22 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

19 Aralık 2021 Pazar 16:20 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 16:20

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde atıştırmalık gıda ürünleri ve eğlence kapsamında oyunlar yer kaplıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta Atom Kek Kalıbı, LAVA Demir Döküm Tencere ve tava, Çift Taraflı Izgara ve Gözleme Tavası ve 50'li Led Beyaz Dekoratif Aydınlatma dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta indirimler neler? İşte 22 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

22 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yılbaşı için atıştırmalık onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; 26 cm LAVA L5 Kulplu Tava 129 TL, 24 cm LAVA Tava 179 TL, 22 cm LAVA Demir Döküm Yuvarlak Tencere 249 TL, ACR Atom Kek Kalıbı 149 TL, Aksu Çift Taraflı Izgara ve Gözleme Tavası 149 TL ve Kelepçeli Kek Kalıbı 34,95 TL fiyatla haftanın dikkat çeken züccaciye ürünleri oluyor.

Ayrıca Mısır Patlangaç 12,95 TL, Mısır Kovası 14,95 TL, 330 cc 3'lü Paşabahçe Diony Bardak 24,95 TL, 265 cc 3'lü Paşabahçe Diony Bardak 3'lü 22,95 TL, 345 cc 3'lü Paşabahçe Diony Meşrubat Bardağı 29,95 TL, Paşabahçe Ayaklı Kare Servis Sunum Tabak 36,95 TL.

Ev tekstili ve Giyim ürünleri grubunda; Değişik beden seçenekleri ile Ekstra Yumuşak etiketli sıcak tutma özellikli Kadın Welsoft Sabahlık 69,90 TL. Ultrasoft Lüks TV Battaniyesi 59,90 TL, Kadın Peluş Ev Botu 34,95 TL, Değişik numaralarda Kadın Çift Taraflı Peluş Terlik 29,95 TL, Pamuklu kırmızı ve yeşil renk seçenekli Kutulu 2'li Havlu Seti 24,95 TL, Kadın Konsept Terlik 29,95 TL, Gezer Erkek Gondol Terlik 29,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

Dekorasyon ve aydınlatma ürünlerinde ise 50'li Led Renk Değiştiren Süs Işık 29,95 TL, 50'li Led Beyaz Dekoratif Aydınlatma 54,95 TL, 10'lu Led String Aydınlatma 39,95 TL, Karaoke Mikrofon 49,95 TL, 12 Led Mini Ampul Aydınlatma 44,95 TL. 4'lü Led Tealight Mum 15,95 TL, 2'li Şamdan Mum 12,95 TL, Desenli Gaz Lambası 79,95 TL, Ledolet Rgb Işıklı Kumandalı 9W Led Ampul 32,95 TL, Kokulu Kuru Çiçek Çeşitleri 9,99 TL, 2'li Dekoratif Mumluk 39,95 TL ve 4'lü Mum 16,95 TL fiyatla ilk dikkat çeken aktüel ürünlerden oluyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Kokusuz Küllük 3,45 TL, Yeni Yıl Desenli Kokulu Mum 9,99 TL, Kuru Çiçekli Kokulu Mum Seti 11,95 TL, 50'li Tealight 24,95 TL, Sürpriz Kitap Çeşitleri 9,99 TL, 150 ml Kar Spreyi 9,99 TL'den raflarda yerini alacak.

Ayrıca Kabak Saksıda Dekoratif Çiçek 19,9 TL, Sempervivum 9,90 TL, Kurutlumuş Lavanta 24,90 TL ve Seramik Saksıda Yeni Yıl Çiçeği 22,90 TL fiyatıyla çiçekseverleri mutlu edecek.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Sıvı Deterjan 2145 ml / Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan 1950 ml için 57,95 TL yerine 25 TL, 280 gram Ülker Çikolata için 25,65 TL yerine 16 TL, 1 Kg Lio Siyah Zeytin için 28,90 TL yerine 18 TL, 500 gram Pınar Süzme Peynir için 21,80 TL yerine 14 TL ve 100 gram Jacobs Monarch için de 28,95 TL yerine 15 TL indirimli fiyat olacak.

ŞOK'ta kişisel bakım kapsamında satılacak ürünler arasında REBUL 90 ml Parfüm ve 150 ml Deodorant Seti 39,90 TL, First Class 150 ml Erkek Deo 14,95 TL, Bellissima 150 ml Kadın Deodorant 14,95 TL, Çanta hediyeli olan Gliss 360 ml Bio-tech/Nutribalance ve 200 ml Sıvı Saç Kremi 34,90 TL, Palette Saç Boyası Çeşitleri 12,68 TL, Maybelline 100 ml Pushup Maskara ve Garnier Micellar 49,95 TL, BB Krem 13,90 TL, Likit mat Ruj 12,90 TL, Maskara 15,90 TL, Kajal Eyeliner 11,90 TL. Oje 4,50 TL, Aseton 4,95 TL, Nivea 150 ml Özel Seri Krem 15,95 TL, hassas Ciltler için Sesu 24'lü Ağda Bandı 19,95 TL, Peluş Saç Bandı Çeşitleri 11,90 TL fiyattan yer alıyor.