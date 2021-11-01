1 Kasım 2021 Pazartesi 12:17 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 12:17

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu Çarşamba satışa sunulan aktüel ürünler, Eylül ayının 28'ine kadar raflarda bulunacak. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde tekstil ürünleri ve elektrikli ısıtıcılar geniş yer kaplıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta Arzum marka Elektrkli Ev Aletleri uygun fiyatlarıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta indirimler neler? İşte 3 Kasım 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

3 Kasım 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda kış ayına özel ısıtıcılar, gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri, tekstil ürünleri, oyuncaklar ve mefruşat ürünlerine varıncaya kadar birçok ürün indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Devrilmeye karşı emniyetli termostatlı İnfrared Isıtıcı 199 TL, Sinbo Dikey Infrared Isıtıcı 299 TL, Akel Yakut Mini Quartz Isıtıcı 79,90 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ayrıca 3 kademeli soğuk ve sıcak hava üfleme özellikli devrilmeye karşı emniyet sistemli Queen Fanlı Isıtıcı 149 TL fiyatı ile içinizi ısıtacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda Arzum marka elektrikli ürünler yer alıyor. Arzum El Blender Seti 249 TL, Arzum Olivya Seramik Tabanlı Ütü 189 TL, Soğuk ve Sıcak üfleme özelliği olan Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 109 TL olacak.

ŞOK 3 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında yer alan tekstil kapsamında ürünlerde; Çift kişilik baskılı yorgan 99,90 TL, tek kişilik baskılı yorgan ise 79,90 TL, pamuklu Scotch çift kişilik battaniye 79,90 TL, Tek Kişilik Desenli Çarşaf Takımı 39,95 TL ve Çift Kişilik Pike Hasır Örgü ürününde 59,90 TL fiyatıyla ŞOK marketlerde yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta kışlık giyim kapsamında; Erkek Bonded Mont 129,00 TL'den, Kadın Bonded Kaban ise 129,00 TL'den, Kadın/erkek Örme Eldiven Çeşitleri 5,99 TL, Kadın Welsoft bere ise 9,9 9TL, Çocuk Lüks Atkı Bere Takımı 29,95 TL, Kadın Simli Ponponlu Bere 19,95 TL, Örme Eldiven Çeşitleri 5,99 TL çift olarak sizlerle. Ekstra yumuşak Kadın Welsoft bere ise 9,9 9TL fiyatla bu hafta Çarşamba günü Şok Market raflarında yerini alacak.

Yaklaşan yağışlı günler için Rubenis Kadın/Erkek Şemsiye 39,95 TL'den, Kadın Soft Terlik 26,95 TL'den ve Şardonlu Termo Kadın/Erkek/Çocuk çorap ise 9,90 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK Market Kataloğu ile bu hafta Eğitici ve Öğretici özellikleri ile miniklere özel oyuncaklar satılacak. Sevimli Hayvanım 49,95 TL. Pilsan Top Atma Oyunu 29,95 TL. Playdoh Yemek Seti Oyun Hamuru Serileri 49,95 TL. Barbie Bebek 39,95 TL. Tekli Arabalar 9,99 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM 2 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta Salı neler var? Ayrıca; Şok Aktüel Kataloğu ile Sleepy markalı ekstra jumbo bebek bezinde ve çeşitli boy bezlerde (4-5-6) 74,90 TL fiyat sunarken Duru markalı temizlik ürünlerinin bazılarında indirim olacak.

ŞOK'ta haftanın fırsatlarında 25 TL üstü alışverişlerde özel indirimli ürünler bulunuyor. Bu fırsat kapsamında normal fiyatı 20,50 TL olan Fairy Losyon Bulaşık Sıvısı 13 TL. Sadece Şokta etiketi ile Mintax 1000 ml Ultra Güç 9,95 TL. Ünlü markaların temizlik grubunda 50 TL'lik ürün alımlarında 30 TL Opet yakıt puanı ve Koton Hediye Kartı fırsatı bu haftanın dikkat çeken kampanyaları arasında.