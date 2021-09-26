BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?

26 Eylül 2021 Pazar 16:41 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 16:41

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. BİM'de bu hafta için indirimli ürünlerin satıldığı aktüel kataloğunda birbirinden uygun fırsat ürünleri yer alıyor. Her hafta hem Salı hem de Cuma günleri için hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Filtre kahve + demleme seti, Aromalı Türk Kahvesi çeşitleri, Peluşlu sıcak su torbası, dekoratif kitap kutu ve ip askılı ahşap pano gibi ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler var? İşte BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM 28 EYLÜL 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

Bu hafta "Şimdi Kahve Zamanı" sloganlı kahve temalı ürün çeşitleri müşteriye sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğunda çözünebilir kahve çeşitlerinde Kolombiya, Brezilya, Meksika ve Espresso seçenekleri müşteriye uygun fiyattan sunulacak.

BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Figürlü Battaniye, Vip Filtre Kahve, Figürlü Eldivenli Çocuk Battaniyesi ve Batik Baskılı Pijama Takımı gibi ürünlerde indirimli fiyatlar uygulanacak.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki kahve çeşitleri arasında; Vip Klasik Kahve 100 gr + Kahve Beyazlatıcısı 200 gr 14,90 TL, Vip Çözünebilir Kahve 15,90 TL, Vip 3'ü 1 Arada 10'lu 5,90 TL, Vip Filtre Kahve 250 gr 19,90 TL, Vip Çikolata Tozlu Cappucino 5x25 gr 5,50 TL,

Vip Hazır Kahve 3'ü Bir Arada 10x18 gr 5,90 TL, Abdullah Efendi Kahve Çeşitleri 8,50 TL, Abdullah Efendi Türk Kahvesi 250 gr 10,90 TL, Abdullah Efendi Türk Kahvesi Çeşitleri 100 gr 5,50 TL, Esperto Di Caffe Filtre Kahve 60 gr + Kahve Demleme Seti 12,90 TL, Okkalı Tekli Türk Kahvesi 0,75 TL fiyatıyla yer alacak.

BİM'de bu hafta şekerlemeler de geniş yer kaplıyor. Topitanem Kahve Kaplı Hurma Topu 96 gr 7,90 TL, Buono Dolce Bitter Çikolata Kaplı Portakal Çubuk 80 gr 8,90 TL, Milka Choco Cookies Sütlü Çikolata Parçacıklı Bisküvi 168 gr 11,90 TL, Buono Kahve Kırıklı Bitter Çikolata 100 gr 6,50 TL, Süsse Kakao Krema Dolgulu Kahveli Bisküvi 3x80 gr 4,95 TL fiyatıyla BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor.

Ayrıca; Buono Naneli Bitter Çikolata 80 gr 5,90 TL, Pastamilan Tereyağlı Kurabiye 140 gr 7,90 TL, Ma Sante Dondurulmuş Pasta Çeşitleri 9,90 TL, Cocopops Çikolatalı Buğday Gevreği 2x700 gr 21,90 TL, Comfort Family Kadın Batik Desenli Çorap 5,90 TL, Buono Kaşık Çikolata 48 gr 4,95 TL fiyatlarıyla ağızları tatlandıracak cinsten.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda Bambu Hasır Led Işık 10'lu 19,90 TL, Peluşlu Sıcak Su Torbası 22,90 TL, Dekoratif Kitap Kutu 12,90 TL, İp Askılı Ahşap Pano 12,90 TL fiyatlarıyla yer alacak ürünler, kaçırılmayacak fırsatlarla müşteriye sunulacak.

BİM'de bu hafta kişisel bakım ürünleri geniş yer kaplıyor. BİM kataloğunda; El ve Vücut Losyonu 250 ml 8,90 TL, El Kremi 75 ml 5,90 TL, Kahve Bardağı Kutulu Makyaj Süngeri 12,90 TL, Prize Kadın - Erkek Parfüm 100 ml 22,90 TL, Makyaj Fırçaları 12,90 TL, Makeover Highlighter Paleti 17,90 TL, Angie Body Butter 150 ml 15,90 TL, Dermokil Yüz Bakım Maskesi 15 ml 4,95 TL, Arko Men Tıraş Kolonyası 250 ml 12,90 TL, Arko Men Tıraş Köpüğü 200 ml 11,90 TL fiyattan yer alacak ürünler müşterileri sevindirecek.

BİM aktüel ürünler kataloğundaki tekstil ürünlerinde; Figürlü Battaniye 100x150 cm 69,90 TL, Figürlü Eldivenli Çocuk Battaniyesi 80x110 cm 59,90 TL, Batik Baskılı Pijama Takımı 49,90 TL, Peluş Saç Bandı 12,90 TL, Comfort Family Fiyonklu Dizaltı Çorabı Bebek 5,90 TL'den yer alacak.