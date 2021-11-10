BİM'de bu hafta neler var? BİM 12 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu!

10 Kasım 2021 Çarşamba 15:19 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 15:19

BİM'e bu hafta elektronik, tekstil ve züccaciye kapsamında ürünler geniş yer kaplıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta da sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta leopar desenli tekstil ürünleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulacak olan ürünler arasında; Elektrikli Ev Aletlerinden, mutfak ürünlerine, Züccaciyeden Ev Tekstiline, Giyim Ürünlerinden Oyuncaklara birçok indirimli fırsat ürünü uygun fiyattan satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 12 KASIM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM Aktüel 12 Kasım 2021 kataloğunda Kiwi Standlı Blender, Ahşap Bluetooth Retro Pikap, Fakir Mini Tost Makinesi, Glass in Love Borosilikat Filtre Kahve Demliği ve Omen Oyuncu Kulaklık gibi aktüel ürünler de yer alıyor. İşte Kasım ayının 12'si ile 18'i arasında geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta Fakir Alina Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici, Ahşap Bluetooth Retro Pikap, Telefon Kontrollü Akıllı Ampül, Steelseries Rival 3 RGB Gaming Mouse, Mıknatıslı Kablosuz Şarj Cihazı, Kumtel Fanlı Isıtıcı, Mobil Oyun Kolu, Kütahya Porselen Porselen Kupa 2'li, Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı, Erkek Büyük Beden Pijama Takımı, Erkek Büyük Beden Pijama Takımı, Letoon Kapüşonlu Erkek Sweatshirt, Koko Paspas 40x60 cm, Baby Alive Bebeğimle Banyo Zamanı, Fakir Mini Tost Makinesi ve çok daha fazlası yer alıyor.

BİM'in bu hafta Cuma günü için yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar müşteriye sunulacak.

BİM'de bu hafta da müşteriye indirimli fırsatların sunulduğu aktüel ürünler kataloğunda elektrikli ev aletlerinden züccaciye ürünlerine, ev tekstili ürünlerinden gıdaya kadar yüzlerce ürün yer alıyor.

BİM 12 Kasım 2021 kataloğunda oyuncular için aksesuarlar yer alacak. Mobil Oyun Kolu 24,90 TL, Fanlı Mobil Oyun Kolu 49,90 TL, Rival 3 RGB Gaming Mouse 229 TL, Omen 800 Oyuncu Kulaklık 379 TL'den satışa sunulacak.

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda Ahşap Bluetooth Retro Pikap 279 TL, Cep telefonları ile kontrol edilebilen Telefon Kontrollü Akıllı Ampül 75 TL, Mıkntıslı Kablosuz Şarj Cihazı 69,90 TL ve Onyo 3 Ayaklı Tripod 12,90 TL fiyatıyla müşterinin alımına sunulacak.

BİM 12 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Kumtel Fanlı Isıtıcı 99,90 TL, buz kırma özelliğine sahip Kiwi Standlı Blender 199 TL, Fakir Mini Tost Makinesi 169 TL ve Fakir Çok Fonksiyonlu Buharlı temizleyici 399 TL.

Bu Cuma Bim'de Züccaciye ürünleri geniş yer kaplıyor. BİM'de bu hafta Mutfak Ürünleri arasında; Borosilikat Filtre Kahve Demliği 119 TL, Borosilikat Sürahi 75 TL, Rose Renkli Cam 2'li Baharatlık 39,90 TL, Cam Sıvı Sabunluk 14,90 TL, Paslanmaz çelik iç hazneli Cook Love İki Katlı Sefer Tası 59,90 TL, Ölçülü Narenciye Sıkacağı 13,50 TL, Et sıyırma bıçağı ve ikili sebze bıçağı Chef's Tek Fiyat Bıçaklar 13,50 TL'den yer alıyor.

Chef's markalı ürünlerde; Yuvarlak Tepsi 30 cm 49,90 TL, Dikdörtgen Tepsi 34 cm 49,90 TL, 4 Gözlü Pankek Tavası 39,90 TL, Tava Seti 4'lü 129 TL, Karnıyarık Tenceresi 26 cm 79,90 TL, Wok Tava 32 cm 79,90 TL, Sahan Seti 2'li 79,90 TL, Derin Tencere 26 cm 99,90 TL ve Derin Tencere 20 cm 69,90 TL fiyatlarıyla müşterisini memnun edecek.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda leopar desenli ürünler yer alıyor. Benante Stantlı Leopar Desenli 4'lü Kupa 69,90 TL, Leopar Desenli Saklama Kabı Çeşitleri 3,90 TL fiyattan satılacak.

Ayrıca tekstil ürünlerinde banyo paspasları ve büyük beden ürünler indirimli fiyatlarıyla yer alacak.

Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 149 TL, Casilda Home Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Örtüsü 79,90 TL, Banyo Paspası 2'li 39,90 TL, Koko Paspas 40x60 cm 39,90 TL, Kadın Şal Çeşitleri 22,90 TL, Lüks Simli Yüz Havlusu 50x80 cm 22,90 TL, Kadın Kışlık Terlik 22,90 TL, Kadın Büyük Beden Düğmeli Pijama Takımı 75 TL, Erkek Büyük Beden Pijama Takımı 89,90 TL, Büyük Beden Pantolon 69,90 TL, Büyük Beden Çiçekli Bluz 49,90 TL, Garson Boy Eşofman Takımı 49,90 TL, Tam Fermuarlı Kadın Sweat 59,90 TL, Letoon Kapüşonlu Erkek Sweatshirt 59,90 TL, Kadın Büyük Beden Triko Yelek 19,90 TL, Kadın Büyük Beden Cep Detaylı Tişört 29,90 TL, Kadın Büyük Beden Tayt 39,90 TL, Kadın Büyük Beden Eşofman Alt 49,90 TL, Erkek Büyük Beden Eşofman Altı 49,90 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun bu hafta için hazırlanan ürünleri arasında çocuklar için de sevindirecek oyuncak ve kitaplar yer alıyor. Karma Hafıza Oyunları 12,50 TL, Baby Alive Bebeğimle Banyo Zamanı 69,90 TL, Dede Geçmeli Parçalar Oyuncakları 59,90 TL, Oyuncak Şeker Arabası 39,90 TL, Dede Boncuk Takı Seti 27,50 TL, Lelia Oyuncak Bebek ve Köpeği 27,50 TL, Uçar Oyuncak Römorklu Traktör 17,90 TL, Piccolo Mondi Çiftlik Hayvanları 14,90 TL, DC Mini Karakterler 8,90 TL, Bul Eğlen Kitapları 5,90 TL ve Klasik Çocuk Kitapları 3,90 TL olacak.

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