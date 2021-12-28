BİM'de bu hafta neler var? BİM 31 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu

28 Aralık 2021 Salı 15:20 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 15:20

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. Yılın son günü için hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Züccaciye, tek fiyat oto ürünleri, elektrikli ev aletleri ve giyim ürünlerinde büyük indirim fırsatı yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 31 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 31 ARALIK 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 31 Aralık 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Voit V-Fit Runmate Katlanır Akıllı Koşu Bandı, Dynamic 36" Trambolin, Nordica Kablosuz Masaj Tabancası, Neopren Dumbell, Rulmanlı Atlama İpi, 4 in 1 Ağırlık Seti 15 Kg, Desenli Yuvarlak Yoga Matı, Dynamic Pilates Topu ve Pompa, Proware Profesyonel Oyuncu / Çalışma Masası, Contigo Termos, Autoware Tek Fiyat Oto Ürünleri, Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi, Viadante Kaz Tüyü Yastık, Naturalove Tepsili Bambu Kesme Tahtası, Erkek Kışlık Oduncu Gömlek, oyuncak çeşitleri ve çok daha fazlası satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda zücaciye ve dekorasyon kapsamında hediyelik ürünler de yer alıyor. İşte yılın son BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Spor severlerin yoğun talep göstereceği egzersiz ürünleri var.

Bu cuma BİM'de; Voit V-Fit Runmate Katlanır Akıllı Koşu Bandı 2,499 TL. DYNAMIC markası ile 2 yıl garantili Trombolin 399 TL, Dynamic Neoppen 2×2 Kg Dambell 89,90 TL, Rulmanlı Atlama İpi 29,90 TL, Pilates Topu ve Pompası 69,90 TL, Ağırlık Seti 15 KG 299 TL, Dynamic Bacak Basen Antrenman Bandı 69,90 TL, Desenli Yuvarlak Yoga Matı 89,90 TL'den satılacak.

Bu cuma BİM'de Profesyonel Oyuncu Çalışma Masası 449 TL, HP yazıcı 599 TL ve Mıknatıslı yazı tahtası 69,90 TL'den satılacak.

Buharlı Yüz Temizleme Cihazı 129 TL. Elektrolize su Üreten Sterilizasyon Spreyi 149 TL ve 36 saat sıcak, 60 saate kadar soğuk tutma özellikli Contigo Termos 219 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

BİM aktüel ürünlerin bu hafta için hazırlanan kataloğunda züccaciye kapsamında ürünlere de yer verilmiş durumda.

BİM aktüel ürünler kataloğunda geniş yer kaplayan dekoratif ürünlerde onlarca çeşit ve renkte eşya yer alıyor. Gold Halkalı Cam Avize 59,90 TL, Retro Masa Üstü Ayna 49,90 TL, Dekoratif Ağaç 24,90 TL, Dekoratif Figür 6,90 TL. Şık Ayaklı Metal Saksı 37,90 TL'den BİM'e gelecek.

31 Aralık BİM kataloğunda araç sahiplerini sevindirecek tek Fiyat Oto Ürünleri 14,90 TL fiyattan satışa sunulacak.

Fakir Kaave Türk Kahvesi Makinesi 389 TL, Fakir İpli Doğrayıcı 99 TL, Glass in love Ayaklı Tatlı Kase Seti 7'li 89,90 TL, Borcam Dikdörtgen Tepsi 4350 cc 44,90 TL, Chef's Granmit Efektli Krep Tavası 26 cm 39,90 TL, Paşabahçe 12 Parça Fincan Takımı 39,90 TL, Renkli Kahve Fincanı 4'lü 37,90 TL, Şeffaf Kapaklı Sürahi 1600 cc 19,90 TL,

Benante Kare Seramik Sunum Tabağı 14,90 TL, LAV Kase 6'lı 24,90 TL, LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 12,90 TL, LAV Tatlı Kasesi 3'lü 24,90 TL, Benante Tavşan Kupa 59,90 TL, Rakle 6'lı Kahve Yanı Bardak Seti 24,90 TL, Saklama Kabı 3'lü 18,50 TL, Benante Porselen Kaşık Seti 14,90 TL, Naturalove Tepsili Bambu Kesme Tahtası 89,90 TL.

BİM 31 Aralık 2021 Aktüel Kataloğunda yer alan diğer bir ürün grubu ise Ev tekstili ve Giyim Ürünleri. Soley Çift Kişilik Örtü Battaniye 169 TL, Viadante Kaz Tüyü Yastık 99,90 TL, Polar Tv Battaniyesi 34,90 TL, Kadın Kadife Eşofman Altı 49,90 TL, Erkek Polo Yaka Sweatshirt 44,90 TL, Kadın Pijama Takımı 59,90 TL,

Erkek Kaşe Kaban 199 TL, Kadın Peluş Mont 129 TL, Polar Ev Terliği 7,90 TL. Kadın Kışlık Oduncu Tunig Gömlek 49,90 TL. Erkek Kışlık Oduncu Gömlek 49,90 TL, Çocuk Kışlık Oduncu Gömlek 39,90 TL, Erkek Pijama Takımı 59,90 TL ve Kadın Termal Külotlu Çorap 24,50 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM kataloğundaki oyuncak grubunda ise Barbie Oyuncak Bebek 69,90 TL, Oyuncak Jeep Çeşitleri 22,90 TL ve Haydi Konuşalım Kartları 15,90 TL olarak yer almış durumda.

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