ŞOK 14 Nisan 2021 kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

13 Nisan 2021 Salı 17:31 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 17:31

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünlerinde anneler ve anne adayları için muhteşem fırsatlar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta anne ve bebek ürünlerine geniş yer verilmiş durumda. Bebek nevresiminden biberon ısıtıcıya kadar birçok ürün ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte ŞOK'ta bu hafta satılacak olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 14 Nisan 2021 kataloğunda çok sayıda bebek tekstil ve bakım ürünü olduğunu görüyoruz.

ŞOK Aktüel Ürünlerde bu hafta Silvercrest Oda Nemlendirici 79,90 TL, Biberon Isıtıcı 59,90 TL, Sıcaklık ve Nem Ölçer 39,95 TL, Jakarlı Bebek Yatağı 199 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 54,95 TL, Bebek Nevresim Takımı 49,95 TL. Baskılı Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü 12,95 TL, Bebek Yorganı 37,95 TL, Bebek Alt Açma Seti 16,95 TL, Bebek Penye Lastikli Çarşaf 13,95 TL ve Bebek Yastığı 9,99 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta çantadan bibereona, havludan nevresime kadar birçok bebek ürününde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

Yeni Şok haftanın fırsatları kataloğunun ilk sayfasına göz attığımızda bizleri bebek ürünleri karşılıyor. Hızlı ısıtma özelliği ile dikkat çeken, USB bağlantısı ile kullanılabilen, 350-500ml'lik biberonlara göre üretilmiş Silvercrest Biberon Isıtıcı 59,90 TL.

ŞOK 14 Nisan 2021 kataloğunda; 2'li Ortodentik Emzik 7,99 TL, 2'li Bebek Body 10,95 TL, 3'lü Bebek Ter Havlusu 9,99 TL, 3'lü Bebek Çorabı 4,99 TL, 4'lü Bebek Ağız Silme Bezi 7,99 TL ve Bebek Güvenlik Ürünleri 4,50 TL fiyatla satışa sunuluyor. Pantone Anne Bebek Bakım Çantası 59,90 TL, Hello Kitty Anne Bebek Bakım Çantası 59,90 TL, Hello Kitty Bebek Çantası 29,95 TL, Hello Kitty Çocuk Cüzdanı 11,95 TL ve Hello Kitty Çok Amaçlı Çanta 11,95 TL olacak. Eğitici Klozet 74,90 TL, 9'lu Soft Aktivite Küpleri 49,95 TL, Kutulu Bebiş Bebek 29,95 TL, Handy Çit Seti 99 TL, Bebek Puzzle 7,99 TL, Taşıtlar Puzzle 11,95 TL. 3'lü Pilsan Kırılmaz Araba 12,95 TL, Çift Renkli Lazımlık Adaptör 14,95 TL, Desenli Çocuk Tabure 9,99 TL, Desenli Maşrapa 5,99 TL. Renkli aydınlatmalı, 200ml su kapasiteli, odalarınızın ve mekanlarınızın havasını nemlendirmenize yardımcı olacak Silvercrest Oda Nemlendirici 79,90 TL. Takvim ekranlı, günlük alarm, saatlik zil, sıcaklık ve nem göstergeli ve ölçümleri hafızasına alan Silvercrest Sıcaklık ve Nem Ölçer 39,95 TL. Priz kapağı, köşe koruyucu, kapak kilidi, raylı dolap kilidi, pencere kilidi gibi ürünlerin yer aldığı Bebek Güvenlik Ürünleri 4,50 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta ayrıca; ayrıca 3 Katlı Dolap 129 TL, Paşabahçe Cam Biberon 39,95 TL, 330 cc Renga Desenli Moi Matara 12,95 TL, 280 cc Doli Toz Mama Kabı 6,95 TL ve Desenli Zuzu Alıştırma Bardağı 29,95 TL olacak. Fisher-Price markalı Akıllı Saat 59,90 TL, Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 59,90 TL, Çıngıraklı Top 16,95 TL, Çıngıraklı Oyun Arkadaşı 19,95 TL ve Sevimli Hayvancık Dişlikleri 12,95 TL'den satılacak.

Pisi Pisi Kitap Çeşitleri 5,99 TL, GoKidy İlk Arabam 49,95 TL, İlk Yaş Aktivite Masası 49,95 TL, Rakamlı Yer Karosu 29,95 TL. Bul-Tak Kaplumbağa 14,95 TL, Çıngıraklı Altıgen Kule 19,95 TL, Bul-Tak Ev 24,95 TL, Mama Sandalyesi 59,90 TL ve Sevimli Telefon 12,95 TL fiyatla kampanyada olacak.

Anne Yanı Bebek Yatağı 54,90 TL. Bebek Yorganı 37,95 TL. Farklı desen seçenekleri ile satışa sunulan, pamuktan üretilmiş Bebek Nevresim Takımı 49,95 TL. Bamboo kumaştan üretilmiş Jakarlı Bebek Yatağı 199 TL. Bebek Yastığı 9,99 TL.

Bebek Penye Lastikli Çarşaf 13,95 TL. Elfay dolgulu Bebek Alt Açma Seti 16,95 TL. Pamuktan üretilmiş Baskılı Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtü 12,95 TL. Pamuktan üretilmiş 2'li Bebek Body 10,95 TL.

Çift katlı, pamuktan imal edilmiş 3'lü Bebek Ter Havlusu 9,99 TL. Farklı renk ve desenlerde 3'lü Bebek Çorabı 4,99 TL. Kaydırmaz tabanlı, 80x120cm ölçülerinde Batman/Masha ve Koca Ayı Lisanslı Çocuk Halısı 39,95 TL. Ortodontik yapısı ile bebeklerin damak yapısına uygun olarak üretilmiş 2'li Ortodontik Emzik 7,99 TL.

Pantone Anne Bebek Bakım Çantası 59,90 TL. Hello Kitty Çok Amaçlı Çanta 11,95 TL. Hello Kitty Çocuk Cüzdanı 11,95 TL. Hello Kitty Bebek Çantası 29,95 TL. Hello Kitty Anne Bebek Bakım Çantası 59,90 TL.

Dayanıklı malzemeden üretilmiş silikon ağızlıklı Desenli Zuzu Alıştırma Bardağı 29,95 TL. BPA içermeyen malzemeden üretilmiş Doli Toz Mama Kabı 6,99 TL. Desenli Moi Matara 12,95 TL. Isıya dayanıklı yapıya sahip, koruyucu kapaklı Paşabahçe Cam Biberon 39,95 TL. 18mm suntalamdan üretilmiş, 12 adet sticker hediyeli 3 Katlı Dolap 129 TL.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışverişlerinizde 14 - 20 Nisan 2021 tarihleri arasında 1200 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı için 27,90 TL yerine 17 TL fırsat fiyatı sunulacak.

Mintax Hepsi Bir Arada 100'lü Bulaşık Tableti deneme fiyatı ile sadece 35,90 TL'den fırsart indirimlerinde yer alacak.

HighGenic Derz Temizleyici 9,95 TL. Pronto Ahşap Temizleyici 9,90 TL. Çif Krem+Domestos Avantajlı Paket 25,95 TL. Asperox Asprin Genel Amaçlı Temizleyici 16,95 TL. Cif Sprey Ultra Hız 13,90 TL. Vanish Oxi Action Leke Çıkartıcı 33,35 TL. Arile 7,5kg Toz Deterjan 54,90 TL. Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcı 14,25 TL. Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 25,90 TL. Bebeland Bebek Bakım Örtüsü 11,90 TL. Bebeland Yenidoğan Islak Havlu 18,25 TL. Şok 14 Nisan aktüel ürünleri arasında 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel indirimli ürünler de yer alıyor. Bu kapsamda normal fiyatı 27,90 TL olan Yumoş Konsantre Yumuşatıcı sadece 17 TL.