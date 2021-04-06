A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 8 Nisan 2021 kataloğu

06 Nisan 2021 Salı 16:17 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 16:17

A101 8 Nisan 2021 kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünlerde bu hafta mutfak araç gereçleri, elektronik aletler ve anne-bebek ihtiyaçları kapsamındaki fırsatlar göze çarpıyor. Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğu, bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. İşte A101'e bu hafta gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin tamamı haberimizde yer alıyor. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte haftanın kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel ürünlerin bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak olan A101 8 Nisan 2021 kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak araç gereçlerindeki ve elektronik cihazlardaki fırsatlar göze çarpıyor.

A101'e bu hafta gelen beyaz eşya grubunda ise; Ön yıkama özellikli, 15 programlı, zaman erteleme ve LED göstergeli, 9kg yıkama kapasiteli ve 2 yıl garantili SEG Çamaşır Makinesi 1899 TL, 4 programlı SEG Bulaşık Makinesi 1699 TL, SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1899 TL, Regal Büro Tipi Buzdolabı 859 TL'den satışa sunulacak.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden oyuncaklara varımcaya kadar onlarca ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Google Play, Netflix, Youtube, Prime Video gibi içerik platformlarını destekleyen, dahili Wi-Fi özelliği sayesinde kablosuz bir şekilde evinizin internetine bağlayabileceğiniz, 3 yıl garantili Toshiba 50UA2063DT 4K Android Smart Led TV 4499 TL'den satışa sunulacak.

Elektronik ürünler bu kadarla da bitmiyor. A101 kataloğunda bu hafta; Sunny garantisi altında 22 yıl garantili olarak satışa sunulan, 16GB dahili hafızalı Sunny 7″ Tablet 399 TL, Parmak izi okuyuculu ve yüz tanıma özellikli, 128GB dahili hafızası ile ön plana çıkan, 8MP ön kameralı, 2 yıl garantili TCL 10SE Cep Telefonu 2199 TL, Philips Kablosuz Klavye Mouse Set 119 TL, Bluetooth Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık 129 TL, GoSmart 128GB Smart USB Bellek 59,95 TL, 1 TB Harici Hard Disk 359 TL fiyatıyla müşteriyi sevindirecek.

A101 Aldın Aldın kataloğunda bu perşembe elektrikli ev aletleri arasında; 3 yıl garantili Arzum Steamforce Buhar İstasyonlu Ütü 539 TL, Arzum Starmix El Mikseri 109 TL, Sunny Maharet Multi Blender Seti 199 TL, Yıkanabilir filtreli, 5 metre kabloya sahip Schafer Vakum Dik Süpürge 189 TL, Arzum Mistost Tost Makinesi 239 TL, Schafer Keyf-i Kahve Çelik Elektrikli Cezve 129 TL, Arzum Choppy Doğrayıcı 169 TL, Felix Dijital Baskül 79,95 TL, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 79,95 TL, Tüm cilt tipleri için uygun olarak tasarlanmış Sonic Yüz Temizleyici 29,95 TL'den raflarda yerini alacak.

A101 aktüel ürünler arasında mobilya ve dekorasyon ürünleri de var. 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap 249,95 TL, Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 39,95 TL, Tuvalet kapıtlığı, kağıt havluluk ve sabunluk gibi ürün seçeneklerinin yer aldığı Vakumlu Krom Banyo Ürünleri 12,95 TL'den satılacak.

Tekstil ürünlerinin yer aldığı sayfada ise anne-bebek kapsamında ürünler yer alıyor.

Bebek Anne Yanı Yatağı 49,95 TL, Bebek Emzirme ve Destek Minderi 44,95 TL, Bebek Pike 19,95 TL, Farklı renklerde Bebek Triko Battaniye 22,95 TL, Bebek Welsoft Nohut Battaniye 21,95 TL, Bebek Nevresim Seti 32,95 TL, Silk&Blue Bebek Müslin Battaniyesi 13,50 TL, Bebek Kundak Banyo Havlusu 19,95 TL, Bebek Panço 24,95 TL. Bebek Pijama Takımı 19,95 TL, Yeni doğan bebeklere özel 5'li Bebek Hastane Çıkışı 24,95 TL, Bebek Örme Yelek 10,50 TL, Bebek Bambu Çorap 6,95 TL, Bebek Külotlu Çorap 7,95 TL, Bebek Kapitoneli Yelek 10,95 TL, Bebek Ayakkabısı 6,95 TL, Bebek Triko Örgü Patik 4,95 TL.

A101'in bu haftaki kataloğunda bebek ürünlerine geniş yer verilmiş durumda. Bebek IP Kamera 139 TL, Kiwi Baby Otomatik Göğüs Pompası 119 TL, Kiwi Yoğurt Makinesi 99,95 TL, Bebek Telsizi 129 TL, Cam Şişe 14,95 TL, Seramik Mama Tabağı 9,95 TL, Süt Şişesi 2,95 TL, Şeffaf Bebek Küveti 59,95 TL, Cocuk Klozet Adaptörü 14,50 TL, Çocuk Basamağı 23,50 TL, Şeffaf Su Kovası 21,95 TL, Çocuk Taburesi 10,50 TL.

Raboom Anne-Bebek Çantası 59,95 TL, LED'li Gece Lambası 12,95 TL, Mama Sandalyesi 65 TL, Katlanabilir Yatak Bariyeri 99,95 TL, Oyuncak Aktivite Masası 49,95 TL, Fisher-Price Sesli Lazımlık 99,95 TL, Emniyet kemerli Çocuk Salıncağı 59,95 TL, Oyuncak Kutusu 20,95 TL, Bebek Oyun Halısı 57,95 TL, Ahşap Çocuk Masa Sandalye Takımı 109,95 TL, Oyuncak Denge Kule Oyunu 49,95 TL.

Perşembe günü A101 marketlerine gelecek olan aktüel ürünler saymakla bitmiyor. 16 Jant Bisiklet 379,95 TL. Zincirli pedal sistemine sahip, 50 kg taşıma kapasiteli Dolu Pedallı Römorklu Traktör 249 TL, Büyük Boy ABS Valiz 94,95 TL. ABS Makyaj Çantası 49,95 TL. Farklı renk ve desenlerde Kilim 25,95 TL, Kulplu Makyaj Çantası 13,95 TL, Bay Ayakkabı 34,95 TL, Bayan Ayakkabı 34,95 TL, Luminarc Opal Fırın Kabı 29,95 TL. Borcam Kare Tepsi 21,95 TL, Desenli Opal Tabak çeşitleri 5,95 TL. Tulu Porselen'den şık tasarımı ve desenleri ile dikkat çeken 12 Parça Kahve Fincan Takımı 65 TL.

Ayrıca çok sayıda Ramazan Ayı'na Özel ürünler A101 8 Nisan 2021 kataloğunda müşteriye sunulacak.

ŞOK 7 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

BİM'de bu Salı neler var? BİM 6 Nisan 2021 aktüel ürünler satışta!