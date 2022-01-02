ŞOK'ta bu hafta neler var? 5 Ocak 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

2 Ocak 2022 Pazar 16:26 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 16:26

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 5 Ocak 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta; züccaciye, beyaz eşta ve birçok ev tekstili ürünü uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda "Kaktüs" temalı ürünler satılacak. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

5 Ocak 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda elektronikten mobilyaya, beyaz eşyadan hijyen ürünlerine, tekstilden züccaciyeye kadarvarıncaya kadar birçok ürün indirimli olarak satılacak.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Çevreci R32 gazlı, yüksek enerji verimliliği ve düşük enerji tüketimine sahip olan Baymak Dolce Vita 18000 Btu Klima 8,299 TL fiyatla satışa sunulacak.

Ayrıca Netflix-Youtube, bluetooth ve dahili wifi ve hd uydu alıcılı TCL 43″ Uydu alıcılı Android Led TV 4,599 TL fiyatı ile müşteriye sunulacak.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda Arzum marka elektrikli ürünler yer alıyor. Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi makinesi 299,00 TL, Arzum Steampro 2002 buharlı ütü ise 239,00 TL, Arzum Cookart midi fırın 479,00 TL olacak.

ŞOK 5 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında yer alan tekstil kapsamında ürünlerde; 14 inç ekran, 4 GB ram, 128 GB SSD diskli, Windows 10 Home lisanslı işletim sistemli Tecnopc Dizüstü Bilgisayar 3,599 TL fiyatıyla ŞOK marketlerde yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta beyaz eşya grubunda; elektronik pedallı,seri ve sessiz çalışma özelliği, 21 değişik dikiş fonksiyonuna sahip olan Singer 2259 Dikiş Makinesi 1,199 TL, 15 programlı Hoover 10 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 3,599 TL, Parlatıcı göstergeli, 5 programlı Hoover Bulaşık Makinesi 3,299 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca bu hafta toz torbasız 900 watt güçlü motoru olan Queen Scarlet Dik Süpürge 1,299 TL fiyatıyla alıcılara sunulacak.

Bu haftanın züccaciye ürünlerinde Cem balık tavası 129,00 TL, Paşabahçe toscana Servis Tabağı 19,95 TL. Paşabahçe 6'lı Frezya Kase 21,95 TL. Paşabahçe 6'lı Çay Bardağı 19,95 TL, Paşabahçe Saklama Kabı 12,95 TL, Paşabahçe 365 cc Saklama kabı 12,95 TL, Metal Klasik Büyük Tepsi 13,95 TL, Lav kaktüs Desenli Büyük Boy Bardak 8,99 TL, Kaktüs Desenli Nihale 8,99 TL, Kaktüs Desenli Amerikan servis 14,95 TL. Kaktüs Desenli 4'lü Bardak Altlığı 8,99 TL, Kaktüs Desenli 2'li Patates ve Soğan Saklama Kabı 99,90 TL.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 4 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu! Şok Market Ev Tekstili ve Giyim Ürünleri grubunda; Yün Çift Kişilik Yorgan 229 TL, Yün Yastık 89,90 TL, %100 pamuk Çift Kişilik Nevresim Seti 69,90 TL, Tek Kişilik Lastikli Çarşaf Seti 49,95 TL, Fermuarlı ve arka tarafı süet kumaşlı Tüylü Kırlent Kılıfı 27,95 TL, Kadın Wellsoft Pijama Takımı 79,90 TL. Wellsoft Tam Fermuarlı Sweatshirt 59,90 TL, Kadın Şardonlu Termal Tayt 22,95 TL. Yumuşak kumaş ve PVC tabanlı Kadın Şardonlu Lüks Ev Botu 39,90 TL, Kadın Peluş Terlik 24,95 TL.

ŞOK kataloğunda son olarak çocuklar için eğitici ve öğretici özelliği olan Eğlenceli Faaliyet Seti Kitabı 7,99 TL'den satılacak.