A101 25 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

24 Kasım 2021 Çarşamba 16:26 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:26

A101 25 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 kataloğunda bu hafta; dijital baskılı banyo takımı, kaymaz taban saçaklı yolluklar, çift kişilik battaniye, bay-bayan içlik ve çeşme suyunu filtre eden sürahi kampanyalı fiyatıyla satışa sunulacak. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101'de bu hafta Onvo OV55F350 55" Ultra HD Android Smart Led Tv için 3.799 TL'den satılacak. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var?

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden oyuncağa, küçük ev aletlerindenbeyaz eşyaya kadar bir çok ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta Toshiba 43" Full HD Smart Led Tv, SEG No-Frost Buzdolabı, SEG Turbo Fırın, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge, Şarjlı Su Pompası, Piranha Duvar Şarjı, Piranha Akıllı Bileklik, Piranha Avuç Taşlama, Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk ve Lüks Pamuklu Çift Kişilik Battaniye yer alıyor.

A101 25 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında elektronik ürünler göze çarpıyor.

Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL, Şarjlı Su Pompası 34,95 TL, Kiwi KK 3304 Su Isıtıcı 65 TL, Schafer Tost Keyfi Tost Makinesi 299 TL, Aprilla AHC 5035 Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 145 TL, Flavel FLV 150 BH Buharlı Kırışık Giderici 159 TL, Aprilla AHS 2027 Su Dalgası Maşası 119 TL.

A101de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerde; Toshıba 43″ Full HD Smart Led TV 3,199 TL, 8 GB dahli hafızalı, 1.5 GB Ram desteği ile uygulama yükleyebileceğiniz Onvo 55″ Ultra HD Android Smart Led TV 4299 TL, Elton 32″ Uydu Alıcılı Led TV 1,499 TL fiyatıyla müşteriyi sevindirecek.

A101de bu hafta geçerli olacak 25 Kasım A101 aktüel kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında en dikkat çekici olanı ise 3800 mAh bataryalı 2 Gb ram ve 32 Gb dahili hafızası ile dikkat çeken, 8MP arka 5 MP kameralı 6.26″ inç ekranlı Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu 1,399 TL fiyatla satışa sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda; Akıllı Bileklik 69,95 TL, Yüksek Hızlı TYPE-C Powerbank 149 TL, Piranha Dual USB Kablo 14,95 TL, Piranha Duvar Şarjı 22,95 TL, Piranha Bluetooth Klavye 84,95 TL, Piranha 2011 Kulak İçi Kulaklık 11,95 TL'den yer alacak.

A101 25 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşyalarda; 451 litre hacimli SEG SNF 483 No-Frost Buzdolabı 3,599 TL, Buz çözme, ekmek ve yoğurt yapma fonksiyonlu, fırın aydınlatma lambalı ve standart turbo özellikli, 1 adet iç ızgara ve 1 adet derin tepsiye sahip olan SEG STF 65 Turbo Fırın 1,599 TL indirimli fiyatı ile Aldın Aldın fırsatlarında yer alacak.

Züccaciye kapsamındaki ürünlerde ise; Brita Maxtra+ Yedek Filtre 2'li 69,95 TL, Brita Marella XL Filtre Sürahi-Mavi 99,95 TL, Borcam Kapaklı Oval Tencere 2250 cc + 1900 cc 39,95 TL, Kaymaz Melamin Tepsi 22,50 TL, Bas-Aç Mikrodalga Saklama Kabı 3'lü 9,95 TL, Erzak Kabı 1,5 Litre 6,95 TL, Rooc Lazer Kesimli Bıçak 7,50 TL, Kesim Matı / Kaşıklık / Sepet 5,95 TL, Metal Mutfak Gereçleri 21,50 TL'den A101 kataloğunda yer almış durumda.

Ayrıca; Lumnarc marka Opal Kupa 255 cc 9,95 TL, Servis Tabağı 27 cm 8,95 TL, Yemek Tabağı 21 cm 8,95 TL, Tatlı Tabağı 19 cm 8,95 TL ve Kase 14 cm 8,95 TL'den satışa sunulacak.

A101'de bu hafta mobilya kapsamındaki ürünlerde ise Kış bahçesi veya balkon için; Erinöz Yatarlı 3 Kişilik Salıncak 1.999 TL, Rattan Görünümlü Cam Tablalı Masa + 4 Sandalye 1.399 TL, Askılı Salıncak 1.499 TL, Metal Oturma Grubu 1.999 TL ve Düğün Sandalyesi 119,95 TL.

Hırdavat ve tamirat amaçlı satılacak ürünlerde; Piranha marka Profesyonel Multi Kafalı Şarjlı Tornavida Seti 219,95 TL, Darbeli Matkap 179,95 TL, Avuç Taşlama 179,95 TL, Sıcak Hava Tabancası 149,95 TL, Avuç Taşlama 179,95 TL, Katlanır Şarjlı Vidalama 89,95 TL, Dijital Kumpas 49,95 TL, Lehim Havya Seti 49,95 TL, Şarj Edilebilir LED Işıldak 69,95 TL, Şarj Edilebilir El Feneri 34,95 TL fiyatıyla A101 raflarında yerini alacak.

A101'de bu hafta satışa sunulacak olan tekstil kapsamındaki ürünlerde; Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x150 cm 44,95 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x200 cm 59,95 TL, Kaymaz Taban Saçaklı Yolluk 80x300 cm 79,95 TL, Lüks Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 42,95 TL, Lüks Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 49,95 TL, Dijital Baskılı Kaymaz Banyo Klozet Takımı 2'li 37,95 TL, Keçeli Ütü Masası Kılıfı 14,95 TL, Silk&Blue Bay / Bayan Termal Üst İçlik 29,95 TL, Silk&Blue Bay Soket Çorap 3'lü 12,95 TL ve Silk&Blue Bay / Bayan Termal Alt İçlik 29,95 TL olarak yerini alacak.

Ayrıca; Diş Fırçalık 2,50 TL, Ayakkabı Rampası ise 4,95 TL gibi cüzzi fiyatlardan satılacak.

A101 25 Kasım 2021 kataloğunda çocukları sevindirecek aktüel ürünler de yer alıyor. Piranha Dijital Yazı Tahtası 49,95 TL, Matchbox Üçlü Arabalar 24,95 TL, Kitap Çeşitleri 5,95 TL, 3 Boyutlu Puzzle Çeşitleri 12,95 TL, Etkinlik ve Boyama Kitapları 2,95 TL ve İlk Kelimelerim 12,95 TL.

BİM'de bu hafta neler var? BİM 26 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta bu hafta neler var? 24 Kasım 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 23 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu!