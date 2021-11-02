A101'de bu hafta neler var? A101 4 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu

2 Kasım 2021 Salı 12:51 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 12:51

A101 5 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; elektronikten mobilyaya, beyaz eşyadan züccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden dekorasyona, ev tekstili ürünlerinden gıda ve temizlik malzemelerine varıncaya kadar onlarca ürün indirimli fiyatla satışa sunulacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta Toshiba 58UA2063DT 58″ Ultra HD Android Smart Led Tv 4.999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta tekstilden züccaciyeye, beyaz eşyadan mobilyaya, dekorasyondan elektroniğe kadar pek çok ürün yer alıyor.

A101'de bu hafta; Samsung 58" 4K Crystal UHD Televizyon, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Lenovo Tab M7 Tablet, Piranha Akıllı Saat, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi, 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap, Arzum Çaycı Eco Çay Makinesi, Homend Elektrikli Çelik Cezve, Schafer Chef Mix El Blender Seti, Ahşap Mutfak Gereçleri, Triathlon Egzersiz Bantlı Trambolin, Canlı Çiçek Kalanchoe, Triathlon Masa Tenisi Seti ve Pamuklu Tv Battaniyesi uygun fiyatla satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında müşterileri elektronik ürünler karşılıyor.

Elektronik ürünlerde; Samsung 58AU7000 58″ 4K Crystal UHD TV 7,699 TL, Toshıba 58″ Ultra HD Android Smart Led TV 4,999 TL, SUNNY garantisi ile satışa sunulacak olan Hı-Level 55″ Ultra HD Android Smart Led TV 3,599 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1,199 TL, Lenovo Tab M7 Tablet 599 TL., Piranha Akıllı Saat 99,95 TL, Piranha Çantalı Retro Pikap 399 TL, Phılıps Bluetooth Kulaklık 249 TL, Mercusys Kablosuz Ağ Genişletici 89,95 TL fiyatlarıyla müşteriye sunulacak.

A101 aktüel kataloğunda çok sayıda elektrikli ev aleti de bulunuyor. Arzum CD Çaycı Eco Çay Makinesi 299 TL, Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir yapışmaz plakalara sahip Arzum Mistost Tost Makinesi 299 TL, Schafer Chef Mix Blender Seti 249 TL, Homend 1815H Elektrikli Çelik Cezve 139 TL.

A101de bu hafta geçerli olacak 4 Kasım A101 aktüel kataloğunda yer alan beyaz eşya kategorisinde ise 15 programlı SEG 7kg Çamaşır Makinesi 1899 TL, SEG Derin Dondurucu 1899 TL, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 2299 TL'den satışa sunulacak.

A101 4 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunun 2 sayfasında ise çok sayıda züccaciye ürünü de yer alıyor.

Lava Döküm Izgara Tava 149,95 TL. Lava Döküm Tencere 299,95 TL. Arcopal Zelie Yemek Tabağı Kase 7,50 TL. Desenli Mama Kavanozu 3,95 TL. Yıldız Desenli Seramik Tabak Çeşitleri 4,95 TL. Desenli Cam Sürahi 9,95 TL. Desenli termos 19,95 TL. Deco Trend Saklama Kabı 12,95 TL. Kahve Bardağı 2,95 TL. Yağlık-Suluk 4,95 TL. Paslanmaz çelik süzgeci ile Frensh Press 15,95 TL. Borcam Plastik Kapaklı Kare Borcam 29,95 TL. Borcam Dikdörtgen Tepsi 34,95 TL.

A101 4 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 299,95 TL, Çekmeceli 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 379,95 TL, Vakkumlu 3'lü Hurç 11,50 TL, Kilitli Vantuzlu Banyo Ürünleri 16,50 TL, Lisanlı Toka Çeşitleri 3,50 TL fiyatıyla müşterinin alımına sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım amaçlı elektrikli aletler de yer alıyor. Tüm cilt tiplerine uygun olarak tasarlanmış Polosmart Yüz Temizleme Seti 27,95 TL. Aprilla Kablosuz Tıraş Makinesi 49,95 TL. Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 65 TL.

Aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve giyim grubunda ise Bayan Yarım Fermuarlı Polar Üst 39,95 TL. Silk&Blue 2'li Bay-Bayan Spor Havlu Çorap 3'lü Set 10,95 TL. Silk&Blue Bayan Peluş Çorap 7,95 TL. Bayan Etol 9,95 TL. Farklı renk ve desenlerde Pamuklu TV Battaniyesi 27,95 TL. Nouvelle Bambu Yastık 59,95 TL. Çift Kişilik Emboss Battaniye 69,95 TL. Tek Kişilik Emboss Battaniye 69,95 TL'den perşembe günü A101 raflarında yerini alacak.

A101 Aldın Aldın kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında çocuklara özel ürünlere de yer verilmiş durumda. Triathlon markalı Egzersiz Bantlı Trambolin 329 TL. Pinpon Topu 6'lı Set 7,95 TL. Masa Tenisi Seti 19,95 TL. Dart seti 44,95 TL. Akrobasi Oyun seti 39,95 TL. Alfabe Puzzle 14,95 TL. Oyuncak Puset 19,95 TL. Oyuncak Zıplayan Kurbağa 6,95 TL. Oyuncak Motosiklet 29,95 TL. Oyuncak Bebek seti 29,95 TL fiyatıyla minikleri sevindirecek.

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