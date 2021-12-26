BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 28 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

26 Aralık 2021 Pazar 11:21 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 11:21

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan atıştırmalıklar dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Yiyecek ve İçecekler, Çikolata, Atıştırmalık ve Dondurulmuş hazır gıdalar ile Kahvaltılık grubunda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecekBİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada Salep, sıcak çikolata, sos ve makarna çeşitlerindeki indirimler kaçırılmayacak fırsatlar arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 28 ARALIK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı temizlik malzemeleri kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Jenny & Willy Aylık Paket Bebek Bezi 84,90 TL uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Kaanlar Peynir Beyaz Çiftlik, Cheesecolata Çikolatalı Pastörize Taze Peynir, Gürsoy Kavrulmuş Fındık İçi ve Pınar Organik Dana Burger gibi gıda ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 28 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda Temel ihtiyaç grubunda Yiyecek ve İçecekler, Çikolata, Atıştırmalık ve Dondurulmuş hazır gıdalar ile Kahvaltılık grubunda indirimli fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda yer alan gıda ürünleri arasında Dondurulmuş Lezzetler etiketi ile Kaanlar 900 gr Peynir Beyaz Çiftlik 38,90 TL, Yemeli 250 gr İzmir Tulum Peyniri 16,50 TL, Yemeli 250 gr Sade Sepet Peyniri 16,50 TL. Sek 150 gr Kaymak Rulo 13,50 TL, Dost 500 gr Probiyotik Süzme Peynir 15,90 TL, Dost 500 gr Laktozsuz Süzme Peynir 15,90 TL. Dost 750 gr Laktozsuz Yoğurt 7,50 TL'den yer alıyor.

BİM'de Haftanın Önerilerinde müşterilere sunulacak olan ürün grupları arasında gıda ve atıştırmalıklarda büyük indirimler yer alıyor. Danette Selection 375 gr Puding 7,90 TL, Doğadan 1 Kg Geleneksel Karadeniz Siyah Çay 32,90 TL, Serel 300 gr Tahin ve 400 gr Pekmez 22,90 TL, Bahçeden 380 gr Reçel Çeşitleri 9,90 TL, Dost 1 Litre Salep 8,90 TL. İnci 240 gr Izgara Zeytin 12,90 TL.

Marmarabirlik 350 gr Dilimli Siyah Zeytin 12,90 TL. Simbat 400 gr Jumbo Antep Fıstığı 44,90 TL. Simbat 400 gr Karışık Kuruyemiş 19,90 TL, Gürsoy 400 gr Kavrulmuş Fındık İçi 34,50 TL, Simbat 500 gr Cin Mısır 4,50 TL, Simbat 108 gr Mini Kuruyemiş Bar 14,90 TL, Patito 135 gr Patates Cipsi 4,90 TL, Barilla Linguine 500 gr Makarna 6,25 TL. Barilla Penne 500 gr Makarna 6,25 TL, Barilla Gnocchetti 500 gr Makarna 6,25 TL.

BİM'de Haftanın Önerileri etiketi ile yer alan Temel gıda ürünleri devamında; Alvita 300 gr Organik Dana Kasap Köfte 19,90 TL. Lezita 700 gr Piliç Kasap Köfte 17,50 TL. Mutfağım 500 gr Elma Dilim Patates 5,50 TL. Pınar 2×110 gr Organik Dana Burger 19,90 TL. Balık Dünyası 800 gr Temizlenmiş Hamsi 13,90 TL. Superfresh 450 gr Patates Kroket 7,90 TL. Ship Shak 500 gr Yöresel Yemek Analıkızlı & Yuvalama 18,90 TL.

Tadıtam Çikolatalı & Kadife Pasta 29,90 TL. Akdo 680 ml Salepli Dondurma 16,90 TL. Cheesecolata 400 gr Çikolatalı Pastörize Taze Peynir 19,90 TL. Danet 100 gr Dana Kavurma 11,90 TL. Danet 300 gr Dana Kangal Sucuk 19,90 TL. Amasya Et 200 gr Yemeklik Pastırma 27,50 TL. Lezita 150 gr Piliç Salam 6,50 TL. Beşler – Bi'Doyum 170 gr Dana Dürüm Döner 9,90 TL. Lezita 150 gr Hindi Füme 9,90 TL. Başyazıcı 190 gr Dana Uzun Sosis 12,90 TL.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan indirimli ürünler bu kadarla da kalmıyor. Bol Bol 300 gr Dip Soslar 8,90 TL. Dimes 310 ml Meyve Suyu 5,50 TL. Kahve Dünyası 400 gr Sıcak Çikolata 19,90 TL. Kahve Dünyası 400 gr Salep 24,90 TL. Pepsi ve Yedigün 2×1 Litre Gazlı İçecek 8,90 TL. Lipton 2×1 Litre Buzlu Çay 9,90 TL. Coca Cola 6×330 ml Şekersiz Gazlı İçecek 18,90 TL. Dostino 24×11 gr Sütlü Dolgulu Sütlü Çikolata 17,50 TL.

Bu Salı BİM'de satılacak fırsat ürünleri devamında; Kilikya 2 Litre Şalgam Suyu 6,90 TL, Booza 330 ml Tahıllı Meyveli İçecek 5,50 TL. Godiva 60 gr Bol Sütlü Çikolata 8,90 TL, Fanta 2,5 Litre Mandalina Aromalı Gazlı İçecek 8,50 TL.

Yurdum 410 gr Meksika Fasulyesi 5,90 TL. M.Z. Ege 1000 gr Etsiz Çiğ Köfte 9,50 TL. Superfresh 3×75 gr Ton Balığı 18,90 TL. Bol Bol Sos Çeşitleri 9,90 TL. Mezzet 200 gr Hazır Meze Çeşitleri 5,50 TL. Destan Baharat Çeşitleri 9,50 TL.