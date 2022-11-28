A101'de bu hafta neler var? A101 1 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. A101'de bu hafta perşembe günü için hazırlanan katalogta; Kurutma makinesi, elektrikli ısıtıcı, bluetooth klavye ve daha çok fazlası yer alıyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Şarjlı damacana su pompasından hava nemlendiriciye, Dik süpürgeden köşe koltuk takımına varana kadar onlarca çeşit ürün indirimli olarak satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta başka neler var? İşte A101 1 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in 1 Aralık Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 3 farklı televizyon, çamaşır makinesi,Bluetooth kulaklık, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Blender Seti, Dikiş Makinesi, çay ve kahve makinesi çeşitlerinde sürpriz indirimler var.

A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli El aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Kışlık Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.

A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 3 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; Samsung 58″ 4K Crystal UHD Tv 11.599 TL, Hı-Level 39″ Hd Android Smart Uydu Alıcılı Led Tv 3099 TL, 3 yıl Vestel servis garantili Toshıba 55″ Ultra HD Smart TV 7299 TL'den satışa sunulacak.

A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise 5000 mAh bataryayla Xiaomi shoppingmode Redmi 9C 3/64 GB Cep Telefonu 3.799 TL fiyatla geliyor. Ayrıca; Smart Tv desteği, Türkçe karakter, tak çalıştır ve şarj edilebilir özelliği ile Piranha Kablosuz Klavye 99,95 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 119 TL, GoSmart Kulak İçi Kulaklık 19,95 TL'den satılacak.

1 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğunun Beyaz Eşya grubunda ise 3 adet fırsat ürünü yer lalıyor. SEG 5 KG Çamaşır Makinesi 3699 TL, 5 Programlı FLAVEL Bulaşık Makinesi 4199 TL, Led aydınlatma, hızlı soğutma, çift kapılı Flavel FLV 3600 No-Frost Buzdolabı 6299 TL'den sipariş bekliyor olacak.

Arzum Practical Dik Süpürge 499 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 175 TL, Kiwi Mikrodalga Fırın 1.199 TL, Kiwi Yumurta Pişirici 129 TL, Kiwi Waffle Makinesi 349 TL, Kiwi Şarjlı Gıda Doğrayıcı 149 TL, Kiwi Ultrasonic Hava Nemlendirici 299 TL, Aprilla 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 149 TL, Aprilla Saç Kesme Makinesi 159 TL, FLY Şarjlı Damacana Su Pompası 49,95 TL, Fakir Exetrim Saç Sakal Kesme Makinesi 219 TL, Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 229 TL, Maximus Q Quartz Isıtıcı 179 TL, Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 199 TL,

A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan Elektrikli El aletleri grubunda harika fırsat ürünleri var. Piranha Dekupaj Testere 299 TL, Piranha Avuç Taşlama 299 TL, Piranha Darbeli Matkap 299 TL, Piranha Silikon Tabancası 69,95 TL, Piranha 12V Vidalama Seti 299 TL, Piranha Lehim Havya Seti 79,95 TL olacak.

A101 Kataloğunda bu hafta için hazırlanan Ev Eşyaları büyük ilgi görecek ürünlerin başında geliyor. A101'de bu hafta; ModaLife Avrupa Köşe Takımı 6.990 TL, ModaLife Juliet Köşe Takımı 6.990 TL ve ModaLife Begonvil Koltuk 3.590 TL'den müşterinin alımına sunulacak.

A101 1 Aralık aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak grubunda ise; Luminarc Opal Kase 39,95 TL, Luminarc Pizza Tabağı 39,95 TL, Luminarc Oval Servis Tabağı 39,95 TL, Paşabahçe Tereyağlık 34,95 TL, Paşabahçe 2'li Kapaklı Cam Kase 49,95 TL, LAV Tokyo Saklama Kabı 64,95 TL, TAÇ Döküm Kek Kalıbı 159,95 TL, Manuel Kollu Rende 129,95 TL, Nehir Çay Kaşığı 7,95 TL, Nehir Tatlı Kaşığı-Tatlı Çatalı 10,95 TL,

Nehir Yemek Kaşığı-Yemek Çatalı 12,95 TL, Nehir Servis Gereçleri 49,95 TL, Harf Desenli Kulplu Bardak 8,95 TL, Plastik Ürünler 19,95 TL, Su Şişesi 14,95 TL, Cam Motivasyon Matarası 34,95 TL, Kulplu 2'li Süzgeç Badya 22,50 TL, Viapot 6'lı Porsiyonluk Güveç Seti 44,95 TL, Viapot Orta Boy Güveç Tencere 54,95 TL, Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 12,50 TL olarak raflarda yerini alacak.

A101'de bu hafta Tekstil ve Giyim grubunda muhteşem ürünler sunulacak. İşte bu fırsat ürünleri; Tek Kişilik Yorgan 189 TL, Çift Kişilik Emboss Battaniye 179 TL,Tek Kişilik Emboss Battaniye 139 TL, Bay Süveter 49,95 TL, Silk&Blue Bay Yarım Fermuar Polar Üst 109 TL, Bay Polar Bere 19,95 TL, Baskılı Bay Bere 24,95 TL,

Polarlı Kulaklıklı Bay Bere 29,95 TL, Bay Polar Boyunluklu Bere 21,95 TL, Balıkçı Bay Bere 24,95 TL, Bay Eldiven 14,95 TL, Silk&Blue Bayan Polar Pijama Takımı 169 TL, Bay ve Bayan Dikişsiz Bere 29,95 TL, Kısa Bere 19,95 TL, Bayan İncili Bere 34,95 TL, Bayan Simli Bere 32,95 TL, Bayan Ponponlu Bere 29,95 TL, Bayan Eldiven 14,95 TL, Çocuk Atkı Bere Set 59,95 TL.

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