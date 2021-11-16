A101'de bu hafta neler var? 18 Kasım A101 kataloğu 2021 aktüel ürünler!

16 Kasım 2021 Salı 12:11 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 12:11

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden uygun fırsat ürünleriyle müşterinin dikkatini çeken aktüel ürünlerde 18 Kasım A101 kataloğunun indirimli ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta ev terlikleri, kışlık giyim, beyaz eşya ve züccaciye kapsamında ürünler satılacak. A101'de bu hafta kapaklı balık ve gözleme tavası, stanley termos çeşitleri ve desenli tabaklar dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 18 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden oyuncağa, araç ve bahçe bakım ürünlerinden gıdaya bir çok ürün yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu, Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi, Arzum Cookart Eco Midi Fırın, Samsung Cyclone Süpürge ve Flavel Büro Tipi Buzdolabı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta beyaz eşya, elektronik, kışlık giyim, elektrikli mutfak aletleri, mobilya ve temizlik ürünlerinde büyük kış indirimleri başladı. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte 18 Kasım A101 kataloğu 2021 aktüel ürünleri...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. 18 Kasım A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara varıncaya kadar onlarca ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. Teknoloji grubundaki fırsat ürünleri ilk sırasında; Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 6.699 TL oluyor.

Elektronikte öne çıkan aktüel ürünlerde; Wifi, Bluetooth, 4K smart Tv, wirelles display ve akıllı kumanda özellikli Toshıba 50″ Ultra HD Smart Led TV 4299 TL, parmak izi ve yüz tanıma özellikli, 4000 mAh bataryalı 4 Gb ram ve 64 Gb dahili hafızalı, 8MP arka 5 MP kameralı 6.1″ inç ekranlı Reeder P13 Blue Plus Cep Telefonu 1699 TL'den satışa sunulacak.

A101'de 18 Kasım Perşembe günü satışa sunulacak olan aktüel kataloğundaki teknoloji ürünleri devamında bu hafta;Xiaomi Wifi Pro sinyal Yakınlaştırıcı 99,95 TL. Xiaomi Earbuds Basic 2 Kulaklık 139 TL. GoSmart Bluetooth Kulaklık 29,95 TL. GoSmart 64 Gb Usb Bellek 44,95 TL. Piranha Bluetooth Hoparlör 69,95 TL, Piranha Arı Gece Lambası 32,95 TL. Piranha Kablolu Çocuk Kulaklığı 54,95 TL fiyatla yer alıyor.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda da kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. SEG 5 Kg Çamaşır Makinesi 1749 TL, 402 litre net hacime sahip SEG No-Frost Buzdolabı 3099 TL, SEG Mekanik Silindirik 65 Litre Termosifon 999 TL, Arzum AR 2003 Cookart Eco Midi Fırın 479 TL, Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge 759 TL ve Flavel Büro Tipi Buzdolabı 999 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

Mutfak için gerekli küçük ev aletlerinde de indirim uygulanacak. Flavel FLV 110 BS El Blender Seti 199 TL, Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 279 TL, Flavel FLV 120KT Tiftik Temizleyici 49,95 TL ve Kiwi KCM 7514 Cam Elektrikli Cezve 89,95 TL olacak.

A101'de bu hafta; Kişisel bakım kapsamındaki elektronik ürünlerde ise Aprilla AHS 2025 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 79,95 TL, Aprilla AHC 5007 Saç Kesme Makinesi 89,95 TL ve Yui Fascial Gun Sporcu Masaj Aleti 149 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

A101 Aldın Aldın etiketli Kataloğun bir diğer sayfasında yer alan zücaciye grubundaki fırsat ürünleri arasında; Desenli Opal Tabak Çeşitleri 6,95 TL, Nero Çift Taraflı Balık ve Gözleme Tavası 85 TL, French Press 600 cc 24,95 TL, Manuel Doğrayıcı 24,95 TL, Benekli Kase 14,95 TL, Borosilikat Kupa 250 ml 7,95 TL, Karıştırma ve Saklama Kabı 3'lü 135 TL, Mermer Desenli Yer Sofrası 69,95 TL, Hazneli Rende 9,95 TL, Büyük Cam Kase 12,50 TL, Küçük Cam Kase 2,95 TL, Kestane Çizici 6,95 TL ve Tuzluk - Biberlik 3,95 TL fiyatla yer alıyor.

Çift Taraflı Balık ve Gözleme tavası 85 TL. Desenli Opal Tabak çeşitleri 6,95 TL. Manuel Doğrayıcı 24,95 TL. Benekli Kase 14,95 TL. French Press 24,95 TL. Borosilikat Kupa 7,95 TL. Karıştırma ve Saklama Kabı 3'lü Set 135 TL. Hazneli Rende 9,95 TL. Büyük Cam Kase 12,50 TL. Kestane Çizici 6,95 TL: Ardacam Küçük Kase 2,95 TL. Tuzluk-Biberlik 3,95 TL.

A101 18 Kasım A101 kataloğunun aktüel ürünlerinde ömür boyu garantili Stanley termoslar geniş yer kaplıyor. A101'deki Stanley marka termos çeşitlerinde; Adventure Soğutucu Çanta 6.6 Litre 699 TL, Klasik Termos 1.9 Litre 469 TL, Klasik Vakumlu Çelik Termos 1 Litre 369 TL, Klasik Vakumlu Termos 1.4 Litre 369 TL, Go Everyday Tumbler Termos Bardak 290 ml 329 TL, Klasik Vakumlu Termos 750 ml 329 TL, Klasik Termos 1 Litre 329 TL, Termos Bardak 350 ml 239 TL, Stanley Tigger-Action Seyahat Bardağı 470 ml 239 TL, Termos Bardak 250 ml 199 TL ve Kulplu Termos Bardak 350 ml 199 TL gibi indirimler sunuluyor.

A101 aktüel kataloğunda da evlerinizde ihtiyaç duyacağınız ürünlerin yanı sıra canlı çiçek çeşitleri de yer alıyor. Bu ürünler arasında Mermer desenli Yer Sofrası 69,95 TL, Canlı Çiçek Orkide 37,95 TL, Canlı Çiçek Afrika Menekşesi 9,95 TL, Canlı Çiçek Atatürk Çiçeği 16,95 TL, Led Makyaj Ayna Işığı 49,95 TL.

A101 18 Kasım 2021 kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında yer alan son ürün grubu ise ev tekstili ve giyim. Su ve hava geçirmez kumaşıyla Bay Softshell Mont 99,95 TL, Bay Kazak 32,95 TL, Bayan Kazak 32,95 TL. Bay-Bayan Penye ve Suni Deri Eldiven 17,95 TL, Bay Atkı 9,95 TL, Bayan Kışlık Örgü Simli Bandana 7,95 TL, Doremi Bayan Külotlu Çorap 40 Micro 6,95 TL, Doremi Diz Altı Çorap 40 Micro 4,50 TL, Bay Desenli Doxer 10,95 TL, Dantelli Bayan Bralet 29,95 TL, Bayan Dantelli Kaplı Sütyen 29,95 TL'den müşterilerin beğenisine sunuluyor.

A101 kataloğunda ayrıca Bay-Bayan ve Çocuk grubunda terlik ve Panduf çeşitleri ile çok sayıda temizlik ve temel gıda malzemeleri de uygun fiyattan satışa sunuluyor.

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