BİM'de bu hafta Cuma neler var? BİM 5 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu

3 Kasım 2021 Çarşamba 11:39 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:39

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda El İşi ve Örgü tutkunlarının yoğun ilgi göstereceği tuhafiye ürünleri ve pasta aksesuarları yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Dijital mutfak tartısı, kek kalıpları, pasta yapımı için gerekli malzemeler ve tekstil ürünlerinde büyük indirim fırsatı yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 5 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 5 KASIM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 5 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Kumtel Dikey Isıtıcı, Paşabahçe 12'li Çay Seti, Fakir Chaiwan Çay Makinesi, Hassas mutfak tartısı, Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demleme Bardağı, Narenciye Sıkacağı, Cam Kesme Tablası, Woodoy Ahşap Bloklar, Casilda Home Çift Kişilik Desenli Yorgan, Yazı Tahtası, Un Eleği, Benante 9 Parça Kahvaltı Seti, Benante Kapaklı Kahvaltılık Seti, Metal Dikiş Kutusu Seti, Düğme Kutusu 56 Adet, Chef's Pro Blender Seti ve çok daha fazlası satışa sunulacak.

BİM aktüel ürünler elektrikli mutfak ürünleri, züccaciye ev tekstili ürünleri, elektrikli ısıtıcı, örgü ipleri ve ev dekorasyon ürünleri yer alıyor.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda zücaciye, tekstil, tuhafiye ve mutfak ürünleri yer alıyor. İşte Kasım ayının ilk cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda pasta yapımında kullanılacak malzemeler geniş yer kaplıyor.

Bim'de bu hafta pastacılık kapsamında yer alan ürünler; Kurabiye kalıbı pompası, 20 adet kurabiye ve bisküvi kalıbına sahip oln Bisküvi ve Pasta Makinesi 39,90 TL, Krema Pompası 7,50 TL, Tek Fiyat Pastacılık Ürünleri 5,90 TL, Chef's Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler 19,90 TL, Chef's çelik Çaydanlık 99,90 TL, Chef's Kek Kalıpları 19,90 TL'den satılacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun fırsat ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Züccaciye grubunda; Cam Kesme Tablası 19,90 TL, Glass in Love Borosilikat Cezve 39,90 TL, Cam Çaydanlık 119 TL, Saklama Kabı 3'lü Set 22,90 TL, Narenciye Sıkacağı 79,90 TL, Paşabahçe 12'li Çay seti 35,90 TL, Paşabahçe Ayaklı 6'lı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL, Paşabahe Lokumluk 19,90 TL, Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 37,90 TL, Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Kabı 29,90 TL, Metal 37 cm Yuvarlak Tepsi 19,90 TL, Paşabahçe 6'lı Cam Tatlı-Çerzlik Seti 39,90 TL, Lav 6'lı Tatlı Kasesi 32,50 TL ve Borcam Boton Kek Kalıbı 15,90 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.

Bu Cuma BİM'de Ev tekstili, Giyim ürünleri ile Örgü malzemeleri geniş yer kaplıyor. BİM aktüel ürünlerin bu hafta için hazırlanan kampanyalarında Casilda Home markası ile Desenli Çift Kişilik Yorgan 79,90 TL. Desenli Tek Kişilik Yorgan 69,90 TL. Silikon Elyaf Yastık 18,90 TL. Masa Örtüsü 9,90 TL Mutfak Önlüğü Seti 16,90 TL. İkili Figürlü Kurulama Bezi 12,90 TL. Nakışlı El Havlusu 4,90 TL.

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak 5 Kasım 2021 BİM kataloğunda yer alan aktüel ürünler kataloğunun Örgü ürünlerine ayrılan sayfasında Altın İlmek markası ile Novo Yumak 9,90 TL, Violet Yumak 6,90 TL, Luno Simli Yumak 9,90 TL. Minnak Bebe Yumak 8,90 TL, Tığ İşi 2'li Amigurumi Kitleri 29,90 TL. Kanaviçe Büyük Boy Kitleri 18,90 TL, Kanaviçe Küçük Boy Kitleri 15,90 TL, Havlu Etamin Kiti Büyük Boy 21,90 TL, Havlu Etamin Kiti Küçük Boy 9,90 TL, Çelik Misinalı Şiş 3,90 TL,

Silikon 7'li Tığ seti 23,90 TL, Keçe Şekiller 7,90 TL, Örgü 2'li Şiş 2,90 TL, Dikiş 24 'lü Set 7,75 TL. Düğme Kutusu 9,90 TL, Örgü Aparat Seti 9,75 TL, Makara 10'lu Set 6,75 TL, Punch 3'lü İğne Seti 27,50 TL, Metal Dikiş Kutusu seti 29,90 TL, Kare Metal Dikiş Kutusu 9,90 TL, İğne Oyası Seti 39,90 TL, Punch seti 39,90 TL. Amigurumi seti 39,90 TL, Tığ İşi seti 39,90 TL, Kanaviçe Seti 39,90 TL fiyatıyla örgü tutkunu müşterileri sevindirecek.

Ayrıca yine Büyük Boy ve Küçük Boy Havlu Etamin Kiti uygun fiyatıyla sizlerle oluyor. Bu haftanın örgü ürünleri arasında Örgü Çantası 9,90 TL, Şiş Kutusu 4,50 TL ve Ponpon Aparat Seti 4'lü 12,90 TL. Ayrıca Tığ Kutusu 3,50 TL ve Punch Kasnak Seti 2'li 22,50 TL olarak raflarda yer alacak.

Bu cuma BİM'de Kumtel Dikey Isıtıcı 279 TL, Fakir Chalwan Çay Makinesi 249 TL, Alpina 1000 ml Bitki Çayı ve Kahve Demleme Bardağı 49,90 TL, Chef's Pro Blender Seti 189 TL, Dijital Mutfak Tartısı 59,90 TL, Silicolife Silikon Ölçülü Hamur Matı 29,90 TL, Fakir marka çırpma ve yoğurma aparatlı El Blender Seti 124,90 TL'den satılacak.

5 Kasım Bim aktüel kataloğunda yer alan ürünler içerisinde minikleri sevindirecek türden ürünler de yer alıyor. Ahşap Bloklar 27,90 TL, Oyncak Bebek 24,90 TL, Lelia Oyuncak Bebek 24,90 TL, Oyuncak Helikopter 14,90 TL, Piccolo Mondi Renkli Plastik Boncukar 22,50 TL, Woodoy Ahşap Bloklar 100 Parça 27,90 TL, TRT Çocuk lisanslı Magnetli Figürler 7,50 TL, Zıt Kavramlar 15,90 TL. Yapboz 2'li set 14,90 TL, Yapboz 54 Parça 12,90 TL. İbi Matematik Oyunu 24,90 TL.

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