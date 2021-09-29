29 Eylül 2021 Çarşamba 11:52 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 11:52

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Cuma spor malzemelerinde sürpriz indirimler var. Ekim ayının ilk kataloğu olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta Spor Ürünleri yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerde; Egzersiz Aleti, Fitness Eldiveni, Karın Kası Sistemi, Pilates Bandı ve züccaciye ürünleri uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri.

BİM 1 EKİM 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de Cuma günü satılacak ürünlerde spor için gerekli malzemeler arasında yer alan kampanyalı ürünler bulunuyor.

Katlanır Akıllı Koşu Bandı 2499 TL. Dynamic 3'lü Direnç Lastiği Seti 49,90 TL. Barfiks Çubuğu 49,90 TL. 3 farklı direnç seviyesi ile kullanabileceğiniz 2 in 1 Body Trimmer Egzersiz Aleti 59,90 TL. Dynamic Kinesiyoloji Sporcu Ağrı Bandı 17,90 TL. Diesel Fitness Boks Torbası 49,90 TL. Voit Fitness Eldiveni 29,90 TL. Dynamic 2x2kg Dumbell Set 89,90 TL. Al ve Ayak Bilek Ağırlıkları 39,90 TL. Dynamic Karın Kası Sistemi 49,90 TL. Boks Reflex Antrenman Topu 39,90 TL. Dynamic El ve Parmak Egzersiz Aleti 12,90 TL.

Rulmanlı Atlama İpi 29,90 TL. Dynamic 3'lü Pilates Bandı 24,90 TL. Dynamic Bacak-Basen Antrenman Bandı 69,90 TL. Dynamic Loop Band Seti 12,90 TL. Farklı renklerde 4mm kalınlığında Dynamic Pilates Matı 39,90 TL, Dynamic Karın Egzersiz Tekerleği 19,90 TL, Booty Band Egzersiz Aleti 39,90 TL. Dynamic Silikon Antrenman Bandı 39,90 TL. Pilates Çemberi 49,90 TL, Direnç Lastiği Pilates Topu ve Pompası 99,90 TL. Desenli Yuvarlak Yoga Matı 89,90 TL. Dynamic 36 İnç Trambolin 399 TL.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, züccaciye ürünlerinden, giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında sporculara özel giyim ürünleri de geniş yer kaplıyor.

Letoon Çift Cepli Kamuflaj Eşofman Altı 24,90 TL. Çift Cepli Kamuflaj Kapri 22,90 TL. Erkek Şort 39,90 TL. Kapüşonlu Fileli Spor Takımı 125 TL. Erkek Eşofman Takımı 109 TL. Erkek Eşofman Altı 49,90 TL. Kadın Tayt 32,90 TL. Kadın-Erkek Spor Ayakkabı 49,90 TL. Farklı renklerde Kadın Spor Çanta 39,90 TL. Erkek Spor Çanta 39,90 TL. Kadın-Erkek Jel tabanlık 17,90 TL. Kadın-Erkek Spor Çorap 10,90 TL. Mesaj bildirimi, kalori ölçer, kat edilen mesafeyi gösteren, adım sayarlı Polosmart Smart Fit Akıllı Bileklik 59,90 TL. Aprilla Mini Masaj Aleti 19,90 TL. Voit Vücut Analizli Baskül 79,90 TL.

BİM'de bu hafta spor ürünlerinin yanı sıra zücaciye kapsamındaki ürünler de yer alıyor.

Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi 37,90 TL. Paslanmaz çelik gövdeli, cam demleme kablı Glass in Love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 39,90 TL. Lav 1000cc Kavanoz 3,95 TL. Lav 660cc Kavanoz 2,95 TL, Paşabahçe'den Borcam Kase 19,90 TL, Chef's 10'lu Kavanoz Kapağı 3,95 TL. Farklı desen seçenekleri ile satışa sunulan Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 7,90 TLTL fiyatla müşterinin beğenisine sunulacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasına göz attığımızda züccaciye ürünlerinin yanı sıra elektronik cihazların da yer aldığını görüyoruz.

BİM'de bu hafta; Chef's Pro Blender Seti 189 TL. Yıkanabilir filtreli, 2 farklı kullanım özelliğine sahip, toz torbasız kullanım kolaylığı sunan, 79 dB düşük ses seviyesi ile dikkat çeken, emiş gücü ayarlı başlığa sahip, 2 yıl garantili 800 watt emiş gücü ile ön plana çıkan Heifer Dik Durabilen Süpürge 199 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel kataloğunda çift kişilik battaniye, peluş terlik ve Kadın/Erkek eşofman takımı gibi bir çok tekstil ürünü de müşterilerin beğenisine sunuluyor. Çift Kişilik Battaniye, Welsoft Patik Terlik, Tek Kişilik battaniye gibi tekstil ürünleri de bulunuyor.

BİM'de bu cuma Letoon Erkek Eşofman Takımı 109 TL. Kapüşonlu Sweatshirt 59,90 TL. Kadın Kadife Spor Takımı 75 TL. Çift Cepli Erkek Kamuflaj Eşofman Altı 24,90 TL. Çift Cepli Erkek Kamuflaj Kapri 22,90 TL. Erkek Şort 39,90 TL. Kadın Tayt 32,90 TL. Kadın Eşofman Altı 49,90 TL. Çift Kişilik Battaniye 39,90 TL. Tek Kişilik Battaniye 32,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta çocuklar için hazırlanan aktüel ürünlerde; Pil ile çalışan, ışıklı ve sesli Piccolo Mondi Oyuncak Işın Kılıcı 39,90 TL. Polesie Damperli Bultak Kamyon 34,90 TL. Polesie Damperli Bultak Tanker 34,90 TL. Farklı çeşitlerde Lelia Oyuncak Bebek 29,90 TL. Martı Çocuk'tan Zihin Becerileri Aktivite Kitapları 5,90 TL. Farklı çeşitlerde 3'lü Köpük Çıkaran Tüp 4,95 TL. Mucit Torunu Kitap çeşitleri 3,50 TL olacak.

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