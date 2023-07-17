BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 18 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 18 Temmuz 2023 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu salı 'Meyvelerin Renkli Dünyası' etiketiyle Kişisel Bakım ürünleri, makyaj malzemeleri, Takı ve Giyim grubunda ürünler yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta aşurelik malzemeler geniş yer kaplıyor. Peki BİM'de bu hafta müşterileri hangi ürünler karşılayacak? İşte BİM aktüel kataloğundaki indirimli ürünler

BİM 18 TEMMUZ 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü makyaj malzemeleri, Saç Boyama Seti, Meyve Desenli ürünler, Yüz Maskesi, Meyve Temalı 6 Çift Küpe Seti, Oversize Erkek T-Shirt, Durulanmayan Jel Yüz Serum+Maske ve aşure gününe özel malzemeler yer alıyor. Peki bu salı BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 18 Temmuz Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Angie El Kremi 14,50 TL, Saç Boyama Seti 32,50 TL, Golden Rose Oje 21,50 TL, Körüklü 50'li Pipet 10,75 TL, Angie Vücut Spreyi 29,50 TL, Thalia 100 gr Sabun 12,50 TL, Angie Vücut Losyonu 27,50 TL, Angie Vücut Peelingi 47,50 TL,

Epi Tüy Dökücü Krem 18,50 TL, Golden Rose Dudak Yağı 49,50 TL, Naturagen Collagen Shots 7,50 TL, Palmolive 500 ml Duş Jeli 39,75 TL, Estemed Kağıt Yüz Maskesi 9,50 TL, Golden Rose Multivitamin 54,50 TL, Casilli V Yaka Kadın T-Shirt 79,50 TL, Naturalove Makyaj Süngeri 22,50 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu salı; Sleepy 15×3'lü Islak Cep Mendili 12,75 TL, Naturalove 2'li Renkli Kıskaç Toka 29,50 TL, Meyve Desenli 25'li Karton Bardak 11,50 TL, Elidor 170 ml 1 Dk Süper Saç Kremi 49,50 TL, Naturalove Meyve Temalı Mini Tarak 36,50 TL, Comfort Family Meyve Baskılı Çorap 14,50 TL,

Naturalove 20'li Temalı Baskılı Peçete 19,50 TL, Ultra Strong Morfose 250 ml Saç Spreyi 49,50 TL, Ecosafe By Siveno Kadın-Erkek Roll – On 59,50 TL, Comfort Family Kadın-Erkek Patik Çorap 36,50 TL, Viking Premium 2'li Sıvı Bulaşık Deterjanı 42,50 TL, Naturalove Meyve Temalı 6 Çift Küpe Seti 49,50 TL, Soho Nyc Durulanmayan Jel Yüz Serum+Maske 79 TL'den satışa sunulacak.

BİM Aktüel Kataloğu fırsat ürünlerinin aşurelik malzemeler grubunda ise; Yurt 200 gr Hazır Aşure 15 TL, Alüminyum 10'lu Kase 9,75 TL, Kapaklı 6'lı Aşure Kabı 13,50 TL, Greenlife 20 gr Karanfil 9,75 TL, Tukaş Mısır Konservesi 19,50 TL, Aşure Kasesi 8'li Desenli 34,50 TL, Greenlife 65 gr Kuş Üzümü 4,75 TL, Greenlife 20 gr Çam Fıstığı 18,75 TL, Simbat 250 gr Kırık Ceviz İçi 42,50 TL,

Keyifçe 100 gr İç Antep Fıstığı 69,50 TL, Saban 1000 gr Aşurelik Buğday 14,50 TL, Gürsoy 100 gr Kıyılmış İç Fındık 19,50 TL, Tariş 250 gr Kuru Meyve Karışımı 29,50 TL, Greenlife 120 gr Hindistan Cevizi 15,75 TL, Hazarbey 150 gr Ulukale Dut Kurusu 29,50 TL, Keyifçe 150 gr Soyulmuş Çiğ Badem 39,50 TL, Yurdum Haşlanmış Konserve Nohut&Fasulye 19,50 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan fırsat ürünlerinin devamında; Tariş 150 gr Aşurelik Küp Kesik Kuru İncir 14,50 TL, Yurt 200 gr Hazır Aşure 15 TL, Alüminyum 10'lu Kase 9,75 TL, Kapaklı 6'lı Aşure Kabı 13,50 TL, Greenlife 20 gr Karanfil 9,75 TL, Tukaş Mısır Konservesi 19,50 TL, Aşure Kasesi 8'li Desenli 34,50 TL, Greenlife 65 gr Kuş Üzümü 4,75 TL, Greenlife 20 gr Çam Fıstığı 18,75 TL,

Simbat 250 gr Kırık Ceviz İçi 42,50 TL, Greenlife 75 gr Kabuk Tarçın 16,75 TL, Keyifçe 100 gr İç Antep Fıstığı 69,50 TL, Saban 1000 gr Aşurelik Buğday 14,50 TL, Gürsoy 100 gr Kıyılmış İç Fındık 19,50 TL, Tariş 250 gr Kuru Meyve Karışımı 29,50 TL, Greenlife 120 gr Hindistan Cevizi 15,75 TL,

Hazarbey 150 gr Ulukale Dut Kurusu 29,50 TL, Keyifçe 150 gr Soyulmuş Çiğ Badem 39,50 TL, Tariş 150 gr Aşurelik Küp Kesik Kuru İncir 14,50 TL, Yurdum Haşlanmış Konserve Nohut&Fasulye 19,50 TL, Greenlife 75 gr Kabuk Tarçın 16,75 TL olarak raflarda yerini alacak.