29 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var?

26 Aralık 2021 Pazar 12:19 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 12:19

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. 29 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler Roidmi Eve Vacum Mop Akıllı Robot Süpürge 6,299 TL fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; pankek tavası, düdüklü tencere, kablosuz dik süpürge, çay ve kahve makinesi gibi ürünlerde büyük indirimler uygulanacak. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

29 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda kış ayına özel tekstil ürünleri, kişisel bakım ürünleri, züccaciye ve küçük ev aletlerine varıncaya kadar birçok ürün indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Elektrikli Ev Aletleri grubunda; silme ve süpürme özelliği ile dikkat çeken 8 sensörlü, uygulma üzerinden temizlik alan kontrolü sağlayan, çok katlı haritalama özellikli Roidmi Eve Vacum Mop Akıllı Robot Süpürge 6,299 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ayrıca yine Roidmi markası 5 yıl motor garantili, 120 AW güçlü emiş gücüne sahip motoru ile, 50 dakika şarjlı olarak kullanabileceğiniz Roidmi S special 28.8V Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge 2,099 TL fiyatı ile içinizi ısıtacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda YUİ marka mutfak aletleri geniş yer kaplıyor. Siyah ve kırmızı renk seçenekleri olan, her yemeğe özel olarak tasarlanmış Yui Easy Chef Pro 1800W Alüminyum Stand Mikser 2199 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta mutfak aletlerinde büyük indirimler yer alıyor. Kolay temizlenebilir Yui Profesyonel Meyve Sıkacağı 1149 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

Yine Yui marka Smoothie Blender Retro Series 449 TL ve Yui 2'si 1 Arada Çay ve Kahve Makinesi 819 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca kişisel bakım kapsamında; Yui Seramik Su Dalgası Saç Maşası 279 TL, Saç yakma önleyici materyale sahip Yui Dijital Ekranlı Dalgalı Saç Şekillendirici 319 TL, Yui İpi Lazer Epilasyon Cihazı 579 TL, vücut analizi yapabilen Yui Yağ ölçer Fonksiyonlu Akıllı Bluetooth Şarjlı Tartı 129 TL'den satılacak.

ŞOK'un bu hafta için yayınlanan kataloğunda yer alan züccaciye ürünleri arasında çizilmeye ve aşınmaya karşı dirençli yanma ve yapışmaz iç ve dış kaplama Kumsal Pankek Tavası 59,90 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

Ayrıca; Has Hürsultan Pratik Kapaklı Düdüklü Tencere 399 TL, Damlatmaz Yağlık 16,95 TL, Ateşe dayanıklı Borosilikat cam Cezve 19,95 TL, Rendeli Mikser Kabı 59,90 TL, Kaydırmaz Hamur Porsiyonlayıcı 24,95 TL, Sarımsak Ezici 14,95 TL, Döküm Ceviz Kıracağı 16,95 TL, Limon Sıkacağı 29,95 TL, Paşabahçe çayımın demi Çay seti 29,95 TL, Paşabahçe 6'lı Çay Tabağı 14,95 TL, Plastik 5'li Saklama Kabı seti 44,95 TL olacak.

ŞOK 29 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında yer alan mobilya kapsamında ürünlerde; Evdemo Nihal gri Köşe Koltuk Takımı 1,399 TL fiyatıyla ŞOK marketlerde yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta ev tekstili ve Giyim Ürünleri grubunda; Dijital Baskılı Kapı Önü Paspası 19,95 TL, Dantelli 2'li Havlu seti 25,95 TL, Erkek Soft Pijama Takımı 79,90 TL, Erkek Oduncu Gömlek 49,95 TL, Erkek Kemer 19,95 TL, Kadın Avokado Pijama Takımı 79,90 TL, Kadın Avokado 2'li Slip 14,95 TL, Kadın 2'li Konsept Slip 14,95 TL, Kadın Sütyen Takımı 24,95 TL, Kadın Pinponlu Terlik 39,95 TL, Kadın Avokado Desen terlik 29,95 TL, Chantale Şardonlu Kadın-Erkek Çocuk Çorap 9,99 TL fiyatla bu hafta Çarşamba günü Şok Market raflarında yerini alacak.