayt 22,90 TL, Erkek El Çantası 29,90 TL olarak Cuma günü raflarda yerini alacak.

Bim'de bu hafta geçerli olacak BİM aktüel kataloğunda minikleri sevindirecek türden ürünler de yer alıyor.

Barbie Öğretmen Bebek 59,90 TL, Uçar Oyuncak 38 Parça Kutulu Oyuncak Bloklar 24,90 TL, Oyuncak Puset 19,90 TL, Oyuncak Şato 39,90 TL, Farklı çeşitlerde 10'lu Lisanslı Balon 4,90 TL, Woodoy Ahşap Satranç Takımı 24,90 TL, Polesie Jüpüter Spor Yarış arabası 27,90 TL, Art Kinetik Kum Oyun Seti 19,90 TL, Zıplayan Hamur Çeşitleri 9,90 TL, Martı Çocuk Koparmalı Boyama Kitapları 4,50 TL, Buldum Kutu Oyunu 29,90 TL, Büyük Boy Hikaye Kitabı Çeşitleri 6,90 TL.

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