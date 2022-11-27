BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 29 Kasım 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 29 Kasım 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu salı temizlik ürünleri, çamaşır suyu, lavabo açıcı ve iç giyim kapsamındaki ürünlerde özel indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Superfresh 650 gr Patatesli Tepsi Böreği 36,50 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 29 KASIM 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan temizlik ürünlerinde; Mr. Green 5'li Mikrofiber Temizlik Seti 55 TL, Comfort Family 5'li Erkek Soket Çorap 39 TL, Hyperactive 750 gr Lavabo Açıcı Jel 17,50 TL, Hyperactive Derz 750 ml Temizleyici 19,50 TL, Bulut 1 Litre Çiçek Bahçesi Yumuşatıcı 12,50 TL,

Comfort Family Kadın-Erkek Soket Çorap 14,50 TL, Güldal 3 Kg Ultra Çam Kokulu Çamaşır Suyu 34,50 TL, Comfort Family Kız-Erkek Çocuk Termal Çorap 15,50 TL, Fairy Platinum Plus 75'li Bulaşık Makinesi Tableti 245 TL, Baby Turco 90'lı Beyaz Sabun Kokulu Islak Havlu 9,50 TL, Fairy 1500 ml Soğuk Suda Etkili Sıvı Bulaşık Deterjanı 49 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun salı günü için hazırlanan ilk sayfasında; Bato 3'lü Külot 99 TL, Erkek Ribana Atlet 59 TL, Erkek Penye Boxer 59 TL, Ribana İp Askılı Atlet 49 TL, Casilli Straplez Sütyen 79 TL, Casilli Bralet Slip Takım 99 TL, 3 Katlı 6'lı Kağıt Havlu 39,50 TL, 3 Katlı 8'li Tuvalet Kağıdı 36,50 TL, Bolero Kışlık Çorap Labswool 19,50 TL, Erkek Ribana Bisiklet Yaka Fanila 79 TL, Yıkanabilir Tüy Toplama Rulosu 34,50 TL, Casilli Ön Fermuar Detaylı Sütyen 89 TL, Casilli Lazer Kesim Hipster Külot 27,50 TL, Hot Feet Kadın-Erkek Termal Çorap 25 TL fiyatıyla yer alıyor.

BİM 29 Kasım aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında ise Haftanın Önerileri etiketi ile Hazır Paket Yiyecekler, Dondurulmuş gıdalar, Çikolatalar, Kahvaltılık ürünler ve Soslar yer alıyor.

Bu salı BİM'de; Melis Sos Çeşitleri 26,50 TL, Serel 300 gr Tahin 24,50 TL, Omega 3 10'lu Yumurta 24,75 TL, Danet 200 gr Hindi Füme 24,50 TL, Indomie 60 gr Bardak Noodle 6,50 TL, Danet 400 gr Pepperoni Sucuk 34,50 TL

Superfresh 1 Kg Patates Jumbo 42,50 TL, Danet 150 gr Dana Dilimli Salam 22,50 TL, Gesaş 380 gr Vişne ve Çilek Reçeli 17,50 TL'den satışacak.

BİM'de şarküteri kapsamındaki ürünlerde; Danet 70 gr Dana Füme Kaburga 21,50 TL, Sana 250 gr Margarin Ekmeküstü 13,50 TL, Danet 100 gr Dana Füme Kavurma 24,50 TL, Polonez 300 gr Hindi Kokteyl Sosis 27,50 TL, Şifa Baba 270 gr Süt Reçeli Çeşitleri 23,50 TL, Wasa 275 gr Gevrek Ekmek Original 29,50 TL, Etimek 143 gr Klasik Kızarmış Ekmek 9,50 TL, Bağcı 400 gr Kuru Sele Siyah Zeytin 35,50 TL olacak.

Dondurucu ürünlerde ise; Superfresh 650 gr Patatesli Tepsi Böreği 36,50 TL, Tire Organik 500 gr Organik Yulaf Ezmesi 14,50 TL, Patiswiss Nuthy 700 gr Kakaolu Fındık Kreması 49 TL, Levent Börek 400 gr Adana Böreği 3 Peynirli 38,50 TL, Gürsoy Bitter 400 gr Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması 34,50 TL olarak raflarda yerini alacak.