11 Ocak 2022 Salı 16:17 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 16:17

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Ortaokul öğrencileri için soru bankaları ve TYT deneme kitapları yer alıyor. Her salı ve cuma günleri çeşitli ürün yelpazesiyle müşterilere uygun fiyatla alım imkanı sunan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Banyo havlusu, buharlı temizleme makinesi, erkek bakım seti ve elektrikli ısıtıcılar yer alıyor. Peki BİM'de bu cuma başka neler var? İşte BİM 14 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 14 OCAK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; Kütahya Porselen 48 Parça Yemek Takımı, Fakir Şarjlı El Süpürgesi, Bonera Otomatik Kapak Düdüklü Tencere, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi, Polosmart Smart Tartı ve Hisar Optima Granit Sahan - Tava Seti indirimli fiyatlarıyla BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Kumtel marka ısıtıcılar yer alıyor. Kumtel Dikey Isıtıcı 399 TL, Kumtel Fanlı Isıtıcı 149 TL ve Kumtel Şömine Çift Yönlü Isıtıcı 249 TL fiyatıyla ihtiyacı olan müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'de Cuma günü satılacak olan 6 Litre Otomatik kapaklı düdüklü tencere 399 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

BİM'de bu haftanın kataloğunda Oto Aksesuarları yer alıyor. Autoware Araç İçi Havalı Yatak 249 TL, Polosmart Araç İçi Mono Bluetooth Kulaklık 69,90 TL, Onyo Dikiz Aynası Telefon Tutucu 29,90 TL, Onyo Koltuk Arkası Bardak Tutucu 2'li 59,90 TL, Onyo Telefon Tutucu 39,90 TL, Onyo Numaratör 19,90 TL, Onyo Transmitter 49,90 TL, Onyo 4'lü Kapı Koruma Bandı 14,90 TL, Bel Desteği 39,90 TL, Oto Telefon Tutucu Triangle 24,90 TL, Kauçuk Oto Paspas 54,90 TL, Onyo Kapı Koruma Bandı 4'lü 14,90 TL ve Kask Buğu ve Yağmur Önleyici Set 29,90 TL fiyatlarıyla cuma günü satışa sunulacak.

Bim'de Bu Hafta Züccaciye ve Mutfak Ürünleri grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. Kütahya Porselen 48 Parça Yemek Takımı 449 TL, Bonera Otomatik Kapak Düdüklü Tencere 399 TL, Çekmece İçi Fonksiyonel Kaşıklık 24,90 TL, LAV 12 Parça Çay Seti 34,90 TL, LAV Reçellik ve Şekerlik 9,90 TL, LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 17,50 TL, LAV Tatlı Kasesi 3'lü Set 19,90 TL,

Yuvarlak Şeffaf Tepsi 29 cm 39,90 TL, Paşabahçe 500 cc kapasiteli olan Metal Kapaklı Yağlık ve Sirkelik 15,90 TL, Benante Diz Üstü Tepsi 59,90 TL, Hisar Optima 2'li Granit Sahan ve Tava Seti 169 TL, Çilek Organizer 9,90 TL, Ahşap Mutfak Ürünleri 4,90 TL, Cook Love Gıda Saklama Poşeti 29,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM 14 Ocak 2022 Kataloğunda yer alan diğer bir ürün grubu ise Ev Tekstili ve Giyim Ürünleri. BİM'de bu hafta; Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 149 TL, Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 99,90 TL, Silikon Elyaf Yastık 29,90 TL, Banyo Paspas Seti 2'li 79,90 TL, Banyo Ayak Havlusu 22,50 TL, Banyo Havlusu 34,90 TL,

Yüz Havlusu 18,90 TL, Kurulama Havlusu 3'lü 14,90 TL, Wellsoft Saç Bonesi 7,90 TL, Erkek Yarım Fermuarlı Sweatshirt 49,90 TL, Erkek Çıtçıtlı Oduncu Gömlek Ceket 69,90 TL, Polar Bere 15,90 TL, Kadın Taşlı ve Ponponlu Lüks Bere 29,90 TL, Boyunluk 19,90 TL, Gezer Kadın Kışlık Terlik 27,50 TL, Gezer Erkek Kışlık Terlik 24,50 TL

BİM 14 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda Fakir Şarjlı El Süpürgesi 449 TL, Fakir Erkek Bakım Seti 349 TL, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 399 TL, Polosmart Smart Tartı 119 TL, Mini Ütü Masası 59,90 TL, Lüks Süet Çamaşır Sepeti 69,90 TL, Lüks Süet Dikdörtgen Sepet 24,90 TL, Rattan Görünümlü Ayakkabılık 59,90 TL, Çok Amalı Organizer Sepet 7,90 TL, Sıvı Sabunluk & Diş Fırçalık Seti 12,90 TL, Fonksiyonel Askı Çeşitleri 6,90 TL, Parex Temizlik Seti 29,90 TL, Mop Yedek Paspas Ucu 7,90 TL olacak.

BİM'de bu cuma öğrencilerin eğitimine büyük katkı sağlayacak kaynak kitaplar ve soru bankaları yer alıyor. Tüm Dersler Soru Bankası 19,90 TL, TYT 3'lü Deneme Fasikülü 19,90 TL, İlkokul-Ortaokul Tüm Dersler Soru Bankası 19,90 TL, Karma Çocuk Kitapları 6,90 TL, Şekilli Hayvanlar Serisi Kitaplar 5,90 TL,

BİM kataloğunda yine çocujklar için satılacak olan oyuncak ve eğitici oyunlar var. Oyuncak Bebek ve Puseti 19,90 TL, Rafadan Tayfa Penaltı Turnuvası 24,90 TL, Rafadan Tayfa Masa Maçı 49,90 TL, Rafadan Tayfa Bowling Seti 39,90 TL, Oyuncak Süpürge 29,90 TL, Konuşan Cansu Bebek 59,90 TL, Set Üstü Mutfak 39,90 TL, El Arabası Tamir Seti ile Market Arabası 59,90 TL, Makyaj Seti ve Gardırop Seti 39,90 TL, Çamaşır Makinesi ve Ocak Seti 24,90 TL, Karma Oyuncaklar 19,90 TL, Şehir Kamyonları 24,90 TL, Piccolo Mondi Vahşi Hayvanlar 19,90 TL fiyatları ile satışa sunulacak.

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