ŞOK'ta bu hafta neler var? 12 Ocak 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

9 Ocak 2022 Pazar 16:10 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 16:10

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde cep telefonları geniş yer kaplıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta Çekyat Kanepe, JWIN Katlanabilir ve Taşınabilir Piyano, hava temizleyici, yoga topu ve mermer desenli katlanır masa uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta indirimler neler? İşte 12 Ocak 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

12 Ocak 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Züccaciyeden tekstile, dizüstü bilgisayardan akıllı cep telefonu çeşitlerine, çekyat kanepeden spor malzemelerine, halı, kilim, ev tekstili ürünlerinden piyanoya varıncaya kadar birçok ürün indirimli olarak satılacak.

ŞOK'ta bu hafta; Huawei Matebook i7 16GB + 512GB Taşınabilir Bilgisayar, Huawei Matebook i7 16GB + 512GB Taşınabilir Bilgisayar, Xiaomi Redmi Note 10S 128 GB Akıllı Cep Telefonu, Samsung Galaxy A307FN 64 GB Siyah Akıllı Cep Telefonu, Oppo A74 128 GB Siyah Akıllı Cep Telefonu, General Mobile GM 32 GB Siyah Akıllı Cep Telefonu, Evdemo Mira Gri Çekyat Kanepe, JWIN Katlanabilir ve Taşınabilir Piyano, 2x1 kg Neopren Dumbell, Egzersiz Tekeri, Ultrasoft Lüks Sabahlık, 150x230 cm Fon Perde ve daha birçok ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak.

ŞOK kataloğunun ilk sayfasında bu hafta Teknoloji grubundaki ürünler dikkat çekiyor. İntel Core İ3 işlemci, 8 GB ram ve 256 GB dahili hafızası, 15,6 ekranı ile göz dolduran Huawei Matebook D15 Taşınabilir Bilgisayar 6,999 TL, Windows 10 home işletim sitemli 16 GB ram, 512 GB HDD kapasitesi 14 inç ekranı ile Huawei Matebook Taşınabilir Bilgisayar 14999 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta; İçinde bulunduğunuz ortamın havasını 12 dakikada temizleyen son teknoloji özellikli TCL Breeva A1C Hava Temizleyici 1499 TL, Honor Band 5 Akıllı Bileklik 319 TL, Alcatel 1T 16 GB Wifi 689 TL, Regal 10.1 inç Tablet 999 TL ve Soultech 7 inç Tablet 499 TL'den satılacak.

12 Ocak 2022 ŞOK kataloğunda yer alan akıllı telefon çeşitleri ise;

6.4 inç ekranlı, 8 çekirdek işlemci, 6 GB ram 128 GB dahili hafızalı Samsung Galaxy A32 128 GB Cep Telefonu 4199 TL,

Siyah ve mavi renk seçenekleri ile 4 GB ram, 64 GB dahili hafızaya sahip Samsung Galaxy M12 Cep Telefonu 3099 TL,

Samsung A307FN Galaxy A30s Cep Telefonu 3499 TL,

Oppo A74 4 GB 128 GB Siyah Cep Telefonu 3899 TL,

4 GB ram, 128 GB hadili hafızalı Oppo A54 Cep Telefonu 3399 TL,

2 GB Ram, 32 GB dahili hafızalı Realme C11 2021 Gri Cep Telefonu 2199 TL,

3 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı Casper Via E4 Duos Cep Telefonu 1949 TL,

General Mobile GM 21 Cep Telefonu 2249 TL,

HTC Desire markası ile 2 yıl garantili HTC Desire 20 Pro Akıllı Telefon 2999 TL,

General Mobile GM 21 Pro Cep Telefonu 3399 TL,

Gri ve mavi renk seçeneği ile 6 GB Ram ve 128 GB hafızalı Xiaomi Redmi Note 10S Cep telefonu 4349 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu Spor malzemelerinde büyük indirimler yer alıyor. Spor ve egzersiz ürünleri grubunda; Krone Pilates – Yoga Topu 89,90 TL, Egzersiz Matı 49,95 TL, Neopren 2×1 KG Dumbell 59,90 TL, Çok Fonksiyonlu Egzersiz Aleti 44,95 TL, Twister 24,95 TL, Egzersiz Tekeri 34,95 TL, Atlama İpi 12,95 TL, Krone 3'lü Pilates – Yoga Bandı 29,95 TL, Krone 3'lü Egzersiz Bandı 24,95 TL, Sıcak Su Torbası 21,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ayrıca JWIN Katlanabilir ve Taşınabilir Piyano 2.399 TL, Evdemo Mira Gri Çekyat Kanepe 1.199 TL, Mermer Desenli Katlanır Masa 169 TL ve Lisanslı 250 parça Puzzle 14,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda Züccaciye ve mutfak aletleri geniş yer kaplıyor. Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 129 TL, Granit Efektli Krep Tava 69,90 TL, Granit Efektli Sahan 64,90 TL, Granit Efektli Wok Tava 89,90 TL, Granit Efektli Tava 79,90 TL, Vip Ahmet İpli El Rondosu 54,90 TL, Dağıtıcı 49,95 TL, Kare Saklama Kabı 49,95 TL, Şeffaf Saklama Kabı 49,95 TL, Kare Saklama Kabı 49,95 TL,

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan züccaciye ürünlerinin devamında; Renga Sade Gravürlü Sürahi 9,99 TL, Sos Tava Çeşitleri 29,95 TL, Çelik Saklama Kabı 44,95 TL, Keramika Köşem Baharat Set 29,95 TL, Metal Çok Amaçlı Kutu 9,99 TL, Üçsan Plastik 4'lü Yuvarlak Saklama Kabı 34,95 TL, Süzgeçli Kare Kase 13,95 TL, Örgü Desen Çok Amaçlı Sepet 12,95 TL, Süzgeçli Kesme Tahtası 19,95 TL olacak.