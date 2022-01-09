BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 11 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu

9 Ocak 2022 Pazar 14:37 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 14:37

BİM 11 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda bebek bezlerindeki indirim dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Hijyen ve temizlik grubunda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada Haftanın Önerileri etiketi ile Kişisel Bakım takviye ürünleri çeşitlerinde indirimler var. İşte BİM Salı kataloğunda yer alan haftanın aktüel ürünleri

BİM 11 OCAK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı deterjanlar ve diyabetik gıda ürünleri kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 99,90 TL fiyatla BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı PERFORMANS markası ile Enerjik Ol Güçlü Kal etiketi ile birçok diyet ürünü indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 11 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğundaki performans ürünü gıda grubunda Performans Meyve Topları 9,90 TL, Polonez 60 gr Piliç Jambon 3,90 TL, Polonez 50 gr Dana Füme Et 6,90 TL, 35 gr Kolajen Bar 5,90 TL, Ton Balıklı Salata 10,90 TL, 320 gr Fıstık Ezmesi 19,90 TL,

Dolgulu Hurma Topları 9,90 TL, 16×2 gr Mate Çubuk Çay 11,90 TL, 50 gr Yüksek Protein Bar 7,90 TL, Polonez 60 gr Karabiberli Hindi Füme 4,90 TL, 100 gr Karabuğday Patlağı 5,50 TL, 2×150 gr Light Ton Balığı 19,90 TL, Ketçap ve Mayonez İkili Set 14,90 TL indirimli fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda yer alan Performans ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Polonez 50 gr Karabiberli Dana Füme Et 5,90 TL, İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 12,90 TL, 150 gr Fit Karışım Kuruyemiş 19,90 TL, 300 gr Yüksek Proteinli Granola 24,90 TL, Carnipure Shot L-Karnitin 40 ml Sporcu İçeceği 8,50 TL,

Performans 100 gr Yüksek Kafeinli Filtre Kahve 14,90 TL, 1 Litre Multivitaminli Şekersiz İçecek 5,90 TL, 500 gr Yüksek Proteinli Kalem Kesme Makarna 9,90 TL, 330 gr Yüksek Proteinli Kakaolu Fındık Kreması 23,90 TL, 80 gr Şeker İlavesiz Yüksek Proteinli Bitter Çikolata 10,90 TL, 80 gr Şeker İlavesiz Çikolata Kaplı Nohut Unlu Draje 12,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de Haftanın Önerilerinde müşterilere sunulacak olan ürün grupları arasında temizlik ve hijyen ürünlerinde büyük indirimler yer alıyor.

Bim 11 Ocak 2022 Kataloğu ile Salı gününden itibaren indirim reyonlarında yer alacak fırsat ürünleri devamında; Scarlett Hijyenik Ped 14,90 TL, Ecco Soft 200'lü Peçete 4,90 TL, Mr.Muscle WC Blok 40 gr 6,90 TL, Miss 1 Litre Sıvı Arap Sabunu 15,90 TL, Vileda Bezzy 10'lu Temizlik Bezi 14,90 TL, Duş Jeli ve Ağız Bakım Suyu Seti 14,90 TL, Cillit Bang 750 ml WC Temizleyici 16,90 TL, Bulut 5 Litre Çamaşır Yumuşatıcısı 22,90 TL

BİM'de Haftanın Önerileri etiketi ile yer alan hijyen ve kişisel bakım ürünleri devamında; Jenny & Willy 3×56 Adet Islak Havlu 16,90 TL, Miss 1 Litre Sirke Özlü Kireç Çözücü 12,90 TL, Jenny & Willy 10'lu Bebek Bakım Örtüsü 12,90 TL, Jenny & Willy Bebek Bezleri Aylık Paket 89,90 TL, Finish 250 ml Bulaşık Makinesi Temizleyici 15,90 TL, Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 99,90 TL ve Cif 750 ml Ultra Hijyen Sprey ve Ultra Hijyen Jel 26,90 TL fiyatla yer alıyor.