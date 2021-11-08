ŞOK 10 Kasım 2021 kataloğu! ŞOK'ta bu hafta aktüel ürünlerde neler var?

8 Kasım 2021 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:02

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 3 Kasım 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğunda; Katlanır yatak, yorgan, yastık, Bere, terlik, eldiven gibi kışlık ürünler uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca çamaşır deterjanları indirimli olarak satışa sunulacak. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 10 Kasım 2021 kataloğunda kış ayına özel ısıtıcılar, gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri, tekstil ürünleri, oyuncaklar ve mefruşat ürünlerine varıncaya kadar birçok ürün indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda, kış aylarının vazgeçilmez ürünü portakal sıkacağı 17,95 TL, Sinbo SSM-2550 Tost Makinesi 189 TL, Sinbo STM-5830 Elektrikli Çay Makinesi 169 TL ve Narenciye Sıkacağı 169 TL fiyattan satılacak.

Ayrıca Isıya Dayanıklı Cam Kupa 220 cc 8,99 TL, Desenli 450 cc Cam Matara 9,99 TL'den satışa sunulacak. Paşabahçe ürünlerinde ise Galon Şişe 3 Litre 19,95 TL ve Paşabahçe Galon Şişe 1,5 Litre 14,95 TL fiyatla alıcı bulacak.

ŞOK'ta bu hafta; Çelik Süzgeç Çeşitleri 29,95 TL, Mutfak Pratik El Aletleri 7,99 TL ve BeeHome Katlanır Badya 19,95 TL, BeeHome Katlanır Kare Süzgeç 9,99 TL, Mısır Patlatma aparatı 9,99 TL, Bambu Çerezlik 3'lü 29,95 TL, Cips / Mısır Kovası 2200 ml 6,99 TL ve Buzdolabı Sebze Matı 9,99 TL olarak satışa çıkıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan mutfak ürünleri bu kadarla da kalmıyor. 75 cm yüksekliğe sahip olan Mermer Desenli Katlanır Masa 139 TL, Tezgah Üstü Havluluk 15,95 TL ve Ahşap Çok Amaçlı Askı 15,95 TL, Tezgah Üstü Tabaklık 15,95 TL fiyatıyla raflarda yer alacak.

Ayrıca Silikon Mikro Yastık 18,95 TL ve Penye Yastık Kılıfı 2'li 12,95 TL'den satılıyor. Mikrofiber Çift Kişilik Yorgan 79,90 TL ve Mikrofiber Tek Kişilik Yorgan 64,90 TL ve Katlanır Yatak 299 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK aktüel ürünlerde bu Çarşamba Ev Tekstili ve giyim ürünlerinde de indirim uygulanacak. Gezer Erkek Klasik Terlik 29,95 TL, Gezer Kadın Baskılı Gondol Terlik 29,95 TL, Kadın Lüks Eldiven 19,95 TL, Kadın Peluş Ponponlu Ressam Bere 14,95 TL ve Kadın Panço 24,95 TL olarak satılıyor.

Pril Hepsi 1 Arada Ekstra 80'li Tablet 69,90 TL. Kadife-Deri Taç Çeşitleri 12,90 TL. Sesu Tüy Dökücü Krem 24,95 TL. Sesu Ilık Ağda 8,95 TL. Sadece Şok'ta etketi ile Mintax 2'li Inox Sünger 5,95 TL. Piyale 2 KG Tam Buğday Unu 12,45 TL. Green World 250 ml Sprey Kolonya 6,95 TL, Banat Tiryakilere Özel Diş Fırçası 5,95 TL.

Deneme fiyat ile Mis Laktozsuz 1 Litre Süt 5,75 TL, Matara hediyeli Nesquik Çikolatalı İçecek Tozu 24,95 TL, Torku 270 gr Tam Kurabiye 5,50 TL, Torku 249 gr Tam Kakolu Kremalım 4,95 TL, Torku 300 gr Karameliçe Bisküvi 5,95 TL ve Torku 142 gr Kremalı Gofret 3,95 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel indirimli ürünler bulunuyor. Bu fırsat kapsamında normal fiyatı 21,90 TL olan Vernel Yumuşatıcı Çeşitleri 13 TL'den satılacak. Alo, Ariel, Omo, Tursil markalı toz deterjanlarda ise %20 indirim uygulanacak.

BİM'de bu hafta Salı aktüel ürünlerde neler var? BİM 9 Kasım 2021 kataloğu