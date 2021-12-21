A101'de bu hafta neler var? A101 23 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

21 Aralık 2021 Salı 12:09 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 12:09

A101 23 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta motosiklet aksesuarları ve elektronik grubunda fırsat ürünleri büyük dikkat çekiyor. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de Tekstil ve giyim ürünleri , Züccaciye ve mutfak ürünleri Çok amaçlı ürünler ve temel ihtiyaç grubunda muhteşem indirimler yer alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var? İşte A101 Aldın Aldın etiketli aktüel fırsat ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta spor malzemeleri, tekstil, züccaciye, beyaz eşya, züccaciye, elektrikli moped, elektrikli ev aletleri, elektrikli ısıtıcı, motosiklet aksesuarları, mobilya, kişisel bakım ürünleri, kışlık giyim, ev tekstili, mobilya ve elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta Lenovo M10 Tablet, Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu, Volta VS2 Elektrikli Moped, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap ve Sinbo Dikey Infrared Isıtıcı indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta muhteşem kalitede elektronik ürünler satışa sunulacak. Bu ürünlerin başında ise 4K Smart tv, dahili wifi, dahili Hd uydu alıcılı, wirelles display ve Youtube ve Netflix özellikleri olan Toshiba 50" 4K Android televizyon yer alıyor. A101'de bu hafta Toshiba 50" 4K Android Tv 5.299 TL'den alıcı bekliyor.

A101 23 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında; 2 GB ram ve 32 GB dahili hafızalı Lenovo M10 Tablet 1299 TL, 3800 mAh bataryalı 4 Gb ram ve 64 Gb dahili hafızası ile dikkat çeken, 8MP ön 13MP arka kameralı 6.26" Reeder P13 Blue Plus 64 GB Cep Telefonu 1,799 TL, Android 10 Go edition, ön ve arka kameralı, 8″ ekranlı 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı Piranha Tablet 599 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca Full HD video çözünürlük, su geçirmez kılıf, micro SD kart girişli 9 farklı aksesuarlı Piranha 1125 Full HD Aksiyon Kamerası 149 TL fiyatla bu hafta perşembe itibarıyla A101'de yerini alacak.

A101'deki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor. Piranha Kablolu Kulaklık 59,95 TL. Piranha Bluetooth Kulaklık 89,95 TL. Piranha 10.000 mAh Powerbank 69,95 TL, Piranha USB Kablo 12,95 TL, Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 119 TL, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek 54,95 TL, GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 37,95 TL olacak.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda 2 adet fırsat ürünü yer alıyor. Çift kapılı ve 451 litre net hacimli SEG SNF 5200-NF 483 No-Frost Buzdolabı 3,999 TL, Flavel FLV 1003 3 Çekmeceli Dondurucu 1,399 TL olarak satışa sunulacak.

A101 23 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda motosiklet meraklılarına özel ürünler yer alıyor. Bu ürünlerden ilki Volta VS2 Elektrikli Moped 9999 TL olarak satışa sunulacak.

Aldın aldın fırsatlarında; Universal Reflektörlü Motosiklet Heybe Çanta 69,90 TL, Motosiklet Zincir Temizleme Fırçası 13,95 TL, Darbe emici Mafsallı Motosiklet Dizliği 2'li Set 109 TL, Motorcu Reflektör Kolon Yelek 24,95 TL, Universal Motosiklet Çantası 129,95 TL, Reflektörlü Motorcu Bel Çantası 39,95 TL, Motosiklet Rüzgar ve Yağmur Koruyucu Diz Örtüsü 59,95 TL, Motorcu Kol Bağlantılı Telefon Çantası 29,95 TL, Motosiklet Kilidi 99,95 TL, Neopren Yüz Maskesi 19,95 TL, Universal Motosiklet Brandası 75 TL, Universal Motosiklet Sele Kılıfı 17,95 TL ve Motosiklet Ön Siperlik Camı 129,95 TL fiyattan yer alıyor.

A101'de bu hafta Sinbo Dikey Infrared Isıtıcı 279 TL, 23 litre kapasiteli Samsung Mikrodalga Fırın 1099 TL, Kiwi Elektrikli Süpürge 399 TL, Arzum Starmix El Mikseri 159 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 99,95 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 75 TL, Aprilla Kablosuz Akıllı Banyo Baskülü 139 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101'in bu hafta yayınlanan kataloğunda yer alan Züccaciye ve Mutfak Ürünleri grubunda yine müşteriye çeşitli fırsatlar sunulacak. Servis Tabağı-Yemek Tabağı-Tatlı Tabağı ve Kase adet fiyatı 9,95 TL, Porselen 4 Parça Fincan Takımı 34,50 TL, Güral Porselen Kupa 16,50 TL, Papilla Ragnar 3'lü Tava Seti 99,90 TL, Pipetli Suluk 7,50 TL. Cam iç hazneye sahip olan 8 saate kadar sıcak-soğuk muhafaza sağlayan Desenli Termos 24,95 TL, Rooc Kristal Saplı Pasta Seti 24,95 TL, Rooc Meyve Bıçağı 6'lı set 18,50 TL, Yılbaşı Pastacılık Ürünleri 7,50 TL, Kahve Bardağı 3,50 TL, French Press 19,95 TL ve Keramika Makarna Tabağı 16,50 TL'den satılacak.

Tekstil ve Giyim Ürünlerinde ise Çantalı Çift Kişilik Yorgan 199 TL, Çantalı Yün Yastık 79,95 TL, Çift Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 39,95 TL, Tek Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 29,95 TL, Sılk&Blue değişik beden seçenekli Bay-Bayan Termal Alt İçlik 29,95 TL, Sılk&Blue Bay-Bayan Termal Üst İçlik 29,95 TL, Sılk&Blue Bay Soket 3'lü Çorap 12,95 TL'den raflarda yerini alacak.

Yılbaşı öncesi çiçek ve oyunlarda da indirimler bulunuyor. Canlı Yılbaşı Çiçeği 19,95 TL, Canlı Çiçek Şans Bambusu 11,95 TL, Yılbaşı eğlencesi için Tombala 4,95 TL, MONOPOLY Düello Zamanı 89,95 TL, Büyük Boy Tavla 59,95 TL ve Plastik Okey Takımı 79,95 TL olacak.

Ayrıca; Çok Amaçlı Dolap 349,95 TL, Küçük Makyaj Organizeri 14,95 TL ve Büyük Makyaj Organizeri 34,95 TL daha fazlası perşembe günü A101 market zincirlerinde satışa sunulacak.

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