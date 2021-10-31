BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 2 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu

31 Ekim 2021 Pazar 13:06 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 13:06

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 2 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan bulut desenli ürünler dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta çay, kahve, kurabiye ve noodle gibi gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de Salı günü satılacak olan bulutlu mavi pijama takımı 59,90 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 2 KASIM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı bujiteri ve tekstil kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca filtre kahve, siyah çay, türk kahvesi ve bisküviler uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı kişisel bakım ürünleri, tekstil ve gıda ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 2 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda Kişisel Bakım Ürünleri, İç Giyim Ürünleri ile Hijyen ve temizlik grubunda harika fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda "Bulut Detaylar" var. Bulut temalı ürünlerde ilk olarak Mavi Bulut Desenli Pijama 59,90 TL fiyatla müşterinin beğenisine sunulacak. Ayrıca Comfort Family Bulut Desenli Soket Çorap 4,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan bulut desenli ürünler bu kadarla da kalmıyor. Bulut Led Aydınlatma 10'lu 29,90 TL, Oval Tarak 12,90 TL ve Desenli Şeffaf Sıcak Su Torbası farklı desen seçenekleriyle 6,90 TL'den satılacak.

BİM kataloğundaki kişisel bakım kapsamında hazırlanan ürünlerde ise Lionesse Kaş Şekillendirme Seti 19,90 TL, Golden Rose Maskara 18,90 TL, Golden Rose Likit Mat Ruj 14,90 TL, Golden Rose Oje 6,50 TL ve Golden Rose Lip Balm 5,90 TL fiyatıyla kadın müşterilerin alımına sunulacak.

Ayrıca Diadermine Nemlendirici Yüz Kremi 32,90 TL, Şortlu Takımı 45 TL, Aynalı Takı Kutusu'nu 39,90 TL, Taç 12,90 TL, Çekmeceli Takı Standı 49,90 TL, Toka 7,90 TL, Küpe 7,90 TL ve Kurdeleli Toka 7,90 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Apaks Kare Makyaj Temizleme Pedi 70'li 4,50 TL, Blenior Kalem Ağda 4 ml 13,90 TL ve Evony Yetişkin Maske 10'lu 4,90 TL. Evony Çocuk Maske 10'lu 4,90 TL, Uzay Tasarımlı Kapaklı Porselen Kupa 49,90 TL, Çekmece Dolap Kokusu 6,50 TL ve Wellnax Oto Kokusu 7,50 TL.

BİM 2 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda Kalpli ürünler de dikkat çekiyor. Kalp Led Aydınlatma 34,90 TL'den, Kalpli Kapaklı Organizer ise 16,90 TL'den sizlerle.

Platinum Efor Siyah Çay 1 Kg 28,90 TL gibi muhteşem bir fiyatla sizlerle. Kahveseverlere özel harika kampanyalar sunan Bim'de; Kahve Dünyası Sıcak Çikolata 400 gr 19,90 TL, Kahve Dünyası Salep 400 gr 21,90 TL ve Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 gr 21,90 TL'den sizlerle.

Ayrıca bu hafta BİM kataloğunda Çay ve kahvelerde özel indirimler uygulanmış durumda. Berk Siyah Çay 200 gr 9,90 TL, Altınbaş Demlik Poşet Çay 40×5 gr 14,90 TL, Abdullah Efendi Türk Kahvesi 250 gr 13,90 TL, Nescafe Çözülebilir Gold Kahve 80 gr 19,90 TL, Nescafe 16'lı Latte + Bardak Seti 14,90 TL,

Kış aylarının vazgeçilmez ürünü ve bağışıklık için birebir olan ıhlamur ise Greenwood Ihlamur 50 gr 11,90 TL ve Doğadan Yeşil Çay 100 gr 9,90 TL TL gibi uygun bir fiyatla satışa sunulacak.