BİM'de bu hafta neler var? BİM 7 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu

4 Ocak 2022 Salı 15:09 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 15:09

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta bebek bakım ürünleri yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta dikkat çeken ürünler arasında; Katlanabilir slikon malzemeden yapılmış bebek küveti, çamaşır sepeti ve maşrapa satılacak. İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 7 OCAK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 7 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda Heifer Işıklı Kettle, Kiwi IP Kamera, Katlanabilir Çocuk Küveti, 3 Boyutlu Masal Kitapları, bebek kıyafetleri, Bebek Güvenlik Ürünleri, Piccolo Mondi Ana Kucağı, Bebek Nevresim Takımı ve çok daha fazlası satışa sunulacak.

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda son zamanların en çok satılan ürünleri arasında yer alan katlanabilir slikon ürünler yer alıyor. Katlanır Çocuk Küveti 149 TL, Katlanır Çamaşır Sepeti 69,90 TL, Katlanır Su Kovası 49,9 TL ve Katlanır Maşrapa 14,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta Annelerin ve Anne adaylarının uzun zamandır beklediği Bebek Bakım Ürünleri, Bebek Tekstil ve Giyim Ürünleri, zücaciye ve elektronik mutfak ürünleri yer alıyor. İşte Cuma günü satışa sunulacak olan BİM 7 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünlerin bu cuma günü için hazırlanan kampanyasında Kiwi Narenciye Sıkacağı için 129 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

Bu cuma BİM'de Kiwi IP Kamera 279 TL, Pilsan Yürüme Arkadaşım 149 TL, Uçar Oyuncak İlk Arabam 59,90 TL, Ponpon 20'li Led Işık 89,90 TL, Piccolo Mondi Ana Kuccağı 169 TL, Piccolo Mondi Aktivite Halısı 59,90 TL, İki Fonksiyonlu Bebek Alt Açma Matı 59,90 TL, Bebek Kundak Havlusu 17,90 TL, Bebek Basamağı 24,90 TL'den satılacak.

Bim Aktüel Kataloğunda yer alan Bebek ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Flanel Bebek Yorganı 99,90 TL, Flanel Bebek Yastığı 29,90 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 59,90 TL, Bebek Nevresim Takımı 69,90 TL, Yeni Doğan Patikli Takım 2'li 24,90 TL.

Nakışlı Bebek Yeleği 13,90 TL, Bebek Welsoft Kundak Battaniye 49,90 TL, Welsoft Triko Bebek Battaniyesi 39,90 TL, Welsoft Kapüşonlu Kundak 49,90 TL, Silikon Mama Önlüğü 19,50 TL, Figürlü Yastıklı Kadife Battaniye Seti 89,90 TL, Anne Bebek Bakım Çantası 69,90 TL, Figürlü Bebek Yeleği 17,50 TL ve Figürlü Bebek Beresi 12,50 TL.

Wee 2'li Cam Biberon 24,90 TL, Wee 2'li Emzik 12,50 TL. Wee Bebek Güvenlik Ürünleri 5,90 TL, Wee Binberon Fırçası 5,90 TL, Bebek Müslin Bezi 22,50 TL, Lüks Oyuncak Sepeti 49,90 TL, Desenli Ağız Mendili 17,90 TL. Benante Porselen Mama Tabağı ve Kaşığı 59,90 TL, Pamuklu Bebek Battaniyesi 29,90 TL, Bebek Pijama Takımı 29,90 TL, Figürlü Çocuk Ev Patiği 5,50 TL, Bebek Triko Patiği 6,90 TL, Organik 3'lü Bebek Çorabı 9,90 TL, Bebek Welsoft Patiği 6,90 TL, Cepli Bebek Emzirme Önlüğü 27,50 TL ve Gezer İçi Peluşlu Çocuk Terliği 39,90 TL.

Bim Aktüel Kataloğu içindeki oyuncak kategorisinde ise; Ahşap Yap Boz Tren 34,90 TL, Pilsan Fileli Oyun Havuzu Topu 100'lü 29,90 TL, Pilsan Playmat Yer Karosu 39,90 TL, Piccolo Mondi Tuşlu Müzikli Oyuncağım 59,90 TL, İlk Kitaplarım 3,50 TL, Piccolo Mondi İlk Telefonum 59,90 TL, 3 Boyutlu Masal Kitapları 12,90 TL ve Piccolo Mondi Sürtmeli Oyuncak Hayvanlar 19,90 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta kampanyalı fırsat ürünleri bu kadarla sınırlı değil. Züccaciye ve Mutfak Ürünleri grubunda çok sayıda ürün, müşterinin alımına sunulacak.

Kiwi Narenciye Sıkacağı 129 TL, Heifer Işıklı Kettle 139 TL, Karma Doğrayıcı Çeşitleri 49,90 TL, Benante 7 Parça Çerezlik Seti 34,90 TL, Cook Love Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 79,90 TL, Lav 1150 cc Kilitli Saklama Kabı 17,50 TL, Lav 720 cc Kilitli Saklama Kabı 14,50 TL, Lav 400 cc Kilitli Saklama Kabı 10,50 TL, Lav 375 cc Kilitli Saklama Kabı 9,50 TL, Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 59,90 TL, Benante Zürafa Şekilli Kupa 49 TL, Salata Kasesi ve Servis Seti 12,90 TL, Baskılı Mini Çöp Kovası 5 Litre 12,90 TL, Kaydırmaz Tepsi 14,90 TL ve Bulaşıklık 9,90 TL.

A101 6 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

ŞOK'ta bu hafta neler var? 5 Ocak 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu!

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 4 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu!