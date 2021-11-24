BİM'de bu hafta neler var? BİM 26 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu

24 Kasım 2021 Çarşamba 14:58 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 14:58

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta indirimli ürünlerin satılacağı aktüel kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; elektrikli ısıtıcı, filtre kahve makinesi, tekstil, züccaciye ve oyuncaklarda büyük indirim fırsatı yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 26 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 26 KASIM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 26 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Mikroskop, Teleskop, Telefon ve Tablet Standı, Fakir Filtre Kahve Makinesi, Dresuar, Nostaljik Radyo, Kumtel Dikey Isıtıcı, Kadın Kadife Düğmeli Takım, Letoon Erkek Sukuba Takım, Soley Lüks Emboss Battaniye, Viadante Antibakteriyel Çift Kişilik Yorgan, Soley Kurulama Havlusu 3'lü, Tefal Krep Tavası, Duşakabin Şampuanlık, 2022 Ajandası ve çok daha fazlası satışa sunulacak.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda "Kahve severlerin favori köşesi" sloganıyla mutfak için dekoratif ürünler var.

BİM aktüelin "Kahve Severlerin Favori Köşesi" sloganlı sayfasında; Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 299 TL, Fakir Kahve Baharat Öğütücü 299 TL, Fakir Filtre Kahve Makinesi 299 TL, MDF Tablo 3'lü 24,90 TL, Metal Raf Kitaplık 59,90 TL, Kanvas Tablo 35×50 cm 39,90 TL, Kütahya Porselen Trend Kupa 22,50 TL'den yer alırken Dresuar 299 TL fiyatla satışa çıkıyor.

Kahve köşeniz için dekoratif ürünler listesinde bulunan Nostaljik Radyo 129 TL'den satılırken, Mini Ahşap Tabure 99 TL, Küçük Boy Hasır Sepet 11,90 TL, Büyük Boy Hasır Sepet ise 14,90 TL fiyatla BİM 26 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğunda yerini alacak.

BİM aktüel ürünlerin bu hafta için hazırlanan kataloğunda züccaciye kapsamında ürünlere de yer verilmiş durumda.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda zücaciye ve tekstil kapsamındaki ürünler de geniş yer kaplıyor. İşte Kasım ayının son cuması için hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğu...

Bu cuma BİM'de kestane çizici 7,90 TL, 2500cc, 1500cc, 900cc ve 570cc cam kapaklı kavanozlar uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca; Kumtel Dikey Isıtıcı 279 TL, Fonksiyonel Rende 89,90 TL, Salata Kurutucu 27,50 TL ve daha fazlası bu hafta BİM'de yerini alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda çocuklar için uzay konseptinde ürünler yer alıyor. Bu ürünler arasında; Piccolo Mondi Kaleydoskop Çiçek Dürbünü 22,90 TL, Ayarlanabilir ve 360 derece dönebilen tripodlu, 3 farklı lense sahip olan Piccolo Mondi Teleskop 119 TL, 3 farklı yakınlaştırma özelliği ile dikkat çeken Piccolo Mondi Mikroskop 89,90 TL. Büyüteç 9,90 TL'den satılacak.

Ayrıca çocuklar için hazırlanan; Beta Bilim İnsanları Kitapları 4,90 TL, İşlem Matematik Oyunu 34,90 TL. Eğitici ve Öğretici özelliği ile Mekanik Blok Oyuncak 69,90 TL, 500'lü Puzzle Çeşitleri 13,90 TL olacak.

BİM'de bu hafta; Viadante Antibakteriyel Çift Kişilik Yorgan 179 TL, Antibakteriyel Yastık 59,90 TL, Soley Lüks Emboss Battaniye 200×240 cm 159 TL, Letoon Erkek Sukuba Takım 129 TL, Kadın Kapüşonlu Flanel Sabahlık 79,90 TL, Kadın Kadife Düğmeli Takım 79,90 TL, Soley Kurulama Havlusu 3'lü 9,90 TL, Püsküllü Koltuk Örtüsü 32,90 TL ve Banyo Paspas Seti 2'li 29,90 TL'den geliyor.

Bu Cuma Bim'de Oyun tutkunları için özenle seçilmiş olan fırsat ürünleride yer alıyor. 10 farklı Led ışıklara sahip RGB Gaming Klavye 79,90 TL, Polosmart Gaming Mouse ve Pad 59,90 TL, Polosmart Akıllı Bileklik 59,90 TL, Polosmart Telefon ve Tablet Tutucu 24,90 TL olarak satışa sunulacaklar.

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