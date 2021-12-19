BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

19 Aralık 2021 Pazar 14:49 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 14:49

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı gıda malzemeleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta salça, kahvaltılıklar, turşu ve un gibi gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de Salı günü satılacak olan Dolgulu Sandviç Bisküvi, Kemal Kükrer Yudumluk Sirke, Çiçek Balı, Kırmızı Pancar Turşusu en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 21 ARALIK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı gıda ve atıştırmalıklar kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Kızılay Karamürverli Çilek ve Mürver Çiçeği Aromalı Maden Suyu uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de büyük indirimlerle satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda başlıca; Kaanlar 500 gr Geleneksel Tuzlu Tereyağı 34,90 TL, Efsane 5 Kg İthal Pilavlık Pirinç 29,90 TL, Tat Kavanoz 1700 gr Domates Salçası 27,50 TL.

BİM 21 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda Marbir Marmara Birlik 1400 gr Siyah Zeytin 27,50 TL, Efsane 2 Kg Tam Buğday Unu 2 Kg 12,90 TL, Kerem 3×180 gr Labne 22,90 TL. Serel 850 gr sade ve Kakaolu Teneke Helva Çeşitleri 25,90 TL, Fıçı 2550 gr Salatalık Turşusu 19,90 TL, Indomie Noodle 10'lu Paket 19,90 TL. Destan 1000 gr Karbonat 9,90 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda yer alan Temel gıda ürünleri devamında; Dates n Choco 90 gr Hindistan Cevizi ve Beyaz Çikolata Kaplı Bademli Hurma 9,90 TL. Simbat 50 gr Kurutulmuş Hindistan Cevizi-Ananas 14,90 TL. Hellema 5×24 gr Kakaolu Kek 14,90 TL. Sayley 200 gr %50 Fındık ve Badem Kreması çeşitleri olan Sürülebilir Krema 19,90 TL. Bebeto 750 gr Yumuşak Şeker 19,90 TL.

Today 50 gr Kartopu Kek 1,50 TL. Milka Choco Pause 260 gr Sütlü Çikolata Dolgulu Sandviç Bisküvi 14,90 TL. Milka Mini Cookies 100 gr Çikolata Parçacıklı Mini Kurabiye 9,90 TL. Oreo 100 gr Vanilya Aromalı Dolgulu Kakaolu Mini Bisküvi 9,90 TL. Gofrik 225 gr Çikolata Kaplamalı Antep Fıstıklı Mini Gofret 22,90 TL. Sarelle 700 gr Kakaolu Fındık Kreması 29,90 TL. Toblerone 360 gr Sütlü Çikolata 29,90 TL.

BİM'de bu salı büyük avantajlarla satılacak olan ürünlerde içecekler ve hazır gıdalar yer alıyor.

BİM'de Haftanın Önerilerinde müşterilere sunulacak olan ürün grupları arasında; Bony Vita Vitaminli Yumuşak Şeker 17,90 TL. Kızılay 6×200 ml Karamürverli Çilek ve Mürver Çiçeği Aromalı Maden Suyu 7,90 TL, Kemal Kükrer 375 ml Yudumluk Sirke 9,90 TL. Defne 350 gr Tarhana 5,90 TL, Destan 120 gr Zerdeçal 8,90 TL, Destan 80 gr Zencefil 8,90 TL.

Knorr 480 gr Kelle Paça Çorba 16,90 TL. Hünnap 30 ml Propolis Ekstresi 29,90 TL. Hünnap 100 ml Çörek Otu Yağı 29,90 TL. Hünnap 150 ml Karamürver 29,90 TL. Hünnap 100 ml Sarı Kantoron Yağı 29,90 TL. Kooperatif Kozan 850 gr Çiçek Balı 39,90 TL. Hünnap 640 gr Keçiboynuzu Özü 26,90 TL. Eker 125 gr Probiyotik Yoğurt 4,90 TL. Eker 200 ml Çilekli Kefir 3,75 TL.

Bim Aktüel Kataloğu ile Salı gününden itibaren indirim reyonlarında yer alacak fırsat ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Bu Salı BİM'de çok sayıda fırsat ürünü bulunuyor.

Bu Salı BİM'de satılacak fırsat ürünleri devamında; Dost Plus 1 Litre Multivitamin Süt 6,90 TL. Serel 800 gr Dut Pekmezi 14,90 TL. Serel 1000 gr Çifte Kavrulmuş Tahin 34,90 TL. Tat 720 cc Kırmızı Pancar Turşusu 9,90 TL. Melis 180 gr Sarımsak Turşusu 9,90 TL. Herby 20'li Karışık Bitki Çayı 12,90 TL'den satılacak.

Greenwood 50 gr Ihlamur 12,90 TL. Selva 350 gr Ruşeymli Burgu Makarna 5,50 TL. Selva 15×8 gr Buğday Ruşeymi 6,90 TL. Gemlik Nazlısı 1400 gr Gemlik Siyah Zeytin 38,90 TL. Deva 500 gr Pul ve İsot Biber 16,90 TL. Destan 75 gr Çubuk Tarçın 12,90 TL. Destan 150 gr Toz Tarçın 12,90 TL'den satışa sunulacak.