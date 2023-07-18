A101 20 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

A101 20 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda Televizyonlar bu haftaya damga vuruyor. A101 Aldın Aldın kampanya etiketi ile hazırlanmış olan onlarca kategoride çeşitli indirim fırsatları yer alıyor. A101'de bu hafta; Masa-sandalye takımı, kamp ürünleri, yağsız fritöz Airfryer ve Petek Desen Mini Ürünler dikkat çekiyor. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 20 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 20 Temmuz Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Televizyon, kulaklık, cep telefonu, valiz, kamp sandalyesi, airfryer, mikrodalga fırın, çift kişilik pike takımı, keçe raf düzenleyici ve Kamp ürünlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Elektronik ve teknoloji, Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri, Kamp ve Bahçe ürünleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Modern Ev Eşyaları, Züccaciye, Bisiklet, Tekstil ve Giyim, Züccaciye, Mutfak Ürünleri, Oyuncaklar ve Temel ihtiyaç kategorisinde kampanyalı ürün fırsatları yer alıyor.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 3 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Toshıba 65" Ultra HD Android TV 14,499 TL, Dahili uydu alıcılı, kablosuz görüntü aktarma ve smart özellikli Toshiba 43" Full HD Smart TV 6,799 TL, Yine dahili wifi ve Hd uydu alıcılı exxen, youtube ve netflix gibi prime video uygulamalı Toshiba 32″ Uydu Alıcılı Smart Led TV 4,299 TL, Phılıps 50″ UHD Smart Led TV 10,799 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise yüz tanıma ve parmak izi okuyucu, 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızalı Reeder P13 Blue MaxL 2022 Cep Telefonu 2,699 TL, Piranha Akıllı Tv Smart Kumanda 149 TL, Infinix Bluetooth Kulaklık 299 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 199 TL, THULL Ultra Akıllı Saat 679 TL, Notebook Soğutucu 139 TL'den satılacak.

Beyaz Eşya grubunda ise 20 Temmuz 2023 A101 Aktüel Kataloğu içeriğinde; 1000 devirli SEG 7 KG Çamşır Makinesi 5,999 TL, Çift kapılı, değişebilir kapıyönü 402 litre net iç hacimli nem kontrollü sebzelik ve multicooling teknolojisine sahip olan SEG No-Frost Buzdolabı 9,599 TL, HYUNDAİ EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2,099 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.

A101 Aktüel 20 Temmuz 2023 Kataloğu kampanyalarında yer almış bu fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Onvo Mikrodalga Fırın 1399 TL, Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 2399 TL, Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 999 TL, Regal Çay Makinesi 739 TL, Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi 699 TL, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 399 TL, Kiwi 4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici 269 TL, Kiwi Çubuk El Blender'ı 239 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 789 TL, Aprilla Saç Düzleştirici 249 TL, Aprilla Erkek Bakım Seti 329 TL, Oral-B Clean&Protect Şarjlı Diş Fırçası + Seyahat Kabı 649 TL, Oral-B Cross Action Şarjlı Diş Fırçası 3+1 Yedek Başlığı 219 TL.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki çok amaçlı ev eşyaları grubundaki fırsatlarda ise; Keçe Raf Düzenleyici 69,90 TL, Keçe Fermuarlı Kutu 135 TL, Büyük PP Boy Valiz 499 TL, Orta Boy PP Valiz 399 TL, Kabin Boy PP Valiz 299 TL, Çantalı Vakumlu Hurç 74,90 TL, Plastik Askı 6'lı Takım 24,90 TL, Silikon Madan 10'lu Takım 20,50 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.

A101'de bu hafta; Volta VS2 Elektirkli Moped 19990 TL, Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 719 TL, Kamp Yatağı 719 TL, Katlanabilir Mini Kamp Sehpası 179 TL, Gölgelikli Salıncak 1199 TL, Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 259 TL, Katlanabilir Kamp Sehpası 199 TL, Desenli Kamp Sandalyesi 189 TL, Ahşap Kollu Katlanabilir Plaj ve Piknik Sandalyesi 179 TL, Lüksa Katlanabilir Plaj ve Piknik Sandalyesi 275 TL,

Katlanabilir Küçük Kamp Sandalyesi 169 TL, Desenli Plaj ve Piknik Sandalyesi 189 TL, Katlanabilir Kamp Taburesi 40,50 TL, Katlanabilir Kamp Sandalyesi 169 TL, Askeri Katlanır Kamp Sandalyesi 275 TL, Fener&Işıldak Kamp Lambası 20 TL, Kamp Lambası 129 TL, LEDli Mıknatıslı Fener 15 TL, Fener&Kamp Lambası 69,90 TL, Futbol – Voleybol – Basketbol Topu 119 TL, Masa Takımı 2390 TL, Tek Amortisörlü 28 Jant Bisiklet 3999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

A101 Aktüel bu hafta merakla beklenen Tekstil ve Giyim grubu fırsatlarında toptan fiyatlarla 20 Temmuz 2023 A101 Kataloğu listesinde yer bulan ürünleri; Çift Kişilik Baskılı Pike Takımı 359 TL, Pamuklu 120×180 cm Desenli Halı 359 TL, Pamuklu 80×150 cm Desenli Halı 199 TL, Kurulama Bezi 3'lü Set 21,90 TL, Bayan Viskon Dokuma Etek 54,90 TL, Silk&Blue Bayan Şort 74,90 TL, Silk&Blue Bayan Saçaklı Düğmeli Yarım Kollu Pijama Takımı 129 TL, Silk&Blue Bayan V Yaka Kısa Kol Crop 44,90 TL, Silk&Blue Bayan Fitlli Kısa Kol Crop 49,50 TL,

A101 20 Temmuz kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubu seçili ürünleri ise; Hascevher Tava ve Sahan Seti 279 TL, Cem Nero Petek Desen Mini Ürünler 89,90 TL, Ocak Üstü Tost Makinesi 265 TL, Emoji Pancake Tavası 175 TL, Hascevher Aşure Tenceresi 409 TL, Luminarc Tabak Çeşitleri 24,90 TL, Saklama Kabı Seti 44,90 TL, Bas Aç Mikrodalga 3'lü Saklama Kabı 24,90 TL'den satılacak.

LAV Cam Kase 12,90 TL, LAV Cam Kase 64,90 TL, Karma Plastik Ürünler 27,50 TL, Contalı Saklama Kabı 17,90 TL, Metaltex Renkli Metal Süzgeç 54,90 TL, Dekorlu New Bone Porselen Kupa 32,50 TL, Cam Kupa 8,50 TL, Borcam Kulplu Kare Tepsi 54,90 TL, Taşev Porselen Çerezlik 20,90 TL, Cam Motivasyon Matarası 550 cc 32,50 TL, LAV Desenli Bardak 19,90 TL, Metaltex 4 Katlı Metal Raf 129 TL, Su – Meşrubat Sebili 79,90 TL olacak.

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