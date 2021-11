BİM'de bu hafta Salı aktüel ürünlerde neler var? BİM 9 Kasım 2021 kataloğu

8 Kasım 2021 Pazartesi 12:59 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:59

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 9 Kasım 2021 kataloğunda kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Bentini Ekose Pijama Takımı, Evcil Hayvan Ahşap Mama Kabı, Newgen Yüz Serumu ve Evcil Hayvan Minderi gibi ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de Salı günü satılacak olan kolajen serisi, dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 9 KASIM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı kozmetik ve tekstil kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca sızma zeytinyağı, kahvaltılık gevrekler ve reçel çeşitleri uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. Peki Bim'de Bu Salı İndirimde neler var? İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Kişisel Bakım Ürünleri, İç Giyim Ürünleri ve Evcil hayvanlar için bakım ürünleri grubunda harika fırsat ürünleri ilk sayfada dikkatleri çekiyor.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda Evcil Hayvan Minderi 24,90 TL, Bentini Ekose Erkek Pijama Takımı 69,90 TL ve Evcil Hayvan 2'li Ahşap Mama Kabı 49,90 TL'den satılacak.

Haftanın BİM Aktüel Ürünleri arasında Kolajen serisi şampuanlar yer alıyor. A Plus Naturals Saç Bakım Şampuanı 450 ml 12,90 TL, A Plus Naturals Saç Bakım Kremi 450 ml 12,90 TL ve A Plus Naturals Sıvı Saç Kremi 200 ml 12,90 TL'den satışta. Ayrıca Newgen Yüz Serumu 30 ml 18,50 TL ve Jkosmec Yüz Maskesi 6,90 TL'den müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan bakım ürünleri bu kadarla da kalmıyor. L'oreal Maskara + Micellar Makyaj Temizleme Suyu 400 ml 49,90 TL fiyatla sizlerle olacağını da ekleyelim. Kaliteden ödün vermeyenler için Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 gr 14,90 TL, Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml 19,90 TL ve Door Dudak Balmı 5,90 TL.

BİM 9 Kasım 2021 kataloğunda tekstil ürünleri de yer alıyor. Bentini Ekose Erkek Pijama Takımı 69,90 TL, Erkek Desenli / Düz Boxer 10,90 TL ve Erkek Soket Çorap 7'li 24,90 TL. Ayrıca iç çamaşırı ürünleri ve çoraplarda da indirim fırsatları bulunuyor.

BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda Kahvaltı seti, Sos çeşitleri ve atıştırmalıklar büyük indirim avantajları ilegeliyor.

BİM kataloğundaki kahvaltılık kapsamında hazırlanan ürünlerde İçerisinde tahıllı yaprak gevrek, Hindistan cevizli mısır gevreği ve Gevrek sakalam kabı bulunan Aile Kahvaltı Paketi 21,90 TL fiyatıyla müşterilerin alımına sunulacak.

Ayrıca kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı İlkgün Reçel Çeşitleri 350 gr 8,90 TL, Nesquik Tahıllı Gevrek 2×700 gr 21,90 TL, Patiswiss Fındık Kreması 330 gr 22,90 TL ve Serel Gurme Tahin 300 gr 11,90 TL fiyatla bu Salı BİM'de yer alacak.

BİM 9 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda Bağcı Kuru Sele Siyah Zeytin 400 gr 14,90 TL ve Sırım Erken Hasat Sızma Zeytinyağı 500 ml 29,90 TL'den geliyor.

Ayrıca bu hafta BİM kataloğunda Destan İsot / Kırmızı Pul Biber 450 gr 14,90 TL, Buono Hindistan Cevizi Dolgulu Sütlü Çikolata 100 gr 5,90 TL, Sana Margarin Tereyağı Lezzeti 500 gr 9,90 TL ve Seres Sos Çeşitleri 8,90 TL'den satışa sunacak.

Atıştırmalıklarda ise Buono Limonlu Beyaz Çikolata 100 gr 6,90 TL, Altınbaşak Çörekotlu ve Kinoalı Labneli Sandviç Kraker 8×60 gr 7,50 TL, Luppo Çikolata Kaplamalı Sandviç Kek 182 gr 5,90 TL, Dido Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret 3×35 gr 5,50 TL, Boombastic Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Karamelli Bar 3×35 gr 5,90 TL, Andros Kurutulmuş Meyve Cipsi 4,90 TL, Ruffles Patates Cipsi 193 gr 7,90 TL ve son olarak Doritos Mısır Cipsi 218 gr 7,90 TL olacak.