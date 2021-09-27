27 Eylül 2021 Pazartesi 12:52 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:52

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu Çarşamba raflarda yerini alacak olan aktüel ürünlerin satışı, Ekim ayının 5'ine kadar sürecek. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta termos çeşitleri, çanta, cüzdan, kışlık terlik ve patik gibi ürünler yer alıyor. ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; LG 43" 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv, Çalışma Masası, Çelik Termos, Kadın Cüzdan, Kol Çantası ve Futbol Topu dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK aktüel 29 Eylül 2021 kataloğu!

ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda; LG 43" 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv, Lüx Çalışma Masası, Contigo Termal Termos, Colorado Soft Renk Çelik Termos, Soft Touch Dalgalı Tepsi, Kadın Cüzdan, Kadın Kol Çantası, Krone Futbol Topu, Gezer Kadın - Erkek Gondol Terlik, Kadın Kışlık Welsoft Ev Patiği ve Metal Kapak Saklama Kabı gibi birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK'ta bu hafta termos çeşitlerinde büyük fırsatlar yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta elektrronik ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerde; Philips 32″ 32PHS5505 Uydu Alıcılı Led Tv ürünü Pixel Plus HD 1366x768px 2099 TL fiyatıyla televizyon almak isteyen müşterileri sevindirecek. Ayrıca LG 43″ 43UN730006LC 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart Led 4599 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünlerin 29 Eylül'de satışa sunulacak olan kataloğunda teknolojik ürünler başta olmak üzere; elektronik ürünler, mutfak gereçleri, oyuncak çeşitleri, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ve gıda ürünlerine varıncaya kadar birçok kategoride indirimler yapılacak.

ŞOK'ta bu hafta satılacak olan Elektronik ürünlerin ardından züccaciye ürünlerinde mutfak için gerekli malzemeler yer alıyor. Bu ürünler; Soft Touch Dalgalı Tepsi 9,99 TL, Ahşap Standlı 3'lü Baharatlık Seti 29,95 TL, Yuvarlak Çok Amaçlı Saklama Kabı 12,95 TL, Şeffaf Metal Kapak Saklama Kabı 16,95 TL, Şeffaf Metal Kapak Saklama Kabı 12,95 TL, Şeffaf Metal Kapak Saklama Kabı 14,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

Termos çeşitlerinde ise farklı seçenekler bulunuypr. Ömür boyu garantili Contigo 1200ml Termal Termos 219 TL, paslanmaz çelikten üretilmiş Termal Termos 199 TL, 2000ml kapasiteli Colorado Kampçı termos 209 TL ve 700ml kapasiteli Colorado Soft Renk Çelik Termos 99,90 TL'den satılacak.

ŞOK aktüel 29 Eylül 2021 kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında tekstil ürünleri de bulunuyor. Fermuarlı ve 3 gözlü Kadın Cüzdan 17,95 TL, Astarlı Kadın Kol Çantası 30,95 TL, Kadın Sırt Çantası 39,95 TL, Kadın Omuz Çantası 29,95 TL, Saçaklı Baskılı Lüks Yüz Havlusu 13,95 TL, 2'li Lüks Mutfak Havlusu Seti 19,95 TL, Gezer'den Kadın ve Erkek Gondol Terlik 19,95 TL ve Kadın Kışlık Wellsoft Ev Patiği 7,99 TL olacak.

ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde çocuklar için eğlenceli oyuncaklar da yer alıyor. Futbol Topu 34,95 TL, Barbie Bebek Doktor Seti 74,90 TL, HotWheels Atlayış Pisti Yarış Seti 39,95 TL, Oyuncak Kutusu 24,95 TL, rolls World Tour Minik Dansçılar 14,95 TL ve Gokidy Oyun Hamuru Seti 24,95 TL fiyatıyla ŞOK markette yerini alacak.

BİM'de bu hafta neler var? BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu! Şok aktüel kataloğunda çok sayıda temel gıda malzemesi ve temizlik ürünü de yer alıyor.

Anadolu Mutfağı 1kg İri Pilavlık Bulgur 5,25 TL, File çanta hediyeli Dr.Oetker Kakaolu Puding+Bitter Puding+Çikolatalı Sos 15,95 TL, 50'li Peçete 3,95 TL, Confort Dev Havlu 12,95 TL, Colgate Aktif Beyazlık Diş Fırçası 15,37 TL, Colgate Üçlü Etki Diş Macunu 8,37 TL, Çilek, vanilya ve kiraz aromalı Dudak Koruyucu Stick 7,90 TL, High Heels Kadın Parfüm çeşitleri 25,95 TL, Gabrini 100ml Erkek Parfüm 25,95 TL, Sünger hediyeli Pril Bulaşık Sıvısı 17,50 TL,

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlere özel olarak Fax Sıvı Sabun 15,95 TL yerine sadece 9 TL olarak satılacak.