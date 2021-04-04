BİM'de bu Salı neler var? BİM 6 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu

04 Nisan 2021 Pazar 15:55 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 15:55

BİM'in Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğundaki indirimler belli oldu. BİM'e Salı günü için gelecek olan aktüel ürünler arasında; Pirinç, Yoğurt, Kefir, Dondurulmuş köfte, Hünnap Keçi Boynuzu Özü, bulgur ve mercimek gibi ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. Ramazan ayı için temel gıda ürünlerinin yer aldığı BİM aktüel kataloğu bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek. Peki BİM'de bu Salı neler var? İşte BİM Salı aktüel ürünler kataloğu.

BİM 6 NİSAN 2021 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 6 Nisan 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu ile gelecek ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta; Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 39,90 TL, Saban Pilavlık Bulgur 2500 gr 11,90 TL, Saban Nohut 2500 gr 17,90 TL, Saban Kırmızı Mercimek 2500 gr 19,90 TL, Tat Köy Domates Salçası 1700 gr 19,90 TL, Tat Köy Biber Salçası 1625 gr 29,90 TL, Serel Tahin 1400 gr 29,90 TL, Balparmak Çiçek Balı 460 gr 29,90 TL, Buğday Unu 10 Kg 35,90 TL, Dardanel Ton Balığı 4×75 gr 27,90 TL, Nar Ekşisi 250 ml 16,90 TL ve Tat Mısır 3×220 gr 9,95 TL, Knorr Tavuk Çeşnisi 130 gr 9,95 TL, Knorr Tencere Yemekleri Çeşnisi 135 gr 9,95 TL, Kajun Patates Çeşnisi 120 gr 9,95 TL olarak satılacak.

BİM aktüel ürünlerde bu Salı, temel gıda ürünleri doğrultusundaki ürünler kaçırılmaz fırsatla satışa sunulacak. BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta ; Tuzsuz Topak Tereyağı, Bidon Yoğurt, Tam Yağlı Kaşar Peyniri, Kefir, Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri, İçim Labne, Kiri Taze Peynir, Lavache gui rit Krem Peynir, Dondurulmuş Köfte Çeşitleri, Dana Kangal Sucuk, Dana Kavurma gibi ürünler raflardaki yerini alacak.

BİM'de bu Salı satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında ayrıca; Bağcı Kuru Sele Siyah Zeytin 400 gr 14,90 TL, Knorr Anadolu Tahıl Çorbaları ve Çorba Kasesi 3'lü 14,90 TL ve Birma Trakya Birlik Margarin Paket 4×250 gr 9,95 TL. Indomie Noodle Jumbo 5'li Paket 11,90 TL, Serel Çanakkale Bombası Çikolata Dolgulu Helva 250 gr 6,95 TL. Hünnap Keçi Boynuzu Özü 640 gr 22,90 TL'den yer alacak.

BİM'E SALI GÜNÜ GELECEK OLAN AKTÜEL ÜRÜNLERİN FİYATLARI

Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 39,90 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2500 gr 11,90 TL

Saban Nohut 2500 gr 17,90 TL

Saban Kırmızı Mercimek 2500 gr 19,90 TL

Tat Köy Domates Salçası 1700 gr 19,90 TL

Tat Köy Biber Salçası 1625 gr 29,90 TL

Serel Tahin 1400 gr 29,90 TL

Balparmak Çiçek Balı 460 gr 29,90 TL

Sinangil Buğday Unu 10 Kg 35,90 TL

Dardanel Ton Balığı 4x75 gr 27,90 TL

Fıçı %100 Nar Ekşisi 250 ml 16,90 TL

Tat Mısır 3x220 gr 9,95 TL

Knorr Tavuk Çeşnisi 130 gr 9,95 TL

Knorr Tencere Yemekleri Çeşnisi 135 gr 9,95 TL

Knorr Kajun Patates Çeşnisi 120 gr 9,95 TL

Bağcı Kuru Sele Siyah Zeytin 400 gr 14,90 TL

Knorr Anadolu Tahıl Çorbaları ve Çorba Kasesi 3'lü 14,90 TL

Birma Trakya Birlik Margarin Paket 4x250 gr 9,95 TL

Indomie Noodle Jumbo 5'li Paket 11,90 TL

Serel Çanakkale Bombası Çikolata Dolgulu Helva 250 gr 6,95 TL

Hünnap Keçi Boynuzu Özü 640 gr 22,90 TL

Dost Yoğurt 5 kg 23,90 TL

Dost Tuzsuz Topak Tereyağı 500 gr 25,90 TL

Dost Bidon Yoğurt 2 Kg 11,90 TL

Dost Tam Yağlı Kaşar Peyniri 600 gr 22,90 TL

Dost Kefir 1 Litre 6,95 TL

Aknaz Olgunlaştırılmış Tam Yağlı İnek Beyaz Peyniri 2x250 gr 24,90 TL

İçim Labne 3x180 gr 18,90 TL

Kiri Taze Peynir 150 gr 7,95 TL

LaVache gui rit Krem Peynir 270 gr 9,95 TL

Bonfilet Dondurulmuş Köfte Çeşitleri 8,95 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr 28,90 TL

Beşler Dana Kavurma 250 gr 21,90 TL

Lezita İskender Soslu Piliç Döner 500 gr 13,90 TL

Lezita Izgara Dilimli Piliç Fileto 120 gr 4,95 TL

Superfresh Dondurulmuş Pizza Tost 2x125 gr 8,95 TL

Erpiliç Piliç Göynük Köfte 500 gr 9,95 TL

Amasya Et Dana Döner 200 gr 11,90 TL

CP Piliç Tenders 250 gr 8,95 TL

Pınar Dana Uzun Sosis 210 gr 9,95 TL

Aslı Dondurulmuş Peynirli Su Böreği 800 gr 22,90 TL

Aslı Şerbetli Baklava 370 gr 22,90 TL