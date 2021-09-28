A101 30 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

28 Eylül 2021 Salı 14:59 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 14:59

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Reeder P13 Blue 2021 Cep Telefonu 1.399 TL, Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 75 TL, Dijital Banyo Baskülü 75 TL, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL ve Lenovo M10 Tablet 1.099 TLfiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 30 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik ürünlerden tekstile, züccaciyeden oyuncağa, araç ve bahçe bakım ürünlerinden gıdaya bir çok ürün yer alıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta uygun fiyata birçok mutfak eşyası, beyaz eşya, küçük ev aletleri, mobilya, dekoratif eşyalar ve elektronik ürünler yer alıyor.

A101 30 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin başında elektronik ürünler göze çarpıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda; Lenovo M10 Tablet, Nordmende 58" Ultra HD Android Smart TV, Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi, Piranha Şarjlı Çok Amaçlı Kesici, SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi, Flavel Blender Seti, Arzum Monomix Çubuk Blender, 4+1 Merdiven, Piranha Dijital Kumpas, MDF Kit Hızlı Yapıştırıcı 200 ml, Elyaflı Maxi Yorgan Hurcu, GoSmart HDMI Kablo 1,5 Metre, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge, Piranha Şarjlı Vidalama, Piranha Lehim Havya Seti, Piranha Hassas Tornavida Seti 16 Parça, Sherlock Holmes Kitapları ve daha çok fazlası yer alıyor.

A101de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünler arasında Nordmende 58" Ultra HD Android Smart Tv 3.799 TL, Hi-Level 43" Full HD Android Smart Led Tv 2.499 TL, 6.26" ekran, 2 GB RAM, 32 GB Hafızaya sahip parmak izi okuyucu, yüz tanıma sistemli Reeder P13 Blue 2021 Cep Telefonu 1.399 TL, Qualcomm Snagdrapon işlemci, 10.1 HD ekran, 2 GB Ram, 32 GB dahili hafızaya sahip Lenovo M10 Tablet 1.099 TL fiyatıyla müşteriyi sevindirecek.

A101 30 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğundaki beyaz eşyalarda; SEG CM 1012 10 KG Çamaşır Makinesi 2,599 TL, FLAVEL marka Beyaz Cam Ankastre Seti 2,999 TL, 5 yıkama programlı Flavel FLV 5000 BM 5 Programlı Bulaşık Makinesi 2,099 TL fiyatıyla kaçırılmayacak fırsatlar arasında yerini alıyor.

A101'de bu hafta züccaciye ürünleri de geniş yer kaplıyor. Luminarc Arpegio & Camomillia 18 Parça Yemek Takımı 149,95 TL, Luminarc Servis Tabağı 29 cm 19,95 TL, Luminarc Servis Tabağı 25 cm 12,50 TL, Kulplu Kare Borcam Tepsi 2950 cc 34,95 TL, Paşabahçe Glamour Kristalin Şekerlik 14,95 TL, Kare / Yuvarlak Pasta Tabağı 2,50 TL, Servis ve Çukur Tabak Çeşitleri 2,95 TL,

Seramik Sufle Kabı 2,95 TL, Safir Bager Erzak Kabı 1 Litre 4,95 TL, Deco Trend Saklama Kabı 2'li 8,95 TL, Borosilikat Damlatmaz Yağlık 500 ml 29,95 TL, Ahşap Standlı Masa Üstü Baharatlık 5'li 59,95 TL, Desenli Cam Bardak 265 ml 3,95 TL, Desenli Sürahi 1,5 Litre + Kavanoz 2 Litre 9,95 TL, Desenli Kesme Tahtası 13,50 TL, Kalp / Yıldız Cam Tabak 15 cm 2,95 TL ve Mini Mutfak Gereçleri 6,50 TL.

A101'de Bu Hafta Teknoloji Ürünleri grubunda yer alan diğer fırsat ürünleri içerisinde GoSmart marka Bluetooth Kulaklık 59,95 TL, Spor Bluetooth Kulaklık 34,95 TL, Kulak Üstü Kablolu Kulaklık 37,95 TL, Bluetooth Hoparlör 59,95 TL, HDMI Kablo 14,95 TL, Powerbank 10.000 mAh 49,95 TL'den yer alacak.

Powerbank 20.000 mAh 84,95 TL, USB Kablo Çeşitleri 11,95 TL, Telefon Tutucu 14,95 TL, Mıknatıslı Telefon Tutucu 9,95 TL, Makaron Şekilli Kulaklık 11,95 TL indirimli fiyatı ile raflarda yerini alacak.

A101 30 Eylül 2021 kataloğuna ayrıca çok sayıda elektrikli ev aleti de yer alıyor.

Arzum AR1132 Monomix Çubuk Blender 149 TL, Flavel FLV 110 BS El Blender Seti 199 TL, Flavel Buharlı Kırışık Giderici 159 TL, Kiwi KTM 2910 Çay Makinesi 179 TL, Cyclone torbasız filtreleme özellikli, toz hazneli Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL, Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 75 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 79,95 TL.

Tekstil grubunda ise Nouvelle Tek Kişilik Nevresim Takımı 79,95 TL, Nouvelle Çift Kişilik Nevresim Takımı 999,95 TL, Elyaflı Yastık Hurcu 8,50 TL, Elyaflı Kazak Hurcu 4,50 TL, Elyaflı Halı Hurcu 9,95 TL, Elyaflı Maxi Yorgan Hurcu 12,95 TL, Kappa Bay / Bayan Spor Ayakkabı 69,95 TL, DoReMi Bayan Seamless Spor Tayt 24,95 TL, DoReMi Bayan Seamless Spor Büstiyer 21,95 TL fiyatlarıyla yer alacak olan ürünler 101 aktüel ürünler kataloğunda yerini almış durumda.

A101 aktüel ürünler kataloğunda çocukları sevindirecek ürünler de var. Bu hafta A101 kataloğunda; Oyuncak Arabalı Ejderha Pist 54,95 TL, Oyuncak Tren Seti 28,95 TL, Pufidik Puzzle 9,95 TL, Sherlock Holmes Kitapları 5,95 TL ve Dünya Klasikleri 2,95 TL olacak.

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