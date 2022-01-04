A101 6 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

4 Ocak 2022 Salı 12:37 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 12:37

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler belli oldu. A101 aktüel ürünlerde bu hafta Piranha Bluetooth Kulaklık çeşitleri 99,95 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Schafer Vakumlu Dik Düpürge, tost makinesi, epilasyon cihazı, saç kesme makinesi, elektrikli cezve gibi ürünlerde de indirimler yer alacak. İşte A101 6 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta spor malzemeleri, tekstil, züccaciye, mobilya ve elektronik ürünler geniş yer kaplıyor.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta Tecno Spark 6 Cep Telefonu, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi, Arzum Starblend Multi Blender Set, Schafer Vakumlu Dik Süpürge, Aprilla Saç Kesme Makinesi, Borcam Çeyiz Seti 5 Parça, LAV Çay Seti 12 Parça, Katlanır Sele Sepet 27 Litre, Sıcak Su Torbası 2 Litre, Düğün Sandalyesi, Kapitone Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez, Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık, Baskılı Bay / Bayan Bere Çeşitleri indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 6 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında; Philips TAT1215BK Bluetooth Kulaklık 349 TL ve Piranha Bluetooth Kulaklık 99,95 TL fiyatıyla yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Youtube ve Netflix ve Google Play Store uygulamaları ile dikkat çeken Toshıba 58″ Ultra HD Android TV 8,799 TL, 3 yıl garantili olarak satışa sunulacak olan dahili uydu alıcılı Hı-Level 43″ Full HD Android Smart Led TV 3,999 TL fiyatla alıcı bekliyor.

A101 Aktüel kataloğuyla satışa sunulacak olan Teknoloji ürünleri bu kadarla sınırılı değil. Bu hafta A101'de 5000 mAh bataryalı 4 Gb ram ve 128 Gb dahili hafızalı 8 MP ön kamera 13 MP kamerası olan 6.8″ inç ekranlı, 8 çekirdekli işlemciye sahip Tecno Spark 6 Cep Telefonu 2,799 TL'den satılacak.

A101'de bu hafta beyaz eşyalar ve elektrikli ev aletlerinde uygulanan indirimler müşteriyi sevindirecek cinsten.Beyaz eşyalarda SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi 3.299 TL ve SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 3.799 TL fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğundaki Elektrikli ev aletlerinde ise Schafer Vakumlu Dik Düpürge 299 TL'den Arzum Starblend Multi Blender Set 429 TL'den satışta olacak. Ayrıca tost makinesi, epilasyon cihazı, saç kesme makinesi, elektrikli cezve gibi ürünlerde de indirimler yer alacak.

A101'in Kişisel bakım kapsamındaki Elektrikli El alatleri grubunda; Tüyleri kökünden alan temizleme fırçası ve saklama kılıfı ile Arzum Epilasyon Aleti 179 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 139 TL, paslanmaz çelik bıçakları ile Aprilla Kulak Burun Kılı Kesme Makinesi 24,95 TL fiyatıyla yer alacak.

A101 6 Ocak 2022 kataloğunda çok sayıda züccaciye ürünü yer alıyor.

A101'de bu hafta; Brita Aluna XL – Marella XL Filtreli Sürahi 119,95 TL'den geliyor. Bir diğer avantajlı üründe Brita Maxtra Yedek Filtre 2'li 79,95 TL ve LAVA Döküm Tencere 29cm 399,95 TL'den, LAVA Döküm Izgara Tavası 28cm 199,95 TL ve Borcam Çeyiz Seti 5 Parça 119,95 TL fiyattan satılırken Paşabahçe marka züccaciye ürünlerinde büyük fırsatlar yer alıyor.

Bu kapsamda Paşabahçe Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 32cm 75 TL, Paşabahçe Plasitk Kapaklı Yuvarlak Borcam 2100cc 34,95 TL ve Paşabahçe Plasitk Kapaklı Yuvarlak Borcam 1450cc 29,95 TL'den raflarda yer alacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda LAV marka ürünler 1 sayfayı tamamen doldurmuş durumda. LAV Çey Seti 12 Parça 45 TL'den, LAV Kapaklı Şişe 1200cc 19,95 TL, LAV Kapaklı Şişe 700cc 15,95 TL, 1400cc, 1000cc, 890cc, 635cc LAV Kavanozlar, LAV Meşrubat Bardağı 475cc 6,95 TL, LAV Kahve Yanı Su Bardağı 140cc 4,95 TL, LAV Tatlı Kasesi 240cc 5,50 TL ve LAV Şekerlik 8,95 TL'den satılacak.

Meyve Kesim Panosu Çeşitleri 12,50 TL, Sarımsak Ezici 9,95 TL, Kauçuk Kapı / Pencere İzolasyon Bandı 17,50 TL, Düğün Sandalyesi 149,95 TL ve Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 65 TL'den müşterinin alımına sunulacak.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta çok sayıda tekstil ve giyim ürünü bulunuyor.

A101 6 Ocak 2022 kataloğundaki Ev dekorasyon, tekstil ürünleri kapsamında ise Kadife 5 metrekare Kaymaz Saçaklı Halı 249 TL, Kadife 3m2 Kaymaz Saçaklı Halı 149 TL, Çift Kişilik Yorgan 89,95 TL. Tek Kişilik Yorgan 79,95 TL. Kapitone Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 34,95 TL, Kapitoneli 50×70 cm Yastık Koruyucu 17,95 TL, Bayan Aksesuarlı Bere 21,95 TL. Bayan Kırçıllı Bere 14,95 TL, Bayan Bere Çeşitleri 9,95 TL, Baskılı Bay ve Bayan Bere Çeşitleri 9,95 TL, Bay Balıkçı Bere 9,95 TL, Unisex Renkli Katlamalı Bere 9,95 TL, İpli Bere-Boyunluk 9,95 TL, Atkı Bere Eldiven Seti 29,95 TL, Silk&Blue Bayan Pamuklu Balensiz Sütyen 34,95 TL ve Penti 50 Denye Bayan Külotlu Çorap 14,95 TL'den raflarda yerini alacak.

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