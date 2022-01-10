A101 13 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

10 Ocak 2022 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 17:01

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler belli oldu. Her perşembe onlarca çeşit ürünle müşteriye sunulan A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta örgü ipleri, dikiş makinesi, yer sofrası, elektrikli süpürge, Televizyon ve telefon gibi ürünler uygun fiyatıyla satışa sunulacak. İşte A101 13 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta spor malzemeleri, tuhafiye, züccaciye, mobilya ve elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta; Toshiba 43" Ultra HD Smart Led Tv, Piranha Wi-fi Akıllı LED Ampul, Piranha Akıllı Saat, SEG No-Frost Buzdolabı, SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi, Luminarc Servis Tabağı, Piranha Bluetooth Hoparlör, Mermer Desenli Yer Sofrası, Kişisel Gelişim Kitapları, MGS Oyuncak Arabalı Ejderha Pist, Arzum Çaycı Eco Çay Makinesi, Soft Cam Sıvı Sabunluk, Buharlı Kırışık Giderici, Su Terazisi, Kiwi KCM 7515 Bardaklı Filtre Kahve Makinesi, Piranha Hassas Tornavida Seti, Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü, Piranha 110 Parça Mini Taşlama Hobi Gravür Seti ve Piranha Dekupaj Testere gibi birçok ürün ndirimli olarak satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta muhteşem büyüklükte ve kalitede televizyonlar satışa sunulacak. Bu ürünlerin başında ise Dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma, 2xUSB ve 3xHDMıI girişli, smart özellikli Toshıba 43″ Full HD Smart Led TV 5,299 TL fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Diğer televizyon ise 4K Smart tv tüm özellikleri, dahili wifi, dahili Hd uydu alıcılı, wirelles display ve Youtube ve Netflix ve Google Play Store üzerinden uygulama yüklemesi yapılan Toshıba 65″ Ultra HD Android TV 9,599 TL'den satılacak.

A101 13 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında; Wi-Fi Akıllı Led Ampül 79,95 TL, Piranha Esnek telefon ve Tablet Tutucu 29,95 TL. Piranha Bluetooth Hoparlör 79,95 TL, Piranha Akıllı Saat 129 TL. GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 99,95 TL, KVK tarafından 2 yıl garantili 6,26 inç ekran, 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızaya sahip Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu 1899 TL olarak yer alıyor.

A101'de Bu Hafta Beyaz Eşya grubunda ise son teknoloji özellikleri ile göz dolduran fırsat ürünleri dikkat çekiyor. Led göstergeli, 15 program, 15 dakika hızlı yıkama, ön yıkama, çocuk kilidi 1000 devirli SEG 9 KG Çamşır Makinesi 3,199 TL, SEG SNF No-frost Buzdolabı 3,999 TL ve SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 3,799 TL'den satışa sunulacak.

Küçük ev aletleri grubunda; Arzum Starry El Blender Seti 299 TL, Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemli cam demlik hazneli Arzum Çaycı Eco Çay Makinesi 399 TL, Kiwi Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 139 TL, Kiwi El Mikseri 139,95 TL, 2.5 litre toz hazneli, 5 metre kablo uzunluğu ile ayarlanabilir güç seviyeli Samsung Cyclone Süpürge 1199 TL fiyatlarıyla A101 aktüel ürünlerin öne çıkanları arasında yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunun en çok dikkat çeken ürünleri ise Züccaciye ve Mutfak aletleri kapsamında. French Press 3'ü 1 Arada 39,90 TL. Borosilikat Damlatmaz Yağlık 29,95 TL. Lav Ölçü Bardağı 8,50 TL, Cam Matara 19,95 TL. Pipetli Lisanslı Bardak 5,95 TL. Matara 7,95 TL. Papilla 2'li Tava Seti 79,95 TL. Pandeli Kızartma Tenceresi 65 TL, Mermer Desenli Yer Sofrası 79,95 TL. Şeffaf Badya 14,95 TL.

Luminarc marka ürünlerde; Servis Tabağı 24,95 TL, 25 cm Servis Tabağı 16,50 TL, 21 cm Servis Tabağı 14,50 TL, Servis Tabağı 12,50 TL ve Luminarc Termperli Oval Fırın Kabı 22,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

A101 kataloğunda yer alan Kişisel bakım ürünlerinde bu hafta; Aprilla marka Erkek Bakım Seti 179 TL, Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 119 TL ve Flavel FLV Buharlı Kırışık Giderici 199 TL olarak yer alıyor.

A101'de bu hafta Örgü İpleri büyük indirimlerle müşteriye sunulacak. A101 kataloğunda; Akrilik 3'lü Yumak 27,95 TL, Tarama Makrome İpi 11,95 TL, Kadife El Örgü İpi 11,95 TL, Bebek Amigurumi Örgü İpi 6,95 TL, Bebek 3'lü Örgü İpi 34,95 TL, Hasır Jüt İp 7,95 TL, Tek Kat Makrome İpi 8,50 TL ve Burgu Makrome İpi 14,95 TL fiyatıyla özellikle kadın müşterileri sevindirecek.

A101'de bu hafta tamirat kapsamında ürünler yer alıyor. Singer Dikiş Makinesi 949 TL, Piranha Benzinli Ağaç Kesme Motoru 649,95 TL, Piranha Su Terazisi 49,95 TL, Piranha 110 Parça Mini Taşlama Hobi Gravür Seti 199,95 TL, Piranha 16 Parça Hassas Tornavida Seti 69,95 TL, Piranha Mıknatıslı El Aleti Tutucu 49,95 TL, Piranha Silikon Tabancası 39,95 TL, Piranha Akım Korumalı 5'li Priz 59,95 TL. Piranha Matkap Ucu Bileyici 29,95 TL. Piranha Dekupaj Testere 199,95 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca; İkili Gırgır 7,50 TL, Soft Cam Sıvı Sabunluk 14,95 TL, Bayan El Çantası 19,95 TL, Lisanslı Beslenme Kabı 9,95 TL, Bas-Aç 3'lü Mikrodalga Saklama Kabı 12,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

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