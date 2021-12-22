BİM'de bu hafta cuma günü neler var? BİM 24 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

22 Aralık 2021 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:46

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta çeşitli ürün yelpazesiyle müşterilere uygun fiyatla alım imkanı sunan BİM aktüel ürünler kataloğunda özellikle bayanların büyük ilgi göstereceği Elektrikli Kişisel Bakım aletleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Saç Maşası, Philips Epilatör, Çift Taraflı Isıtıcı, Saç Kurutma Makinesi ve Saç Düzleştirici gibi kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta cuma günü neler satılacak? İşte BİM 24 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 24 ARALIK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; Kumtel Siyah Cam Ankastre Set, Kumtel Siyah Cam Set Üstü Ocak, Kumtel Çift Taraflı Isıtıcı, Kutulu Mutfak Havlusu 2'li, Mısır Patlatma Tavası, Alp Efe İle Hayatı Öğreniyorum Serisi, Fakir Saç Düzleştirici, Fakir Saç Maşası, Heifer Saç Kurutma Makinesi, Philips Epilatör, Starcom Aroma Difüzörü ve Hava Nemlendirici, Fakir Cam Baskül, Erkek Trekking Botu ve çok daha fazlası ygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma elektronik, mobilya, züccaciye ve tekstil ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 24 Aralık 2021 kataloğunun ilk sayfasında; Kumtel Çift Taraflı Isıtıcı 189 TL, Kumtel Siyah Set Üstü Ocak 549 TL, Davlımbaz, Ankastre Fırın ve Ankastre Ocaktan oluşan Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 1,999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

BİM'de bu hafta cuma günü Züccaciye ve mutfak eşyaları kapsamında; Wok Tava 59,90 TL, Tek Fiyat Çelik Ürünler 44,90 TL, Cam Salata ve Meyve Kasesi 22,50 TL, Mini Salata Kasesi 9,50 TL, Cam Mum ve Sunum Tepsisi 18,50 TL. Yuvarlak Metal Tepsi 17,50 TL. Sarımsak Presi 8,50 TL. Mısır Patlatma Tavası 9,90 TL, Paşabahçe 12 Parça Çay Seti 26,90 TL, Büyük Kavanoz 19,50 TL, Küçük Kavanoz 15,50 TL ve Servis Tabağı 14,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta kişisel bakım kapsamında satılacak olan elektrikli ürünlerin başında; 200 dereceye ulaşan sıcaklık, 360 derece dönen kablo ve asma halkası ile Fakir Saç Maşası 159 TL, Fakir saç düzleştirici 115,00 TL, saç kurutma makinesi 99,90 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan kişisel bakım ürünleri bu kadarla da kalmıyor.

Naturalove yüz temizleme seti 69,90 TL, philips epilatör 169,00 TL, kirpik kıvırma cihazı 69,90 TL, polosmart ışıklı tırnak bakım seti el ve ayak tırnak bakımı, 2 farklı dönüş yönü, 2 farklı hız ayarı ile 79,90 TL, göz çevresi masaj aleti 49,90 TL, yüz epilasyon cihazı 49,90 TL, kuak temizleyici 34,90 TL, hızlı oje kurutucu 59,90 TL. Starcom aroma difüzörü ve hava nemlendirici 149,00 TL, fakir cam baskül 115,00 TL, fenomen olmak isteyenler için ışıklı selfie çubuğu 49,90 TL olarak müşteriye sunulacak.

BİM'in bu hafta tekstil ve giyim kapsamında hazırlanan ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor.

Süper soft sabahlık kadınlar için 79,90 TL, süper soft pijama takımı çocuklar için 59,90 TL, süper soft pijama takımı kadınlar için 89,90 TL, pamuklu battaniye 79,90 TL, figürlü panduf kadınlar için 22,50 TL, flanel ev botu erkekler için 34,90 TL, 3'lü atkı bere eldiven takımı çocuklar için 39,90 TL, peluşlu kulaklık 15,90 TL, organik penye çarşaf tek kişilik 29,90 TL, çift kişilik 37,90 TL, 2'li ev çorabı 12,90 TL, 2'li yastık kılıfı 11,50 TL, pamuklu şal 19,90 TL, Termal içlik 39,90 TL, polarlı tayt 39,90 TL , güpürlü lüks yüz havlusu 24,90 TL, trekking bot 79,90 TL, polarlı bere 13,50 TL, polarlı boyunluk 9,90 TL fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM aktüel kataloğunun cuma günü satışa sunulacak olan ürünleri arasında çocuklar da unutulmamış.

BİM'de bu hafta; Oyuncak kamyon 69,90 TL, sök tak iş makineleri seti 29,90 TL, imni hamburger ve sandviç yiyecek seti 12,90 TL, alp efe ile hayatı öğreniyorum serisi 1,90 TL, hikaye kitaplar 5,90 TL, kutulu oyuncak güzellik seti 49,90 TL, lisanslı kum boyama 9,90 TL, animasyon balon seti 9,90 TL'den satılacak.

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