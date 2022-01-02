BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 4 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğu!

2 Ocak 2022 Pazar 15:02 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 15:02

BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 4 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda kişisel Bakım ürünleri, temel gıda grubunda kahvaltılık reçeller, marmelatlar, içecek ve atıştırmalıklar dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta şeker ilavesiz granola çeşitleri, reçel ve pekmez gibi gıda ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de Salı günü satılacak olan Oral-B Pro 2 2000 Şarjlı Diş Fırçası 239 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan haftanın fırsat ürünleri

BİM 4 OCAK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı kişisel bakım kapsamında birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. Ayrıca Oral-B Pro 2 2000 Şarjlı Diş Fırçası 239 TL, Oral-B Floss Action Diş Fırçası 4'lü Yedek Başlık 79,90 TL uygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Salı Marmara Barber 250 ml Parfümlü Cam Kolonya 12,90 TL, Sebamed 150 ml Deodorant 29,90 TL, Naturalove Taç 14,90 TL, Naturalove Mandal Toka 12,90 TL, Naturalove Çıt Çıt Toka 6,90 TL, Naturalove 3'lü Lastikli Toka 12,90 TL, Naturalove Kedi Kulaklı Makyaj Aynası 24,90 TL, Lionesse 5'li Makyaj Aksesuar Seti 26,90 TL, Maybelline Maskara 24,90 TL, Vaseline 20 gr Dudak Nemlendirici 8,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda yer alan kişisel bakım ürünlerinde L'OREAL PARİS markalı Tek kullanımlık 50 ml Kavanoz Yüz Bakım Maskesi 36,90 TL, L'oreal Paris 150 ml Yüz Yıkama Jeli 26,90 TL, L'oreal Paris Yüz Bakım Maskesi 9,90 TL, L'oreal Paris 300 ml Saç Maskesi 26,90 TL,

Rituel de Beatue Kolajen 30'lu Göz Çevresi Maskesi 12,90 TL, Rituel de Beatue Ayak Bakım Maskesi 12,90 TL, Neutrogena 75 ml El Kremi 9,90 TL, Hobby 200 ml Vücut Losyonu 8,90 TL, Cecile 200 ml Vücut Spreyi 19,90 TL, Claderm 20 ml Kil Maskesi 3,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bim aktüel ürünler kataloğunda Bim Haftanın Önerileri etiketi ile yer alan Kişisel Bakım ürünleri devamında; Işıl 1200 ml Sıvı Sabun 9,90 TL, Dushy Peeling 500 ml Etkili Duş Jeli 12,90 TL, Oral-B Pro 2 2000 Şarjlı Diş Fırçası 239 TL, Oral-B Floss Action Diş Fırçası 4'lü Yedek Başlık 79,90 TL, Venüs Simply 4'lü Tıraş Bıçağı 9,90 TL, Doğal Kabak Lif 14,90 TL.

BİM 4 Ocak 2022 aktüel ürünler kataloğunda diyet kapsamında ürünlerin yer aldığı gıda grubunda harika fırsat ürünleri dikkat çekiyor.

BİM'de Haftanın Önerilerinde müşterilere sunulacak olan ürün grupları arasında diyet için yardımcı ürünler yer alıyor. Kelly's Fitness Club 300 gr Şeker İlavesiz Granola Çeşitleri 16,90 TL, Marmarabirlik 400 gr Köy Kırma Yeşil Zeytin 12,90 TL, Marmarabirlik 175 gr Zeytin Ezmesi 5,90 TL, Gemlik Nazlısı 900 gr Siyah Zeytin 39,90 TL, Nilky 500 ml Badem Sütü 8,90 TL.

Ekici 700 gr Tost Peyniri 29,90 TL, Seyidoğlu 150 gr Kahvaltı Seti 8,90 TL, Antebella 200 gr Krema 29,90 TL, Kellogg's Coco Pops 2×700 gr Tahıl Gevreği 27,90 TL, Çaykur 1000 gr Kamelya Çayı 36,90 TL, Çaykur 500 gr Filiz Çay 24,90 TL, Çaykur Altınbaş Klasik 500 gr Siyah Çay 26,90 TL, Çaykur Altınbaş Klasik 200 gr Demlik Çay 13,90 TL.

Bu Salı Bimde Bağ Bahçe 1000 gr Reçel Çeşitleri 19,90 TL, Tariş 760 gr Pekmez Çeşitleri 19,90 TL, Serel 1000 gr Tahin 39,90 TL, Seğmen 370 gr Marmelat Çeşitleri 11,90 TL, Başyazıcı 200 gr Dana Kangal Sucuk 17,90 TL, Maret 210 gr Dana Uzun Sosis 14,90 TL, Sek Quark 140 gr Meyveli Yoğurt 8,50 TL.

BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan indirimli ürünler bu kadarla da kalmıyor. Dost 1 Litre Kefir 8,90 TL, Namet 200 gr Hindi Füme 14,90 TL, Balkaşık 400 gr Yayla Çiçek Balı 22,90 TL, Tatlan 300 gr Tahin Helvası 14,90 TL, Dardanel 125 gr Üçgen Sandviç Çeşitleri 7,90 TL, Rıfat Minare 290 gr Kahvaltılık Sos Lütenitsa 12,90 TL