A101 30 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

28 Aralık 2021 Salı 10:41 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 10:41

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler belli oldu. Aralık ayının son kataloğunu yayınlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta Roomba 606 Robot Süpürge, Deerma VC25 Şarjlı Dik Süpürge, Sunny Maharet El Blender Seti, Kiwi Çay Makinesi ve Lenovo Tab M7 Tablet uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 30 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronikten beyaz eşyaya, Mutfak ürünlerinden züccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden çok amaçlı ürünlere, tekstilden giyim ürünlerine kadar birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak.

A101'de bu hafta için hazırlanan yılın son kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunun perşembe günü için hazırlanan indirimli ürünleri arasında Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu 1.599 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

A101 30 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında; Toshiba 43L2163DT 43″ Full HD Smart Led Tv 4199 TL, Elton 32″ Uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2099 TL ve Lenovo Tab M7 Tablet 699 TL fiyatla yer alıyor.

A101'de bu hafta beyaz eşya grubunda SEG Buzdolabı 2.399 TL ve SEG Çamaşır Makinesi 3.199 TL'den satışa sunulacak.

Elektronik ürünlerin devamında ise; Karaoke Mikrofon 79,95 TL, Spor Bluetooth Kulaklık 79,95 TL, TWS T7 Bluetooth Kulaklık 149 TL, Kulak İçi Kulaklık 19,95 TL, Elitled Bluetooth Hoparlörlü RGB Led Ampül 69,95 TL olarak satışa sunulacak.

Bu haftanın merakla beklenen bir diğer ürününü ise Roomba 606 Robot Süpürge 1799 TL fiyatıyla müşterileri sevindirecek. Ayrıca Deerma VC25 Şarjlı Dik Süpürge 699 TL ve Sunny Maharet El Blender Seti 219 TL'den satılacak.

Ayrıca, Kiwi markalı olarak satılacak olan çay makinesi, seramik tabanlı ütü, su ısıtıcı, şarjlı su pompası gibi ürünler de indirimli olarak satışa sunulacak.

Polosmart Sonic Yüz Temizleme Cihazı 29,95 TL'den raflarda yerini alırken, Flavel Tiftik Temizleyici 49,95 TL, Tüy Toplama Rulosu 7,50 TL ve Elitled Bluetooth Hoparlörlü RGB Led Ampul 69,95 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Piranha Güneş Enerjili Hareket Sensörlü Led Aydınlatma 79,95 TL, Taşınabilir Led Işıldak 49,95 TL fiyatla alıcı bekliyor.

Aldın Aldın sloganıyla indirimleri duyuran A101'de züccaciye kategorisinde çeşitli ürünler yer alıyor.

Hascevher Tava ve Sahan Seti 149,95 TL, GU Tencere Seti 3'lü 99,95 TL, Emaye Kızartma Tenceresi 55 TL, Paşabahçe Plastik Kapaklı Kare Borcam 3200cc 45 TL, Deco Trend Saklama Kabı 3'lü 14,95 TL, Keramika Seramik Kupa 335cc 7,95 TL, Keramika Kalp Çerezlik Çeşitleri 7,50 TL ve Tava Rafı 19,95 TL, Mini Tabaklık 19,95 TL olacak. Ayrıca Renkli Kapaklı Desenli Su Şişesi Çeşitleri 1 Litre 12,50 TL fiyatla geliyor.

A101 Aktüel Ürünler arasında bulunan bir diğer ürün grubu olan mobilyada ise Dienni 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 399,95 TL, Dienni Ayakkabı Dolabı 249,95 TL'den alıcı bulacak.

Yılbaşı ürünlerinde ise Kokulu Mum Çeşitleri 24,95 TL, Tealight Mum 30'lu 24,95 TL ve Kapı Süsü 24cm 29,95 TL'den satışta. Süsleme Işığı 3 Metre 22,50 TL ve Yılbaşı Süsü Katyon Set 3,50 TL'den satılırken Kar Spreyi 150ml 9,95 TL fiyatla dikkat çekiyor.

A101 30 Aralık kataloğunda yer alan oyuncaklar ve çocuk ürünlerinde ise ilk olarak Triathlon Işıklı Scooter 179,95 TL'den satılacak. Bir diğer fırsatta Triathlon Dart Seti 69,95 TL ve Midi Boy Cep Kitapları 9,95 TL ile alıcı bulacak. Son üründe ise İlginç Meslekler Kitap Serisi 9,95 TL'den satılacak.

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