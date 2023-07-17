ŞOK 19 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta Bebek Tekstil ve Bakım Ürünleri, Balkon ve Bahçe Ürünleri, Teknoloji ve Müzik Aletleri, Harika Oyuncaklar ile Temel ihtiyaç grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca "Bahçeleri güzelleştirmeyi ŞOK seviyoruz" etiketi ile dekoratif saksı çeşitleri ve canlı bitkiler satışa sunulacak. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun elektronik grubunda yer alan; 8 GB 256 SSD diskli intel core İ5 işlemcili 15.6 inç ekran boyutuna sahip alan 2 yıl garantili Dell Latitude Notebook 18499 TL fiyatla satışa sunulacak.

Elektronik ürünlerin devamında ise; İOS ve Android cihazlarla uyumlu çalışan, siyah turuncu ve beyaz 2 renk seçenekli Winex T800 Ultra Akıllı Saat 429 TL, Veikk Grafik Tablet ve Kalem 949 TL, hareketli dokunmatik yüzeyli Veikk A30 Grafik Tablet 1199 TL'den satılacak.

ŞOK 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda müzik aletleri de yer alıyor. Bu kapsamda; Ion Premier Lp Bluetooth Hoparlörlü Ahşap Pikap 3299 TL, Jwin 61 Tuşlu Org 1299 TL, Jwin JDP 88 Tuşlu Taşınabilir Piyano 2249 TL ve Maun Ukulele 549 TL'den satışa sunulacak.

Şok 19 Temmuz 2023 kataloğunda Bebek Tekstil ve Bakımı ve Oyuncak grubunda harika ürünler reyonlarda yerini alacak. ŞOK'ta bu hafta Anne Yanı Bebek Yatağı 169 TL, Bebek Yastığı 34,95 TL, 4'lü Ağız Silme Bezi 24,95 TL, Bebek Lastikli Çarşaf 39,95 TL, Gokidy Mama Sandalyesi 249 TL olarak karşımıza çıkıyor.

ŞOK kataloğunun bahçe aksesuarları ürünleri kapsamında; Dekoratif Ahşap Ayaklı Beton Saksı 69,95 TL, Keramika Saksı 29,95 TL, Yasemin 6 litre Saksı 19,95 TL, Yasemin 4 litre Saksı 14,95 TL, Yasemin 2 litre Saksı 9,99 TL, Bahçe Hortumu 20 metre 129 TL, Metal Bahçe Tırmığı 39,5 TL, Çatal Çapa 39,95 TL, Çatal Çekiç 49,95 TL, Saplı Keser 49,95 TL,

El Testeresi 39,95 TL, Lüks Budama Makası 49,95 TL, Tetikli Su Tabancası 59,95 TL, Nitril Kaplı Örme Eldiven 11,95 TL, Fil-Kuğu Çiçek Sulama Kabı 24,95 TL, Aloevera Saksı Çiçeği 19,90 TL, Çiçek Toprağı 10 litre 15,95 TL, USSU Misinalı Çim Biçme 299 TL, Solar Bahçe Lambası 49,95 TL, Solar 50 Led Işık 79,95 TL, Solar 100 Led Işık 99,95 TL'den müşterilere sunulacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki oyuncak grubunda ise; Müzikli Davul 179 TL, Eğitici Kule 49,95 TL, Yuvarlama Kulesi 59,95 TL, Rengini Keşfet Oyunu 149 TL, Hikaye Kitabım 29,95 TL, Soft Aktivite Oyuncakları 99,95 TL, Köpek Balığı – Ördek – Unicorn Ailesi Çeşitleri 99,95 TL, Pilsan Aktivite Oyun Masası 239 TL fiyatıyla beklentilerinizi boşa çıkarmayacak.

BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 18 Temmuz 2023 aktüel ürünler kataloğu Çocukları sevindirecek ürünlerin devamında; Pilsan Eğitici İlk Adım Arabası 349 TL, Fisher-Price markalı Geveze Telefon 239 TL, Eğitici Oyun Kumandası 239 TL, Köpekçiğim Oyun Macerası 239 TL, Eğlenceli Arkadaşlar Dişlik ve Çıngıraklar 99,95 TL, Hayvan Temalı Dişlikler 24,95 TL, Akıllı Telefon 299 TL, Şekil Eşleştirme Arkadaşı Kelebek 99,95 TL, Poppity Araçlar 129 TL fiyatıyla çarşamba gününden itibaren ŞOK market raflarında yerini alacak.

Ayrıca; 25 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde geçerli olacak seçili ürünleri olarak bu hafta; Normal fiyatı 69,90 TL olan İçim 500 gram Tam Yağlı Beyaz Peynir 50 TL, Normal fiyatı 87,50 TL olan Coca Cola Zero 4×1 litre 65 TL, Normal fiyatı 44,50 TL olan UniBaby 3'lü Islak Havlu 25 TL indirimli fiyatları ile sizlere sunulacak.