A101 11 Kasım 2021 kataloğu: A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

9 Kasım 2021 Salı 12:26 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 12:26

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 market, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler getirmeye devam ediyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Toshıba 42" Full HD Smart Led TV, Schafer Dik Vakum Süpürge, Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu, SEG Buzdolabı, Flavel Beyaz Cam Ankastre Seti ve 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 11 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden cep telefonuna, beyaz eşyadan mobilyaya, züccaciyeden hırdavata, kişisel bakımdan kışlık giyim ürünlerine kadar bir çok ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta Reeder P13 Blue Max L 2022 Cep Telefonu, Flavel Beyaz Cam Ankastre Seti, SEG 242 Litre Buzdolabı, SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi, 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı, Arzum Epilasyon Cihazı, Arzum Monomix Çubuk Blender Seti, Flavel Dijital Baskül, Piranha Kablosuz Kapı Zili, Emaye Yoğurt Tenceresi ve 15 Bölmeli Düzenleyici gibi fırsat ürünleri yer alıyor.

A101 11 Kasım 2021 kataloğunda yer alan aktüel ürünlerin başında elektronik ürünler göze çarpıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda 6.26″ ekran, 4 GB RAM, 64 GB hafızaya sahip, 5MP ön, 8 MP arka kamerası ile Reeder P13 Max L 2022 Cep Telefonu 1,699 TL fiyatıyla müşterisini sevindirecek.

A101de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında Toshıba 42″ Full HD Smart Led TV 2,999 TL, Onvo 50″ Ultra HD Android Smart Led TV 3,299 TL, Dahili HD uydu alıcılı Hı-Level 39″ HD Android Smart Uydu Alıcılı Led TV 1,999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Kişisel bakım kapsamındaki elektronik ürünlerde ise Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 119 TL, Arzum Epilasyon Cihazı 129 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 59,95 TL, Aprilla Şarjlı Saç & Sakal Düzeltici ve Vücut Bakım Cihazı 119 TL, Aprilla Şarjlı Saç & Sakal Düzeltme Makinesi 89,95 TL, Flavel Dijital Baskül 75 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

A101 11 Kasım 2021 kataloğundaki beyaz eşyalarda; Fırın-Ocak ve Davlumbaz üçlüsünden oluşan Flavel Beyaz Cam Ankastre Set 2,999 TL, SEG SRF 2832 Buzdolabı 2,299 TL, 9 KG çamaşır yıkama kapasiteli SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 2,299 TL, SEG SBM 4001 4 Programlı Bulaşık Makinesi 1,899 TL, Schafer Dik Vakum Süpürge 249 TL ve Arzum Monomix Çubuk Blender Seti 159 TL avantajlı fiyatıyla kaçırılmayacak fırsatlar arasında yerini alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğuna ayrıca çok sayıda tekstil ürünü ve giysi yer alıyor. Welsoft Çift Kişilik Nohut Battaniye 79,95 TL, Bay Tam Fermuarlı Polar Üst 44,95 TL, Silk & Blue Bayan Tam Fermaurlı Polar Üst 44,95 TL, Silk & Blue Çocuk Polar Pijama Takımı 44,95 TL, Çocuk Desenli Triko Tayt 17,95 TL, Penti Bayan Külotlu Termal Çorap 24,95 TL, Penti Termal Tayt 24,95 TL, Atkı Bere Eldiven Seti 19,95 TL, Bay Soket Çorap 5'li 17,95 TL ve Kız - Erkek Çocuk Soket Çorap 3'lü 7,95 TL fiyatlarıyla içinizi ısıtacak.

Ayrıca bilgisayar aksesuarlarında; Kablosuz Klavye Mouse Seti 119 TL. Kablosuz Mouse 49,95 TL. Işıklı 7 fonksiyonlu Kablolu Gaming Mouse 129 TL. Micro USB Şarj Kablosu 12,95 TL. Kulak İçi Kulaklık 39,95 TL. Phılıps 10.000 mAh Powerbank 75 TL fiyatıyla A101 kataloğundaki Aldın Aldın fırsatlarında alıcı bulacak.

A101 kataloğunda yer alan hırdavat ürünlerinde Piranha 110 Parça Mini Taşlama Hobi Gravür Seti 169,95 TL, Piranha Boya Tabancası 169,95 TL, Piranha Laminant / Parke Mobilya Tamir Seti 149,95 TL, Piranha Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası 39,95 TL, Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Uzatma Kablosu 59,95 TL, Piranha Güneş Enerjili Hareket Sensörlü LED Aydınlatma 44,95 TL, Piranha Kablosuz Kapı Zili 34,95 TL, Philips LED Ampul 60W 12,95 TL, Varta Alkalin Kalem / İnce Pil 8'li 17,95 TL ve Varta Lityum 2032 Düğme Pil 2'li 9,95 TL gibi fiyatlarıyla tamirat ürünleri yer alıyor.

A101'de bu hafta tekstil ve züccaciye ürünleri de geniş yer kaplıyor. Taç Aksu Basık Tencere 26 cm 125 TL, Taç Aksu Derin Tencere 24 cm 125 TL, Taç Aksu Tava 26 cm 79,95 TL, Kollu Nar ve Narenciye Sıkacağı 179,95 TL, Kahve Fincan Takımı 12 Parça 85 TL, Emaye Yoğurt Tenceresi 3,5 Litre 55 TL, Keramika Desenli Makarna Tabağı 26 cm 17,50 TL, Keramika Pasta Tabağı 20 cm 8,95 TL, Boyalı Yağlık & Su Şişesi 7,95 TL, Rooc Meyve Bıçağı Seti 6'lı 14,95 TL, Keramika Zambak Çerezlik 12 cm 5,50 TL, Luminarc Buzdolabı Sürahisi 2 Litre 21,50 TL, Cam Saklama Kabı 415 cc 3,95 TL, Funbox Kare Saklama Kabı 4'lü 9,95 TL, 15 Bölmeli Düzenleyici 12,95 TL, Silikon Maşa 18,50 TL, Silikon Servis Gereçleri 7,95 TL, Lisanslı Cips ve Mısır Kutusu 4,95 TL.

Ayrıca banyo aksesuarları ve mobilya kapsamındaki ürünler de bu Perşembe A101'de olacak. 4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 299,95 TL, 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 379,95 TL, Ayakkabı Dolabı 249,95 TL ve Ev / Banyo Aksesuarları 15,95 TL.

A101'de bu hafta için hazırlanan katalogta çocukları sevindirecek ürünler de var. Esrarengiz Kasaba Kayıp Efsaneler Serisi 7,95 TL, Düşyeri Oyun Haritalı Yer Yapbozu 14,95 TL, Kitap Çeşitleri 3,95 TL, Çanta Şeklinde Kitap Serisi 2,95 TL, Oyuncak Meyve Desenli Kitap 21,95 TL ve Cupcake Kutu Oyunu 45 Parça 32,95 TL'den satılacak.

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