BİM 9 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?

07 Nisan 2021 Çarşamba 16:01 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 16:01

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri yayınlanan aktüel ürünleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta çocuklar için sayısız üründe sürpriz indirimler var. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronik, züccaciye ve bebek ürünleri yer alıyor. BİM'e bu hafta gelecek olan aktüel ürünlerde; Süt, kahve ve ayran köpürtücü, dik süpürge, kahve ve baharat öğütücü, sessiz kablosuz mouse gibi ürünler uygun fiyattan satılacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri.

BİM 9 NİSAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de Cuma günü satılacak ürünlerde beyaz Eşya grubunda yer alan kampanyalı yeni ürünler bulunuyor.

BİM'de bu cuma elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine, züccaciye ürünlerinden, giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; Dijitsu 43 İNÇ FullHD Uydu Alıcılı LED TV 1999 TL, Fakir Dik Süpürge 219 TL, Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 99,90 TL, Telefon Tutucu 1,95 TL, Cam Davlumbaz, Cam Ocak ve Cam Panel Fırından oluşan Kumtel Cam Ankastre Set 1499 TL, Yaka Mikrofonu 29,90 TL, 10000 mAh Powerbank 49,90 TL.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel kataloğunda mutfak ürünleri, tekstil ve kişisel bakım kapsamında ürünler de yer alıyor.

Kablosuz Mouse 29,90 TL, Schwartz Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL, Schwartz Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 29,90 TL, Siyah nokta temizliği, yüz masajı ve peeling etkisi yapan Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti 34,90 TL, Desenli Şönil Seccade 19,90 TL. Gül Kokulu Tesbih 2,95 TL. Başörtüsü 14,90 TL. Viskon Uzun Etek 49,90 TL

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasına göz attığımızda züccaciye ürünlerinin de yer aldığını görüyoruz.

BİM'de bu hafta satılacak olan züccaciye ürünlerinde; Erzak Kabı 18,90 TL, Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL, Lav 3'lü Kahve Yanı Su Bardağı 6,95 TL, Melamin Çay Tabağı 2,95 TL, Bardaklı Başucu Sürahisi 14,90 TL, Melamin Kaşıklık 7,95 TL, Kek Fanusu ve Spatula 34,90 TL, Döküm Kek Kalıbı çeşitleri 49,90 TL, Chef's İkili Tava 49,90 TL, 22cm genişliğinde Karnıyarık Tenceresi 46,90 TL fiyatla yer alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun bu hafta için hazırlanan broşüründe anne ve bebek ürünleri geniş yer kaplıyor.

2 adet sandalye ve 1 adet masadan oluşan Ahşap Masa Sandalye Seti 139 TL, Sallanan At 79,90 TL, Mama Sandalyesi 69,90 TL, İlk Arabam 49,90 TL, Çift yönlü kullanılabilir, 3 farklı kullanım özelliğine sahip, 12 kg taşıma kapasiteli emniyet kemerli Kanguru 49,90 TL, Çift Yönlü Bebek Arabası 399 TL, Küvet ve File Seti 39,90 TL, Su Kovası 13,90 TL, Kulplu Maşrapa 4,50 TL.

Wee Baby 2'li Emzik 7,95 TL. Wee Baby 2'li Cam Biberon 17,90 TL, Vidasız köşe kilidi, kapı durdurucu, köşe koruyucu, priz koruyucu ve kapak kilidi gibi ürün seçeneklerinin yer aldığı Wee Baby Bebek Güvenlik Ürünleri 4,50 TL, Silikon Mama Önlüğü 14,90 TL, Çocuk Yatak Altı Düzenleyici 17,90 TL, Oval Örgü Sepet 13,90 TL.

BİM'de bu Cuma için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda bebek bakım ürünlerinin yanı sıra çok sayıda oyuncak çeşidi de yer alıyor. Ahşap Yapboz Tren 37,90 TL, Bebek Ksilofon 14,90 TL, Bebek İlk Kitaplarım 3,50 TL, Koordinasyon Oyunu 29,90 TL, Altını Islatan Bebek 36,90 TL, Pilsan Sevimli Hayvanım 35,90 TL, 3 Boyutlu Oyuncak Karton Ev 14,90 TL, İlk Okuma Kitaplarım Serisi 4,95 TL, Sırt Çantalı Hamur Seti 29,90 TL, Karma Koli Oyuncaklar 14,90 TL, Top Çıngırak 6,95 TL.

2'li Organik Bebek Body 19,90 TL. Organik Bebek Külotlu Çorabı 8,95 TL. Organik Pamuk Lastikli Bebek Çarşafı 17,90 TL. Organik Ağız Mendili 4'lü 10,90 TL. Organik Bebek Müslin Bezi 19,90 TL, Organik Bebek Tulumu 29,90 TL. Pamuktan üretilmiş 5'li Organik Hastane Çıkışı 29,90 TL.

Organik Çıtçıtlı Bebek Tulumu 29,90 TL, Organik 2'li Bebek Takımı 29,90 TL, Bebek Nevresim Takımı 59,90 TL, Bebek Battaniyesi 22,90 TL, Bebek Yastığı 12,90 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 59,90 TL, Reflü Yatağı 49,90 TL, Triko Bebek Battaniyesi 19,90 TL, Oyuncaklı Welsoft Bebek Battaniyesi 32,90 TL, Kız-Erkek Mevlit Takımı 49,90 TL, Baskılı Bebek Yeleği 10,90 TL, Pamuklu Bebek Pijama Takımı 22,90 TL, Patikli Bebek Pijama Takımı 16,90 TL, Desenli Cırtlı Bebek Ayakkabısı 16,90 TL. Bebek Alt Açma Seti 19,90 TL. Pamuktan üretilmiş 3'lü Bebek Amigurumi Seti 29,90 TL ve daha fazlası bu Cuma BİM'de sizleri bekliyor.

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