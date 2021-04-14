A101 15 Nisan 2021 kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

14 Nisan 2021 Çarşamba 13:04 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:04

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. A101 15 Nisan 2021 kataloğunda bu hafta; Reeder M10S Plus Tablet, Elektrikli Çim Biçme Makinesi, Gölgelikli Salıncak, Reeder P13 Blue Max 2020 Cep Telefonu ve SEG Çamaşır Makinesi dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu.

A101'de bu hafta; Axen 65" Ultra HD Android Smart Led Tv, Onvo 50" Ultra HD Android Smart Led Tv, Reeder P13 Blue Max 2020 Cep Telefonu, Reeder M10S Plus Tablet, Xiaomi Redmi Powerbank, SEG Çamaşır Makinesi, SEG No-Frost Buzdolabı, Akıllı Saat Çeşitleri, Gölgelikli Salıncak, Çalışma Masası, 4 Raflı Kitaplık, 3 Kapaklı Gardırop, 4 Basamaklı Merdiven gibi ürünler yer alıyor. İşte A101 15 Nisan 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta elektronik ürünler kapsamında EBA TV uyumlu, dahili uydu alıcılı Axen 65″ UltraHD Android Smart Led TV 4999 TL, 32GB dahili hafızalı, 2GB ram, 10.1 IPS ekran, 2MP arka kamera, 5000 mAh bataryalı Reeder M10S Plus Tablet 899 TL, 64GB dahili hafızalı, 13MP+2MP arka kameralı, 8MP ön kameralı Reeder P13 Blue Max 2020 Cep Telefonu 1699 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 99,95 TL, Akıllı Baskül 159 TL, Apirlla Şarjlı Saç Sakal Düzeltici ve Vücut Bakım Cihazı 99,95 TL.ve çok daha fazlası yer alıyor.

Beyaz eşyalar arasında; SEG No-Frost Buzdolabı 2999 TL, 5kg yıkama kapasiteli SEG Çamaşır Makinesi 1499 TL, Samsung Cyclone Süpürge 649 TL, Zaman ayarlı, eşit pişirme sağlayan alt ve üst ısıtıcı rezistanslara sahip Arzum Cookart Eco Midi Fırın 399 TL, Arzum Starry El Blender Seti 199 TL, Yıkanabilir paslanmaz filtreli ve 2 yıl garantili Kiwi Çay Makinesi 139 TL, Tek ip ile düz dikiş yapabilen, 2 yıl garantili Singer El Dikiş Makinesi 55 TL. Singer Expert Ütü 199 TL.

7 Parça Meşrubat Takımı 89,95 TL. Toplam 12 parçadan oluşan Yaldızlı Çay Seti 52,95 TL, Presto Düdüklü Tencere Seti 379,95 TL, Chef Mehmet Yalçınkaya serisi Erişte Makinesi 149,95 TL. Füme ve bakır renk seçeneklerinde Hamur Dağıtıcı 34,95 TL, Pratik El Rondosu 34,95 TL, Sinbo Termos 32,50 TL, Dolap İçi Düzenleyici Raf 6,95 TL, Hascevher Ezme Granit Tava 59,95 TL. Hascevher Ezme Granit Karnıyarık Tenceresi 99,95 TL, Hascevher Ezme Granit Tencere 99,95 TL, Sinbo Izgara Tava 75 TL. Desenli Kesme Tahtası 12,95 TL, Rooc Bıçak çeşitleri 5,95 TL, My Bottle Cam Matara 15,95 TL.

Mobilya ve dekoratif ürünler arasında 101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Gölgelikli Salıncak 395 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 57,95 TL, Katlanabilir Plaj/Piknik sandalyesi 99,95 TL, Katlanabilir Alüminyum Kamp Sandalyesi 89,95 TL, Kamp Taburesi 14,95 TL. 4 Kişilik Kamp Çadırı 149,95 TL, Çift Kişilik Şişme Yatak 149,95 TL, 15 litre Piknik Termosu 49,95 TL, Katlanabilir Alüminyum Kamp Sehpası 119 TL, Katlanabilir Yaylı Yatak 249,95 TL, Modalife Çalışma Masası 99,95 TL. Modalife 4 Raflı Kitaplık 99,95 TL. Modalife 3 Kapaklı Gardırop 349,95 TL.

A101 aktüel kataloğunda bu hafta kamp ve bahçe ürünlerinde Canlı Çiçek Sukulent 4,95 TL. Canlı Çiçek Kaktüs 5,75 TL olarak satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda çocukları sevindirecek ürünler de geniş yer kaplıyor. Oyuncak Üç Katlı Otopark 69,95 TL. Oyuncak Tencere Seti 17,95 TL. Oyuncak LPS Mini Miniş Figür 7,95 TL. Oyuncak Tamir Çantası 22,95 TL. Kukuli Lisanslı Dev Yumurta 14,95 TL. Kukuli Lisanslı Pufudik Puzzle 9,95 TL. Ramazan Dabulu 49,95 TL. Kukuli Lisanslı Çim Adam 3,75 TL.

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