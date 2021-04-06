06 Nisan 2021 Salı 14:26 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 14:26

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğundaki kampanya, Nisan ayının 13'üne kadar sürecek. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Televizyon, tablet, orta sehpa, Tv ünitesi ve tamirat kapsamındaki ürünler dikkat çekiyor. Elektrikli ev aletlerinden tekstile, oyuncaktan züccaciyeye, atıştırmalıklardan deterjanlara kadar birçok ürün ŞOK markette uygun fiyattan satılıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünler.

ŞOK 7 NİSAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK markete bu hafta Çarşamba günü gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Nisan ayının ilk Çarşamba fırsatlarının yer aldığı katalogta kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta; LG 43″ Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv, TV Ünitesi, Orta Sehpa, Doğrular 4+1 Merdiven, Avuç Taşlama, Havya Kalemi, Kalekim Silikon Mastik, Şarjlı Vidalama, Silikon Tabancası, WD-40 Çok Amaçlı Yağlama Spreyi, Nem Alıcı ve Rutubet Giderici Seti, 10 kg Quartz Silikonlu İç Cephe Boyası, 10 cm Saplı Rulo, Polisan Sprey Boya, ISONEM Hobi Boyası, 17,5 kg Quartz Tavan Boyası ve daha çok fazla ürün yer alıyor.

Her hafta Çarşamba günü raflarını yenileyen ŞOK aktüel kataloğunda birçok üründe sürpriz indirimler var.

ŞOK'ta bu hafta elektronik ürünlerden televizyondan mobilyaya, yapı malzemelerinden hırdavat ürünlerine, züccaciyeden plastik ürünlere kadar birçok üründe indirim fırsatları bulunuyor.

BİM'de bu Salı neler var? BİM 6 Nisan 2021 aktüel ürünler satışta! ŞOK'ta bu haftanın aktüel ürünlerinde LG 49UN7100 49" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv 4.799 TL, LG 43UN74006LB 43" Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led Tv 4.219 TL, Palmera Hava Kompresör & 5'li Tabanca Seti 2.499 TL ve Alcatel Smart Tab 7" 16 GB Wifi Tablet 539 TL fiyatlarla kampanya yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta hırdavat ve mobilya kapsamındaki ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor.

ŞOK'ta bu hafta hırdavat ve tamirat kapsamındaki ürünler; Doğrular 4+1 Merdiven 125 TL, Nilson Topraklı Priz Lamba Anahtarı 6,99 TL,USSU markalı Darbeli Matkap 99,90 TL, Avuç Taşlama 99,90 TL, Şarjlı Vidalama 59,90 TL, Havya Kalemi 16,95 TL ve Silikon Tabancası 29,95 TL fiyatla yer alıyor. Silikon Tabancası 6,99 TL, 280 gram Cereset CS 225 Silikon 16,95 TL, 280 gram Kalekim Silikon Mastik 17,95 TL, 280 gram Kalekim Akrilik Mastik Beyaz 12,95 TL. Nem Alıcı ve Rutubet Giderici Seti 34,95 TL ve 150 ml WD-40 Çok Amaçlı Yağlama Spreyi 17,95 TL, 2+1 Tornavida Seti 12,95 TL, 19" Takım Çantası 39,95 TL, 6'lı Nilson Grup Priz 24,95 TL ve 3'lü Nilson Grup Priz 17,95 TL olarak satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta ayrıca boya ve boya malzemeleri de satışa sunulacak. 17,5 kg Quartz Tavan Boyası 84,90 TL, 10 kg Quartz Silikonlu İç Cephe Boyası 64,90 TL, 1 kg ISONEM MS 82 Nem Boyası 49,95 TL. 2 kg ISONEM Sıvı Cam 129 TL, 350 cc ISONEM Hobi Boyası 79,90 TL ve Polisan Sprey Boya 19,95 TL. 20 cm Saplı Rulo 6,99 TL, 10 cm Saplı Rulo 3,99 TL. Plastik Saplı Kestirme Fırça çeşitlerinden 2 Numara 3,99 TL, 2,5 Numara 4,99 TL ve 3 Numara 5,99 TL fiyatla satışta olacak.

ŞOK'ta bu hafta oyuncak kapsamındaki ürünlerde; GoKidy El Arabası Tamir Seti 34,95 TL ve Benim İlk 100 Bilgilerim Kitap Çeşitleri 16,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'ta ayrıca; 25 TL ve Üzeri alışverişlerde 220 gramlık Beşler Fermente Sucuk için 15 TL ve 650 gram Ülker Çokokrem Cam için ise 16 TL indirimli fiyat sunulacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDAKİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI

LG 43UN74006LB 43″ Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart Led TV 4.219 TL

Orta Sehpa Beyaz/Ceviz Renkleriyle 179 TL

TV Ünitesi 299 TL

Alcatel Smart Tab 7″ 16 GB Wifi Tablet 539 TL

Kumsal Silikon Kapaklı Derin Tencere 22 cm 79,90 TL

Doğrular 4+1 Merdiven 125 TL

USSU Darbeli Matkap 99,90 TL

Avuç Taşlama 99,90 TL

Şarjlı Vidalama 59,90 TL

Havya Kalemi 16,95 TL

Silikon Tabancası 29,95 TL

Silikon Tabancası 6,99 TL

Cereset CS 225 Silikon 16,95 TL

Kalekim Silikon Mastik 17,95 TL

Nem Alıcı ve Rutubet Giderici Seti 34,95 TL

WD-40 Çok Amaçlı Yağlama Spreyi 17,95 TL

2+1 Tornavida Seti 12,95 TL

19" Takım Çantası 39,95 TL

17,5 kg Quartz Tavan Boyası 84,90 TL

10 kg Quartz Silikonlu İç Cephe Boyası 64,90 TL

1 kg ISONEM MS 82 Nem Boyası 49,95 TL

2 kg ISONEM Sıvı Cam 129 TL

ISONEM Hobi Boyası 79,90 TL

Polisan Sprey Boya 19,95 TL

20 cm Saplı Rulo 6,99 TL

10 cm Saplı Rulo 3,99 TL

Kestirme Fırça 2 Numara 3,99 TL

Kestirme Fırça 3 Numara 5,99 TL

Kestirme Fırça 2,5 Numara 4,99 TL

GoKidy El Arabası Tamir Seti 34,95 TL

Benim İlk 100 Bilgilerim Kitap Çeşitleri 16,95 TL