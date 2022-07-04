2022 memur maaş zammı enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz memur zammı ne kadar?

2022 memur maaş zammı enflasyon farkı belli oldu. TÜİK, Temmuz memur zammında belirleyici olacak Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 2022 memur maaş zammı enflasyon farkına göre şekillenecek. Buna Temmuz emekli ve memur zammı ne kadar olacak? İşte 2022 memur maaş zammı enflasyon farkı

2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI KAÇ OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise yüzde 78,62 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli zammı ve memur maaş zammı kesinleşti. 6 aylık enflasyon oranı: 42,35 oldu. Ek zam beklentisi ise yüzde 3 oldu. İşte Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı.

TEMMUZ MEMUR ZAMMI NE KADAR?

6 aylık rakamlara göre memur ve memur emeklileri yüzde 34,69 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olacak.

2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI

6 aylık enflasyon oranı: 42,35

SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammı: 42,35

Memur enflasyon farkı: 34,85

Ek zam beklentisi: Yüzde 3

Memur toplu sözleşme zammı: 7

Memur ve memur emeklisi zam oranı: 41,85

Ek zamlı memur zam oranı: 44,85

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emeklilerin zamlı maaşları bayram öncesi hesaplara yatacak.